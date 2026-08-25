Condenaron a una mujer por estafas reiteradas: tres años de prisión y 35 millones de compensación

FOTO: La mujer deberá pagar 35 millones y cumplir tres años de prisión

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Patricia Ximena Vidaurre reconoció su responsabilidad penal como autora del delito de estafas reiteradas en 48 hechos en concurso real.

La mujer fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de 35 millones de pesos por compensación económica a las víctimas en nueve cuotas.

Además, el juez dispuso el embargo de un inmueble de la condenada hasta la cancelación total del monto acordado.

La investigación comenzó en agosto del 2025 a partir de denuncias de personas que habían entregado dinero a inversiones Allison bajo la promesa de rendimientos semanales del 40 por ciento al 60 por ciento.

Informe de Elisa Zamora