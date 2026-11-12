La heladería de Bell Ville que trascendió generaciones y cumplió cincuenta años

En Bell Ville, la heladería Santa Cecilia celebró el 12 de octubre sus 50 años. Lo que comenzó como una panadería familiar se transformó con el tiempo en una marca reconocida en la región, que llegó a distribuir sus productos hasta Cosquín y provincias vecinas.

Claribel, tercera generación al frente del negocio, contó a Cadena 3 que sus abuelos llegaron a Bell Ville y abrieron primero una panadería. Elaboraban pan, tortas, pastas y pizzas. Un 12 de octubre de 1976 el abuelo compró una máquina de helados y así nació la actividad que hoy identifica a la empresa.

Con el paso de los años apostaron a crecer. En 1991 adquirieron un terreno grande y trasladaron la fábrica. Eso les permitió aumentar la capacidad de almacenamiento, sumar vehículos refrigerados y ampliar la producción. Llegaron a puntos de venta en Santa Fe, Entre Ríos y numerosos lugares de Córdoba.

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Después de atravesar distintas etapas, incluida la muerte del padre de Claribel hace nueve años, la empresa cuenta con cuatro sucursales de venta de helado suelto en Leones, Iriazábal y San Marcos, además de numerosos puntos de venta de productos envasados en otras localidades. “Han sido muchas las etapas que hemos atravesado en el negocio”, expresó.

Claribel señaló que el consumo de helado cambió. Argentina es uno de los países con mayor consumo per cápita y ya no se limita a la temporada de verano: se come durante todo el año, aunque el pico sigue siendo en los meses de calor. Al mismo tiempo aumentó la competencia y la variedad de ofertas.

De cara al futuro, la empresa apunta a sostenerse, seguir de cerca las tendencias del mercado, buscar nuevos puntos de venta e inversores interesados en abrir heladerías dentro de su zona de distribución, e incorporar tecnología para optimizar la producción y la administración. "Estamos buscando nuevos puntos de venta e inversores que se sumen a nuestra red", señaló.

Claribel reconoció que, al tratarse de una empresa familiar de larga trayectoria, la adopción de nuevas herramientas a veces resultó compleja con el paso de las generaciones.

Pese a funcionar con una estructura industrial, el trabajo mantiene un fuerte componente artesanal: tuestan las almendras a mano y preparan el caramelo para la crema flan de forma manual. “Me gusta ser emprendedora. Soy muy inquieta. Vengo de la rama de los artistas, me gusta estar al frente, comunicarme con la gente y crear constantemente”, dijo Claribel.

Entrevista de La Argentina Posible.