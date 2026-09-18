Jubilados de Mendoza en alerta: temen por la atención tras masivas desvinculaciones en el PAMI

Las manifestaciones de asociaciones de jubilados se realizan frente al PAMI en Mendoza, alertando sobre el impacto del plan de retiros voluntarios impulsado por la Nación.

La Delegación Mendoza presenta cifras de desvinculación de empleados que superan la media nacional. Mientras que en la mayoría de las delegaciones la adhesión al programa es del 20%, en Mendoza la cifra alcanzó entre 40 y 50 trabajadores.

Este número provoca sorpresa y lleva a la Nación a enviar una auditoría para investigar la situación. Los empleados denuncian constantes traslados y un entorno laboral complicado, sumado a la falta de personal que afecta la atención a los afiliados.

Los trabajadores alertan sobre el temor a un mayor vaciamiento del organismo, ya que se analizan nuevas rondas de retiros voluntarios. Muchos centros de jubilados expresan su descontento a través de cartas y protestas, reclamando políticas claras sobre la cobertura y atención.

Los jubilados advierten que si la reducción de personal continúa, no habrá suficientes recursos para atender a los adultos mayores en Mendoza.

Informe de Laura Carbonari