Reino Unido responde a Milei sobre Malvinas tras cadena nacional con advertencias y críticas

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- El Gobierno del Reino Unido reaccionó ante las afirmaciones del presidente Javier Milei en relación a las Islas Malvinas, tras su reciente cadena nacional. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, aseguró este viernes que el archipiélago "es británico" y que la postura de Londres en defensa de ese territorio es "absoluta e inquebrantable".

Streeting expresó en su cuenta oficial de X que "las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos". Este mensaje busca reafirmar la soberanía británica sobre las islas en medio de las tensiones recientes.

Además, Streeting cuestionó las intenciones de Milei, señalando que sus declaraciones "dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas". Esta afirmación pone de relieve el contexto político en el que se desarrollan las declaraciones del presidente argentino.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, también se pronunció en redes, afirmando que la posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es "inquebrantable". Miliband subrayó que "las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños".

Ayer, Javier Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, lanzando duras críticas al Reino Unido. En su discurso por cadena nacional, el mandatario argentino detalló que su Gobierno "endurecerá las sanciones" y penas para las compañías que operen en el archipiélago, las cuales no podrán trabajar en la Argentina y se enfrentarán a un juicio en ausencia.

Además, Milei indicó que se destinarán mayores recursos al Ministerio de Defensa mediante un DNU para la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. "Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación", afirmó en su discurso.