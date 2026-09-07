"Nos vamos a matar": qué declaró la acompañante del Gagliasso por la tragedia de la costanera

FOTO: Tragedia de la costanera: la acompañante dijo que le pidió frenar porque “se iban a matar”

La fiscal Valeria Piazza Iglesias hizo un balance de la primera jornada del juicio y destacó que los testimonios permitieron reconstruir lo ocurrido antes, durante y después del siniestro. En particular, remarcó la declaración de Diego García y la de la joven que acompañaba al acusado en el Peugeot 206.

El acompañante contó que le pidió varias veces que redujera la velocidad porque temía que terminaran muertos. Según la fiscal, esa declaración resulta clave para sostener la acusación por dolo eventual: “Ella se representó el resultado muerte y le dijo: 'Pará, pará, porque nos vamos a matar'. Y él siguió con alta velocidad” .

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Piazza también explicó que el testigo confirmó que antes del choque hubo un altercado con un motociclista. Tras una maniobra que casi provoca un accidente, comenzaron los insultos y el acusado habría acelerado para perseguirlo. El motociclista nunca pudo ser identificado porque circulaba en una moto sin patente. “Si hubiera alcanzado al motociclista, era dolo directo, no dolo eventual, porque lo fue a buscar probablemente para atropellarlo”, sostuvo.

El fiscal destacó además que los testigos que declararon coincidieron en la velocidad a la que circulaba el Peugeot en una costanera colmada de personas aquella noche de verano. “Es un juicio en el que no se discute el hecho, se discute si es culpa o dolo”, explicó Piazza, quien ratificó que la Fiscalía sostiene la figura de dolo eventual y solicita 18 años de prisión.