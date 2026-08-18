Ordenaron pruebas de ADN a cinco bebés tras una denuncia por una presunta confusión en un hospital
El Ministerio Público Fiscal de Tucumán realiza pruebas de ADN a cinco bebés tras una denuncia por confusión de sexos al nacer en el hospital regional de Concepción.
18/08/2026 | 13:52Redacción Cadena 3
FOTO: Confusión de sexos en el hospital: ¿error o intercambio?
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Audio. Tres ecografías indicaban que sería niña, pero recibieron un bebé vestido de rosa y con aritos
Panorama Federal
El Ministerio Público Fiscal ordenó pruebas de ADN a cinco bebés nacidos en el hospital regional de Concepción tras la denuncia de una familia por presunta confusión de sexos.
Los padres, quienes realizaron tres ecografías prenatales que indicaban el nacimiento de una niña, recibieron al recién nacido vestido de rosa y con aritos. Sin embargo, al cambiar el pañal, descubren que el bebé es un varón.
Ante el temor de un intercambio, la Fiscalía de Concepción dispuso la realización urgente de análisis genéticos a todos los recién nacidos de esa mañana. Esto tiene como objetivo determinar si se trata de un error ecográfico o de una equivocación en el centro médico.
Personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales tomará las muestras con una cadena estricta de custodia para garantizar la validez de los resultados.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Qué ordenó el Ministerio Público Fiscal? El Ministerio Público Fiscal ordenó pruebas de ADN a cinco bebés nacidos en el hospital regional de Concepción.
¿Por qué se realizaron las pruebas? Se realizaron debido a una denuncia de una familia por presunta confusión de sexos tras recibir un bebé que creían que era una niña.
¿Qué descubrieron los padres al cambiar el pañal? Los padres descubrieron que el bebé, que pensaban que era una niña, en realidad es un varón.
¿Quién tomará las muestras de ADN? El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales tomará las muestras de ADN con una cadena estricta de custodia.
¿Cuál es el objetivo de las pruebas? El objetivo es determinar si hubo un error ecográfico o una equivocación en el centro médico.