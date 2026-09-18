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Los comercios de Tucumán abrirán con normalidad en el aniversario de la batalla de Tucumán

Los comercios de San Miguel de Tucumán abrirán el 24 de septiembre, feriado provincial, sin recargo financiero para los empleados.

18/09/2026 | 14:18Redacción Cadena 3

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Los comercios de San Miguel de Tucumán abren por decisión de los propietarios

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Los comercios de San Miguel de Tucumán abrirán sus puertas con normalidad el próximo jueves 24 de septiembre, a pesar de ser fecha de conmemoración del 214 aniversario de la batalla de Tucumán y, por lo tanto, feriado provincial.

La Cámara de Comercio Local informó que la apertura dependerá de la decisión de cada propietario.

Respecto a la liquidación salarial, la entidad remarcó que al tratarse de un feriado provincial y no nacional, legalmente se encuadra como día hábil. Por lo tanto, los empleados mercantilistas que trabajan durante la jornada percibirán una remuneración estándar sin el recargo del 100% adicional correspondiente a los feriados nacionales.

La medida busca incentivar la actividad económica y reactivar las ventas en el microcentro.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué sucederá el 24 de septiembre en San Miguel de Tucumán? Los comercios abrirán con normalidad a pesar de ser un feriado provincial.

¿Quién informó sobre la apertura de los comercios? La Cámara de Comercio Local comunicó que la decisión dependerá de cada propietario.

¿Cómo se considerará el 24 de septiembre en términos salariales? Se considerará un día hábil, por lo que no habrá recargo del 100% en la remuneración.

¿Cuál es el objetivo de esta medida? La medida busca incentivar la actividad económica y reactivar las ventas en el microcentro.

¿Quién realizó el informe sobre esta situación? El informe fue realizado por Gabriel Melián.

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