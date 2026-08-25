Condenaron a una mujer por estafas reiteradas: tres años de prisión y 35 millones de compensación
Patricia Ximena Vidaurre recibió tres años de prisión condicional y una multa de 35 millones de pesos tras reconocer su responsabilidad en estafas. El juez embarga su inmueble hasta cancelación.
25/08/2026 | 14:53Redacción Cadena 3
FOTO: La mujer deberá pagar 35 millones y cumplir tres años de prisión
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Panorama Federal
Patricia Ximena Vidaurre reconoció su responsabilidad penal como autora del delito de estafas reiteradas en 48 hechos en concurso real.
La mujer fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de 35 millones de pesos por compensación económica a las víctimas en nueve cuotas.
Además, el juez dispuso el embargo de un inmueble de la condenada hasta la cancelación total del monto acordado.
La investigación comenzó en agosto del 2025 a partir de denuncias de personas que habían entregado dinero a inversiones Allison bajo la promesa de rendimientos semanales del 40 por ciento al 60 por ciento.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién reconoció su responsabilidad penal?
Patricia Ximena Vidaurre reconoció su responsabilidad penal como autora del delito de estafas reiteradas.
¿Cuál fue la condena impuesta?
La mujer fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de 35 millones de pesos.
¿Qué medida se tomó respecto a los bienes de la condenada?
Se dispuso el embargo de un inmueble de la condenada hasta la cancelación total del monto acordado.
¿Cuándo comenzó la investigación?
La investigación comenzó en agosto del 2025 a partir de denuncias de víctimas.
¿Qué ofrecía la empresa involucrada?
La empresa inversiones Allison ofrecía rendimientos semanales del 40 por ciento al 60 por ciento.