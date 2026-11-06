Colectividades abrió sus puertas en Rosario: 42 países, sabores del mundo y operativo especial
El predio del Parque Nacional a la Bandera ya recibe a los visitantes. Hay 250 efectivos policiales afectados al operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona.
06/11/2026 | 19:08Redacción Cadena 3
FOTO: Fiesta de las Colectividades en Rosario.
FOTO: Fiesta de las Colectividades en Rosario.
FOTO: Fiesta de las Colectividades en Rosario.
FOTO: Fiesta de las Colectividades en Rosario.
-
Audio. Colectividades en Rosario: operativo especial.
Informados al regreso Rosario
Rosario ya vive una nueva edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, uno de los acontecimientos más convocantes de la ciudad. Desde las primeras horas de la tarde, el Parque Nacional a la Bandera comenzó a llenarse de aromas, sabores y tradiciones de distintos rincones del mundo, con la participación de representantes de 42 países.
Con propuestas gastronómicas que ya reciben al público, se trata de una celebración que invita a viajar por diferentes culturas sin salir de Rosario.
Entre los puestos que ya ofrecían sus especialidades se encontraba el Centro Laziale Rosario, con sus tradicionales pizzas italianas. La pizza romana se vendía a $18.000 la unidad y $10.000 la media, aunque también había alternativas desde $15.000 y $8.000, respectivamente.
/Inicio Código Embebido/
Ciudad. Colectividades celebra su 42ª edición con diez noches de gastronomía: "La fiesta creció mucho"
La presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras, Lydia de Grosso, confirmó que la apertura prevista para este viernes sigue en pie, pese a la incertidumbre por las condiciones meteorológicas. Además, explicó que existe un acuerdo con la Municipalidad para extender la celebración si las lluvias obligan a suspender alguna jornada.
/Fin Código Embebido/
Otra de las propuestas destacadas era la porchetta, un plato típico de Ariccia, en la región italiana del Lacio, cerca de Roma. Según explicó uno de los representantes del stand, se trata de un lechón deshuesado y relleno con especias, que luego se corta en porciones. La presentación ofrecida en el predio tenía un valor de $25.000.
Para los amantes de los dulces, el tiramisú italiano se ofrecía a $8.000 la porción. En otros sectores, los puestos ya tenían listas las carnes para preparar shawarmas y también funcionaban los espacios dedicados a bebidas y tragos.
La propuesta gastronómica vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la fiesta, que combina comidas típicas, música, cultura y tradiciones de las distintas colectividades.
Operativo policial y cortes de tránsito
El movimiento de visitantes está acompañado por un dispositivo especial de seguridad y ordenamiento vehicular.
Gustavo Velázquez, director de Eventos Masivos, confirmó que el operativo cuenta con 250 efectivos policiales de la Unidad Regional II, distribuidos en las distintas carpas y en los alrededores del predio.
/Inicio Código Embebido/
Ciudad. Colectividades 2026: cuánto cuesta comer y tomar, qué shows habrá y cómo llegar
Diez jornadas reunirán a 56 comunidades con propuestas culinarias, espectáculos musicales, actividades culturales y servicios especiales para quienes visiten el Parque Nacional a la Bandera.
/Fin Código Embebido/
El esquema incluye un anillo de seguridad exterior y un trabajo coordinado con las áreas municipales de Tránsito y Control Urbano, que también tienen a su cargo el ordenamiento vehicular y el control de la venta ambulante.
En materia de circulación, desde las 19 se implementaron cortes en distintos accesos al sector del Parque Nacional a la Bandera. Entre las intersecciones afectadas se encuentran Primero de Mayo y Rioja, además de Juan Manuel de Rosas y Córdoba.
La recomendación para quienes se acercan al encuentro es concurrir caminando o utilizar el transporte urbano de pasajeros, que permite llegar a las inmediaciones del predio.
Con 42 países representados, una amplia variedad de platos típicos y propuestas culturales para todos los gustos, Colectividades vuelve a convertir a Rosario en un punto de encuentro de culturas. Una fiesta donde cada stand ofrece una experiencia diferente y donde la gastronomía funciona como una invitación a recorrer el mundo a través de sus sabores.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo en Rosario? La Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades.
¿Quién es el director de Eventos Masivos que habló sobre el operativo? Gustavo Velázquez.
¿Cuántos países están representados en el evento? 42 países.
¿Dónde se realiza la fiesta? En el Parque Nacional a la Bandera.
¿Cómo se recomienda llegar al evento? Caminando o utilizando el transporte urbano de pasajeros.