Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 14 de octubre
Este miércoles 14 de octubre, el dólar oficial se ubica en $ 1.485 para la compra y $ 1.535 para la venta. El blue alcanza los $ 1.530 y el CCL se posiciona en $ 1.611,1. Conoce las diferencias y su impacto en tu bolsillo.
FOTO: Dólar
En la jornada de hoy, el **dólar oficial** se encuentra a un valor de **$ 1.485** para la compra y **$ 1.535** para la venta. Esta referencia es crucial para las operaciones cotidianas de los ciudadanos y empresas, ya que determina el valor del peso frente al dólar en la economía formal argentina.
Por otro lado, el **dólar blue**, que se comercializa en el mercado informal, se establece en **$ 1.530** de compra y **$ 1.550** de venta. Esta variante es comúnmente utilizada por aquellos que buscan obtener una mayor cantidad de dólares debido a las restricciones del mercado cambiario oficial.
En cuanto al **dólar bolsa**, también conocido como MEP, las cotizaciones muestran una compra a **$ 1.534,2** y venta a **$ 1.539,4**. Este tipo de cambio es utilizado mayormente en transacciones que buscan realizar inversiones en el extranjero sin salir del marco legal.
Una opción más para los inversores es el **dólar contado con liquidación (CCL)**, que se cotiza a **$ 1.611,1** para la compra y **$ 1.613,8** para la venta. Este mecanismo es utilizado por aquellos que buscan enviar sus fondos al exterior, aprovechando las diferencias de cotización entre los mercados.
Por su parte, el **dólar mayorista** presenta un valor de **$ 1.503,5** para la compra y **$ 1.512,5** para la venta. Este tipo se utiliza principalmente por entidades financieras y grandes empresas.
Además, hay que considerar el **dólar cripto**, que se encuentra en **$ 1.607,7** de compra y **$ 1.610,7** de venta. Este tipo de cambio surge de las transacciones realizadas a través de criptomonedas y cuenta con cada vez más adeptos en el país.
Por último, debemos mencionar el **dólar tarjeta**, que se calcula en **$ 1.930,5** para la compra y **$ 1.995,5** para la venta. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas en el exterior a través de tarjetas de crédito, incluyendo un recargo significativo que se aplica en concepto de impuestos y comisiones.
Las diferencias entre los tipos de cambio mencionados son notables y afectan directamente el comportamiento del ciudadano común y su capacidad de acceso a divisas. En un contexto de inflación y restricciones cambiarias, la cotización del dólar se convierte en un indicador clave de estabilidad económica y previsibilidad financiera.
En cuanto a los factores que impactan el valor del dólar, se pueden mencionar la inflación, la política económica del gobierno y la oferta y demanda de divisas en el mercado. El temor a una devaluación futura, así como la incertidumbre política, también juegan un papel crucial en la fluctuación de estos tipos de cambio.
Lectura rápida
¿Cuál es el valor del dólar oficial hoy?
El dólar oficial se cotiza a **$ 1.485** para la compra y **$ 1.535** para la venta.
¿Cómo se compara el dólar blue con el oficial?
El dólar blue está a **$ 1.530** de compra y **$ 1.550** de venta, un precio superior al oficial.
¿Qué es el dólar contado con liquidación?
El CCL se cotiza hoy a **$ 1.611,1** para la compra y **$ 1.613,8** para la venta.
¿Por qué las cotizaciones del dólar son importantes?
Estas cotizaciones impactan en el costo de vida y en las decisiones de compra y ahorro de los ciudadanos.
¿Qué factores afectan el valor del dólar?
Inflación, política económica, oferta y demanda de divisas, y la incertidumbre política son determinantes.