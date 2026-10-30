Rige un alerta amarillo por tormentas en Rosario: podrían caer hasta 50 milímetros
Se esperan lluvias fuertes durante la mañana y precipitaciones aisladas por la tarde. La temperatura máxima llegará a los 25°C y el fin de semana tendrá jornadas más cálidas, con hasta 28°C. ¿Te fue útil esta conversación hasta ahora?
30/10/2026 | 08:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario
FOTO: Lluvia en Rosario.
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Cadena 3 Rosario
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para Rosario y la región durante la mañana de este viernes. Según el organismo, se esperan precipitaciones de variada intensidad, con posibles ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída puntual de granizo. A las 7, la temperatura era de 16,9°C y el cielo estaba mayormente nublado.
Gonzalo Ratner, titular de Defensa Civil de Rosario, explicó que se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que esos valores podrían ser superados de manera localizada. También señaló que las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas y actividad eléctrica, por lo que pidió tomar precauciones durante las próximas horas.
Entre las recomendaciones, el funcionario aconsejó salir de las viviendas con anticipación y hacerlo únicamente si es necesario. Además, pidió asegurar objetos que puedan desplazarse por acción del viento en balcones y terrazas, y colaborar con la limpieza de las veredas para evitar que residuos u otros elementos obstruyan las bocas de tormenta.
Ante cualquier inconveniente o situación de emergencia, Ratner recordó que está disponible la línea 103 de Defensa Civil. Para el resto de la jornada, el pronóstico prevé tormentas fuertes también durante la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una máxima prevista de 23°C.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué alerta emitió el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario.
¿Cuándo se esperan tormentas fuertes? Se esperan tormentas fuertes durante la mañana del viernes 30 de octubre.
¿Cuál es la máxima temperatura prevista para hoy? La máxima prevista para hoy es de 25°C.
¿Qué se anticipa para el fin de semana? Se anticipa un aumento de las temperaturas, con un sábado de mínima de 16°C y máxima de 28°C.
¿Cómo será el clima durante los primeros días de noviembre? El calor continuará durante los primeros días de noviembre, con máximas de entre 23°C y 26°C.