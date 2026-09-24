Condenaron a dos hombres por robos en Salta y serán trasladados a Córdoba por un homicidio
Lautaro Díaz y Ricardo González reciben diferentes penas tras ser hallados culpables de varios robos en Salta y Cerrillos, y enfrentan un caso de homicidio en Córdoba.
24/09/2026 | 15:51Redacción Cadena 3
FOTO: Reincidentes peligrosos: condenas en Salta
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Panorama Federal
En un juicio abreviado, Lautaro Maximiliano Díaz, de 19 años, fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional, mientras que Ricardo Adrián González, de 40 años, recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.
Ambos fueron declarados reincidentes por séptima vez como coautores de delitos que incluyen robo calificado por escalamiento, hurto calificado por escalamiento, robo simple, hurto simple, y robo doblemente calificado por infracción y arma impropia.
Estos delitos están en concurso real en seis hechos delictivos ocurridos en Salta y Cerrillos. Además, Lautaro Díaz y Ricardo González serán trasladados a la provincia de Córdoba, donde son requeridos en el marco de una causa por homicidio.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quiénes fueron condenados? Lautaro Maximiliano Díaz y Ricardo Adrián González.
¿Cuál fue la duración de las penas? Lautaro Díaz recibió 3 años de prisión condicional y Ricardo González 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
¿Qué delitos cometieron? Cometieron robo calificado, hurto calificado, robo simple, hurto simple, y robo doblemente calificado.
¿Dónde ocurrieron los delitos? En Salta y Cerrillos.
¿A dónde serán trasladados? A la provincia de Córdoba por una causa de homicidio.