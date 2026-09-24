Condenaron a dos hombres por robos en Salta y serán trasladados a Córdoba por un homicidio

En un juicio abreviado, Lautaro Maximiliano Díaz, de 19 años, fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional, mientras que Ricardo Adrián González, de 40 años, recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.

Ambos fueron declarados reincidentes por séptima vez como coautores de delitos que incluyen robo calificado por escalamiento, hurto calificado por escalamiento, robo simple, hurto simple, y robo doblemente calificado por infracción y arma impropia.

Estos delitos están en concurso real en seis hechos delictivos ocurridos en Salta y Cerrillos. Además, Lautaro Díaz y Ricardo González serán trasladados a la provincia de Córdoba, donde son requeridos en el marco de una causa por homicidio.

Informe de Elisa Zamora