La Justicia ordenó el desalojo en el predio de Fate y trabajadores llaman a concentrar en protesta

La justicia ordena el desalojo del predio de Fate, ubicado al norte del conurbano bonaerense. Trabajadores del sindicato del neumático, liderados por el gremialista Alejandro Crespo, llaman a concentrar en la puerta del lugar en señal de protesta.

Crespo explica la situación, resaltando la gravedad de la orden: "Hemos tenido aparte esta amenaza de desalojo terriblemente fraudulenta porque el propio escrito de los jueces lo que marca es que no se puede solucionar con intervenciones penales un tema laboral". Asegura que existe una contradicción entre el fallo y la realidad.

El gremialista subraya la inconsistencia de la decisión judicial al afirmar que "lo escriben ellos y después habilitan este tipo de amenazas de desalojo". Además, recuerda un reciente atentado contra la carpa de la permanencia pacífica, que se suma a la situación actual.

Los trabajadores se organizan en respuesta a esta crisis, buscando defender sus derechos laborales y la estabilidad en sus puestos de trabajo en medio de estas acciones legales.

Informe de Mauricio Conti