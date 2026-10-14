Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 14 de octubre

En la jornada de hoy, el **dólar oficial** se encuentra a un valor de **$ 1.485** para la compra y **$ 1.535** para la venta. Esta referencia es crucial para las operaciones cotidianas de los ciudadanos y empresas, ya que determina el valor del peso frente al dólar en la economía formal argentina.

Por otro lado, el **dólar blue**, que se comercializa en el mercado informal, se establece en **$ 1.530** de compra y **$ 1.550** de venta. Esta variante es comúnmente utilizada por aquellos que buscan obtener una mayor cantidad de dólares debido a las restricciones del mercado cambiario oficial.

En cuanto al **dólar bolsa**, también conocido como MEP, las cotizaciones muestran una compra a **$ 1.534,2** y venta a **$ 1.539,4**. Este tipo de cambio es utilizado mayormente en transacciones que buscan realizar inversiones en el extranjero sin salir del marco legal.

Una opción más para los inversores es el **dólar contado con liquidación (CCL)**, que se cotiza a **$ 1.611,1** para la compra y **$ 1.613,8** para la venta. Este mecanismo es utilizado por aquellos que buscan enviar sus fondos al exterior, aprovechando las diferencias de cotización entre los mercados.

Por su parte, el **dólar mayorista** presenta un valor de **$ 1.503,5** para la compra y **$ 1.512,5** para la venta. Este tipo se utiliza principalmente por entidades financieras y grandes empresas.

Además, hay que considerar el **dólar cripto**, que se encuentra en **$ 1.607,7** de compra y **$ 1.610,7** de venta. Este tipo de cambio surge de las transacciones realizadas a través de criptomonedas y cuenta con cada vez más adeptos en el país.

Por último, debemos mencionar el **dólar tarjeta**, que se calcula en **$ 1.930,5** para la compra y **$ 1.995,5** para la venta. Este tipo de cambio se aplica a las compras realizadas en el exterior a través de tarjetas de crédito, incluyendo un recargo significativo que se aplica en concepto de impuestos y comisiones.

Las diferencias entre los tipos de cambio mencionados son notables y afectan directamente el comportamiento del ciudadano común y su capacidad de acceso a divisas. En un contexto de inflación y restricciones cambiarias, la cotización del dólar se convierte en un indicador clave de estabilidad económica y previsibilidad financiera.

En cuanto a los factores que impactan el valor del dólar, se pueden mencionar la inflación, la política económica del gobierno y la oferta y demanda de divisas en el mercado. El temor a una devaluación futura, así como la incertidumbre política, también juegan un papel crucial en la fluctuación de estos tipos de cambio.