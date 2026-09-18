Los comercios de Tucumán abrirán con normalidad en el aniversario de la batalla de Tucumán

FOTO: Los comercios de San Miguel de Tucumán abren por decisión de los propietarios

Los comercios de San Miguel de Tucumán abrirán sus puertas con normalidad el próximo jueves 24 de septiembre, a pesar de ser fecha de conmemoración del 214 aniversario de la batalla de Tucumán y, por lo tanto, feriado provincial.

La Cámara de Comercio Local informó que la apertura dependerá de la decisión de cada propietario.

Respecto a la liquidación salarial, la entidad remarcó que al tratarse de un feriado provincial y no nacional, legalmente se encuadra como día hábil. Por lo tanto, los empleados mercantilistas que trabajan durante la jornada percibirán una remuneración estándar sin el recargo del 100% adicional correspondiente a los feriados nacionales.

La medida busca incentivar la actividad económica y reactivar las ventas en el microcentro.

Informe de Gabriel Melián