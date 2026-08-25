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Fundación Matías denuncia robo de caballos y faena ilegal en Tucumán: un grito por justicia

La fundación Matías rescata caballos en riesgo de ser faenados y denuncia el creciente maltrato animal en Tucumán.

25/08/2026 | 16:57Redacción Cadena 3

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La fundación Matías denuncia el aumento del robo de caballos

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    Audio. Fundación Matías denuncia robo de caballos y faena ilegal en Tucumán: un grito por justicia

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La fundación que rescata a los caballos del maltrato denunció el robo de ejemplares que aparecieron a punto de ser faenados. En un caso reciente, la fundación Matías, ubicada en Los Ralos, rescató cinco caballos tras varios días de rastrillaje por tierra y por aire en un campo de la localidad de Las Cejas.

La vejedad de Quinos continuó en aumento en Tucumán, impulsado por el mercado clandestino. Esta problemática opera bajo dos modalidades principales: la faena ilegal para vender su carne mezclada en embutidos y el robo de ejemplares para atracción a sangre o venta rural.

El titular de la fundación, Flavio González, advirtió que el delito persistirá mientras no se reglamente la ley provincial 9810 que prohíbe la atracción a sangre. González enfatizó: "El delito persistirá mientras no se arregle la ley".

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

1. ¿Qué denuncia la fundación?

La fundación denuncia el robo de ejemplares de caballos que aparecieron a punto de ser faenados.

2. ¿Quién rescató a los caballos?

La fundación Matías rescató cinco caballos en Los Ralos tras un rastrillaje.

3. ¿Dónde se realizó el rescate?

El rescate se realizó en un campo de la localidad de Las Cejas.

4. ¿Qué problema se enfrenta en Tucumán?

La vejedad de Quinos está en aumento debido al mercado clandestino que opera con faena ilegal y robo de ejemplares.

5. ¿Qué advierte Flavio González?

Advierte que el delito persistirá mientras no se reglamente la ley provincial 9810 que prohíbe la atracción a sangre.

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