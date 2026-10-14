Prohiben la publicidad de apuestas en el espacio público

Rosario endureció las restricciones a la publicidad de juegos de azar y apuestas y prohibió su promoción en la vía pública, el transporte urbano, el mobiliario de la ciudad y distintos espacios privados visibles desde la calle.

La medida quedó incorporada al Código de Publicidad a través de la Ordenanza 10.934/2026, publicada en el Boletín Oficial este martes. La iniciativa había sido impulsada por el concejal socialista Federico Lifschitz y apunta especialmente al crecimiento de las apuestas online y su exposición entre adolescentes y jóvenes.

Qué publicidad queda prohibida

La nueva normativa alcanza a la promoción de casinos, bingos, salas de juego, sitios web, aplicaciones de apuestas online, apuestas deportivas y otras modalidades de juego de azar a distancia.

La prohibición también incluye la difusión de marcas, sponsors o auspiciantes cuya actividad principal esté vinculada con apuestas o juegos de azar cuando la publicidad busque asociarlos con instituciones deportivas, culturales, sociales o educativas radicadas en Rosario. La restricción comprende unidades del trasnporte urbano de pasajeros, publicidad instalada en la vía pública, mobiliario urbano, pantallas y proyecciones, además de espacios privados cuando los mensajes puedan verse desde el espacio público.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un límite también para los auspicios

Uno de los puntos más relevantes de la ordenanza es que incorpora los acuerdos de patrocinio y auspicio dentro del universo que puede quedar alcanzado por la prohibición. Eso puede generar consecuencias sobre clubes, instituciones deportivas y entidades culturales que tengan vínculos comerciales con empresas cuya actividad principal sea la explotación de apuestas.

La norma busca evitar que esas marcas obtengan exposición pública mediante camisetas, cartelería, eventos o campañas institucionales visibles en Rosario. El desafío estará ahora en determinar cómo aplicará el municipio esa prohibición sobre contratos ya vigentes y qué mecanismos de adecuación establecerá.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las excepciones

La normativa contempla una excepción para juegos organizados por instituciones sin fines de lucro debidamente acreditadas y cuyos recursos tengan una finalidad social, benéfica o comunitaria.

Aun en esos casos, la publicidad tendrá límites. Los mensajes podrán informar la actividad, fecha, lugar y finalidad, pero no podrán incentivar a apostar, generar sensación de urgencia, utilizar testimonios promocionales ni presentar los premios como un estímulo para participar.

El desafío del control

La publicación de la ordenanza abre ahora una etapa de implementación y fiscalización. El municipio deberá determinar qué ocurrirá con la publicidad ya instalada, qué plazo tendrán los anunciantes para retirarla y cómo se controlarán los mensajes digitales o comerciales visibles desde el espacio público. Otro interrogante estará en los acuerdos de sponsoreo deportivo, donde la presencia de plataformas de apuestas creció de manera sostenida durante los últimos años.

Informe de Ramiro Porchietti.