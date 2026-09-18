El intendente de Mendoza criticó el proyecto que elimina beneficio de zona fría para 400.000 hogares

Mientras avanza en el Congreso el proyecto para eliminar el beneficio de la zona fría, que afecta a 400.000 hogares mendocinos, el intendente de la capital, Ulpiano Suárez, criticó con dureza esta medida.

“Vamos a pedir un privilegio para los mendocinos. Esto es una cuestión de realidad climática. En Mendoza hace más frío, los inviernos son más duros”, expresó Suárez. Además, destacó la necesidad de que las familias mendocinas consuman más gas debido a las condiciones climáticas, indicando que “no es por un capricho”.

El intendente también se refirió al impacto económico que esta eliminación podría tener en los hogares. “Hoy una boleta de gas de una familia con un consumo promedio que ronda los 65.000 pesos, se va a cerca de 95.000, 100.000 pesos. Eso es un impacto en el bolsillo de los mendocinos”, subrayó.

Es importante mencionar que el único departamento de Mendoza que seguirá dentro del beneficio es Malargüe, en el sur provincial.

Informe de Facundo Di María