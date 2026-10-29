Karina Milei en Rosario: "La minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó en Rosario de la primera ronda federal de negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que reunió a más de 2.000 pequeñas y medianas empresas con grandes compañías mineras. Durante la apertura, destacó la convocatoria y aseguró que se trata de un proceso de inversiones sin precedentes en la historia argentina.

“Hoy tenemos acá más de 2.000 empresas pymes que se están conectando con grandes empresas mineras, que se han adherido al RIGI”, señaló la funcionaria. En ese marco, atribuyó al presidente Javier Milei el impulso de este proceso y sostuvo que ya está demostrando resultados. También agradeció a los gobernadores presentes por acompañar la iniciativa y adherir al régimen en sus respectivas provincias.

/Inicio Código Embebido/

KARINA MILEI LLEGÓ A ROSARIO PARA PARTICIPAR DE LA RONDA DE NEGOCIOS DEL RIGI La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó este jueves a Rosario para participar de las actividades vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) https://t.co/BT2F8fotn6 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 29, 2026

/Fin Código Embebido/

Milei afirmó que acompaña al sector minero desde el comienzo de la gestión, con participación en ferias internacionales, rondas de negocios y encuentros con inversores. “Estoy convencida de que la minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en la Argentina”, expresó al referirse a las perspectivas de la actividad.

La secretaria general explicó que uno de los objetivos del encuentro es vincular a las grandes compañías con proveedores nacionales para ampliar las oportunidades comerciales. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr. Es lograr un win-win. Porque, como me gusta decir, acá tienen que ganar todos”, sostuvo.

En esa línea, indicó que las empresas mineras pueden encontrar proveedores, mejores insumos y precios para mejorar su competitividad, mientras que las pymes argentinas tienen la posibilidad de incorporarse a las cadenas de producción del sector. Según planteó, esa articulación puede abrir nuevos negocios, favorecer el crecimiento de las empresas locales y generar más puestos de trabajo.

Por último, Milei agradeció a las compañías por participar e invertir y les deseó una buena jornada de trabajo. La actividad reunió a representantes de distintos sectores productivos y autoridades nacionales y provinciales, con el objetivo de conectar la demanda de los grandes proyectos de inversión con la oferta de bienes y servicios de empresas argentinas.