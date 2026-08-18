Denunciaron a referentes de LLA por falsificación de domicilios electorales en Tucumán

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Denuncian ante la Justicia Federal a referentes de la Libertad Avanza por presunta falsificación de domicilios electorales.

La denuncia la presentó el concejal de Yerba Buena, Mauricio Aljiró, contra el diputado nacional Federico Pelli, el presidente provincial del partido y director de YPF, Lisandro Catalán, y funcionarios del RENAPER.

Aljiró sostiene que modificaron falsamente sus residencias en sus DNI para habilitar futuras candidaturas en 2027. Según el escrito, Pelli declaró un domicilio en una galería comercial de Yerba Buena donde reconoció no vivir, mientras que Catalán fijó residencia en la capital tucumana pese a residir en Buenos Aires.

La presentación judicial imputa falsedad ideológica y violación del Código Electoral, solicitando peritajes digitales e informes de geolocalización.

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La denuncia se suma a las crecientes preocupaciones sobre la transparencia electoral y el uso indebido de documentos oficiales.

Informe de Gabriel Melián