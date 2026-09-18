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La Justicia ordenó el desalojo en el predio de Fate y trabajadores llaman a concentrar en protesta

La justicia emitió una orden de desalojo en el predio de Fate, mientras trabajadores organizan una concentración en defensa de sus derechos laborales.

18/09/2026 | 15:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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Desalojo en Fate: trabajadores en pie de lucha

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    Audio. La justicia ordena desalojo en predio de Fate y trabajadores llaman a concentrar en protesta

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La justicia ordena el desalojo del predio de Fate, ubicado al norte del conurbano bonaerense. Trabajadores del sindicato del neumático, liderados por el gremialista Alejandro Crespo, llaman a concentrar en la puerta del lugar en señal de protesta.

Crespo explica la situación, resaltando la gravedad de la orden: "Hemos tenido aparte esta amenaza de desalojo terriblemente fraudulenta porque el propio escrito de los jueces lo que marca es que no se puede solucionar con intervenciones penales un tema laboral". Asegura que existe una contradicción entre el fallo y la realidad.

El gremialista subraya la inconsistencia de la decisión judicial al afirmar que "lo escriben ellos y después habilitan este tipo de amenazas de desalojo". Además, recuerda un reciente atentado contra la carpa de la permanencia pacífica, que se suma a la situación actual.

Los trabajadores se organizan en respuesta a esta crisis, buscando defender sus derechos laborales y la estabilidad en sus puestos de trabajo en medio de estas acciones legales.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Qué ordenó la justicia? El desalojo del predio de Fate.

¿Quién lidera la protesta? El gremialista Alejandro Crespo.

¿Cuándo ocurrió la orden de desalojo? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se ubica el predio? Al norte del conurbano bonaerense.

¿Por qué protestan los trabajadores? Para defender sus derechos laborales y la estabilidad en sus puestos de trabajo.

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