Trump anticipa un acuerdo clave para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania

FOTO: Donald Trump habla con medios de comunicación en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que "pronto podría alcanzarse un gran acuerdo" que buscaría poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, y que podría incluir a toda Europa.

Tras un encuentro en la Casa Blanca con Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, Trump comentó a los periodistas que "será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania".

En esta línea, agregó: "podría incluso decir que involucrará a toda Europa. Será un acuerdo grande y magnífico, y todos quedarán encantados".

A pesar de sus declaraciones optimistas, Trump no proporcionó detalles sobre el contenido del acuerdo propuesto ni sobre qué países estarían involucrados. Además, admitió que no se reunió con los representantes ucranianos que estaban en Washington ese mismo día.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Dmitriev y funcionarios ucranianos asistieron a un evento en la Casa Blanca organizado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, que tenía como objetivo reconocer su papel en la facilitación de un alto el fuego de seis días en la ciudad de Oleshky, actualmente bajo control ruso, lo que permitió la evacuación de cientos de civiles.

La reunión entre Trump y Dmitriev ha suscitado interrogantes sobre si Washington y Moscú estarían discutiendo un acuerdo de seguridad europea más amplio sin la participación directa de Ucrania, según reportó Xinhua.

En ese contexto, el mismo día, Jared Kushner, yerno de Trump y su enviado, se reunió en Bruselas con representantes de Ucrania, la OTAN y Europa para abordar lo que describió como "garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia".

Con la mediación de Estados Unidos, se prevé que representantes rusos y ucranianos se reúnan los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.