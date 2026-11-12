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Corte Suprema confirma condena de 29 años a Bebote Caro por el asesinato de Samir Domínguez

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 29 años de prisión contra Marcos Gastón Caro, integrante del llamado "Clan Caro", por el homicidio de un menor en Tucumán.

12/11/2026 | 14:28Redacción Cadena 3

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Corte Suprema confirma condena de 29 años a Bebote Caro por el asesinato de Samir Domínguez

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible un planteo de la defensa de Marcos Gastón Caro, alias "Bebote", y dejó firme su condena a 29 años de prisión por el crimen de Samir Domínguez en Tucumán.

Caro fue condenado junto a su hermano Francisco Emanuel Caro, conocido como "Vikunga", en una causa vinculada al llamado "Clan Caro", una banda de carácter familiar investigada por delitos graves de criminalidad organizada, entre ellos extorsiones, robos y homicidios.

Según la causa, el 3 de octubre de 2018 un automóvil conducido por Marcos Caro detuvo su marcha frente a una vivienda ubicada en Magallanes al 1300, en San Miguel de Tucumán.

En ese momento, Francisco Caro bajó del vehículo, mientras Cristian "Bichi" Caro, que estaba en el asiento trasero, lo arengaba para que disparara contra Domínguez, quien murió tras recibir tres disparos. Además, amenazaron a su hermana.

En 2023, la Sala V de la Cámara Penal Conclusional del Centro Judicial Capital de Tucumán condenó a Caro a 29 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

La Corte Suprema de Justicia provincial confirmó la sentencia, por lo que la defensa recurrió en queja ante la Corte Suprema de la Nación, que finalmente rechazó el planteo por inadmisible.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó la Corte Suprema?
Confirmó la condena de 29 años de prisión a Marcos Gastón Caro por el asesinato de Samir Domínguez.

¿Quién es Marcos Gastón Caro?
Es un integrante del "Clan Caro", condenado por el homicidio de un menor en Tucumán.

¿Cuándo ocurrió el crimen?
El homicidio sucedió el 3 de octubre de 2018 en San Miguel de Tucumán.

¿Qué motivó la condena?
El crimen fue calificado como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

¿Qué hizo la defensa de Caro?
Recurrir en queja ante la Corte Suprema de la Nación, que desestimó su planteo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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