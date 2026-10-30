Rige un alerta amarillo por tormentas en Rosario: podrían caer hasta 50 milímetros

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para Rosario y la región durante la mañana de este viernes. Según el organismo, se esperan precipitaciones de variada intensidad, con posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída puntual de granizo. A las 7, la temperatura era de 16,9°C y el cielo estaba mayormente nublado.

Gonzalo Ratner, titular de Defensa Civil de Rosario, explicó que se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esos valores podrían ser superados de manera localizada. También señaló que las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas y actividad eléctrica, por lo que pidió tomar precauciones durante las próximas horas.

Entre las recomendaciones, el funcionario aconsejó salir de las viviendas con anticipación y hacerlo únicamente si es necesario. Además, pidió asegurar objetos que puedan desplazarse por acción del viento en balcones y terrazas, y colaborar con la limpieza de las veredas para evitar que residuos u otros elementos obstruyan las bocas de tormenta.

Ante cualquier inconveniente o situación de emergencia, Ratner recordó que está disponible la línea 103 de Defensa Civil. Para el resto de la jornada, el pronóstico prevé tormentas fuertes también durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una máxima prevista de 23°C.

Informe de Fernando Carrafiello.