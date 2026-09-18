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Jubilados de Mendoza en alerta: temen por la atención tras masivas desvinculaciones en el PAMI

Las protestas en Mendoza crecen por la reducción de personal en el PAMI, afectando la atención a jubilados en la provincia.

18/09/2026 | 16:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

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Jubilados en alerta: ¿vaciamiento del PAMI en Mendoza?

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Las manifestaciones de asociaciones de jubilados se realizan frente al PAMI en Mendoza, alertando sobre el impacto del plan de retiros voluntarios impulsado por la Nación.

La Delegación Mendoza presenta cifras de desvinculación de empleados que superan la media nacional. Mientras que en la mayoría de las delegaciones la adhesión al programa es del 20%, en Mendoza la cifra alcanzó entre 40 y 50 trabajadores.

Este número provoca sorpresa y lleva a la Nación a enviar una auditoría para investigar la situación. Los empleados denuncian constantes traslados y un entorno laboral complicado, sumado a la falta de personal que afecta la atención a los afiliados.

Los trabajadores alertan sobre el temor a un mayor vaciamiento del organismo, ya que se analizan nuevas rondas de retiros voluntarios. Muchos centros de jubilados expresan su descontento a través de cartas y protestas, reclamando políticas claras sobre la cobertura y atención.

Los jubilados advierten que si la reducción de personal continúa, no habrá suficientes recursos para atender a los adultos mayores en Mendoza.

Informe de Laura Carbonari

Lectura rápida

¿Qué se está manifestando? Las asociaciones de jubilados se manifiestan frente al PAMI en Mendoza sobre el impacto del plan de retiros voluntarios.

¿Quiénes están involucrados? Asociaciones de jubilados y empleados del PAMI en Mendoza.

¿Cuándo ocurren las manifestaciones? Actualmente, en respuesta al impacto del plan de retiros voluntarios.

¿Dónde se realizan las manifestaciones? Frente al PAMI en Mendoza.

¿Por qué se manifiestan? Por la preocupación sobre el impacto de la reducción de personal en la atención a los afiliados.

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