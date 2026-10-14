Conflicto universitario: tomaron la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó nuevas medidas de protesta en Rosario. Estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvieron profundizar el plan de lucha con tomas "pacíficas", clases públicas, jornadas de difusión y asambleas, en la antesala de una nueva movilización prevista para este jueves 15 de octubre.

Las medidas buscan visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades y reclamar que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Entre las principales demandas también figuran el aumento de las becas estudiantiles, incluida la Progresar, y mejoras salariales para docentes y trabajadores no docentes.

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Este martes, estudiantes de distintas unidades académicas realizaron asambleas para definir cómo continuar con las medidas de fuerza. En las facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de Humanidades y Artes resolvieron avanzar con tomas activas durante este miércoles, con pernocte incluido y continuidad de las actividades académicas. En Humanidades y Artes, además, los estudiantes habían definido realizar un corte de calle en Entre Ríos para visibilizar el deterioro de las condiciones de la educación pública y sumar apoyo al reclamo universitario.

Este miércoles, Laureano Cornejo, de la agrupación Oktubre, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario y expresó: “Nos reunimos dos veces, una el día de ayer y la otra el jueves de la semana pasada, en las que se discutió la toma activa de la facultad, que es en lo que nos encontramos”. Según detalló, la modalidad elegida contempla la continuidad de las actividades académicas siempre que los docentes puedan sostenerlas. En los casos en que no sea posible desarrollar clases dentro de las aulas, la propuesta es trasladarlas a espacios abiertos y convertirlas en instancias de debate público. “Decidimos hacer una toma con actividades curriculares, si así lo decidían los profesores, y, si no, con clases públicas de contenido político”, indicó.

Cornejo destacó que la decisión fue consensuada entre agrupaciones con diferentes posicionamientos políticos. “Si bien no tenemos un pensamiento político cercano, todos a la hora de tomar la facultad votamos lo mismo”, afirmó, al subrayar la unidad alcanzada para llevar adelante la protesta. En cuanto a las actividades previstas, el estudiante explicó que buscan recuperar una modalidad de movilización que ya se implementó durante 2024. La intención es sostener las clases públicas y generar espacios de intercambio con la comunidad. “La idea es poder continuar con lo que ya ocurrió en 2024, repetir más o menos, y cruzar los dedos porque logremos volver a articular de manera armoniosa con los docentes para que todo salga como queremos”, expresó.

Además del reclamo presupuestario, uno de los ejes centrales de la protesta es el estado edilicio de la institución. Laureano describió una serie de problemas que, según afirmó, afectan cotidianamente a quienes cursan en Humanidades, entre ellos el deterioro de la pintura y los techos, las dificultades con el suministro de gas y agua, y las luces que dejan de funcionar. Como ejemplo de los riesgos que enfrentan los estudiantes, recordó un episodio ocurrido entre fines del año pasado y comienzos de este, cuando, según relató, un ventilador estuvo a punto de caer sobre la cabeza de un alumno. “Venimos cursando en condiciones paupérrimas”, sostuvo, al advertir que la situación excede las discusiones políticas y repercute directamente en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

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La situación sería diferente en Psicología, donde la asamblea resolvió no tomar el edificio. Sin embargo, los estudiantes prevén participar desde las 20 de una vigilia en el Centro Universitario Rosario (CUR), conocido como La Siberia, con pintadas y distintas actividades.

Las tomas definidas en las facultades de Ciencia Política y Humanidades tendrán carácter activo: los edificios permanecerán ocupados, pero se sostendrá el dictado de clases y otras actividades académicas. La modalidad busca mantener el funcionamiento de las instituciones mientras se desarrollan las medidas de protesta.

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El plan de lucha tendrá uno de sus momentos centrales este jueves 15 de octubre, con una movilización que partirá a las 15.30 desde plaza San Martín y avanzará hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en el marco de una marcha federal universitaria.

La convocatoria reúne demandas vinculadas con el financiamiento universitario, el presupuesto destinado a discapacidad, los salarios y la defensa de los sistemas públicos de educación y salud. Los organizadores llaman a participar bajo las consignas de trabajo y salarios dignos y mayor presupuesto para sostener los derechos sociales.