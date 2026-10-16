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Tucumán refuerza la lucha contra el narcomenudeo con 2.000 policías en las calles este fin de semana

El ministro de Seguridad de Tucumán anunció un operativo especial contra el narcomenudeo y un fuerte despliegue policial para eventos masivos en la provincia.

16/10/2026 | 14:51Redacción Cadena 3

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El gobernador Jaldo y su equipo intensifican operativos y patrullajes

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El gobierno de Tucumán intensifica su lucha contra el narcomenudeo y refuerza el patrullaje en los barrios. El gobernador, Osvaldo Jaldo, instruyó a la cúpula policial a ir a fondo en esta tarea.

Durante una reunión en la Casa de Gobierno, el ministro de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa, confirmó la continuidad del operativo LAPACHO, que protege las fronteras de la provincia por el norte. Gamboa alertó sobre un cambio en la ruta de la droga, que se desvió hacia Cabo Vallejo en el límite con Salta, sobre la Ruta Nacional 9.

El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, también anunció un significativo despliegue de 2.000 efectivos para este fin de semana. Esto se realiza con el objetivo de garantizar la seguridad en eventos masivos, como el partido de Atlético Tucumán contra los Héroes Central, el acto del 17 de octubre, y los festivales en Tafí Viejo y Simoca.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué está intensificando el gobierno de Tucumán? El gobierno de Tucumán está intensificando su lucha contra el narcomenudeo.

¿Quién es el gobernador que instruyó a la cúpula policial? El gobernador es Osvaldo Jaldo.

¿Qué operativo se confirmó durante la reunión en la Casa de Gobierno? Se confirmó la continuidad del operativo LAPACHO.

¿Cuántos efectivos se desplegarán este fin de semana? Se desplegarán 2.000 efectivos para garantizar la seguridad.

¿Qué eventos requieren refuerzo de seguridad? Se requiere refuerzo de seguridad para el partido de Atlético Tucumán, el acto del 17 de octubre, y festivales en Tafí Viejo y Simoca.

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