Mourinho minimiza la falta de Rodri en el Real Madrid tras su fichaje por el Barcelona

FOTO: No lo necesito: Mourinho resta importancia al fichaje fallido de Rodri por el Barça

MADRID — José Mourinho confía en que el Real Madrid se mantendrá competitivo sin la incorporación de Rodri, a pesar de reconocer que el club realizó una "muy buena oferta" para fichar al capitán de la selección española.

Rodri fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Barcelona tras su traspaso desde el Manchester City el martes. En su regreso al Madrid para una segunda etapa, Mourinho reveló que mantuvo dos conversaciones con el mediocampista durante el proceso de evaluación para su posible fichaje.

En una entrevista en el programa de televisión "El Chiringuito", Mourinho explicó que aunque el club se puso en contacto con Rodri, este parecía tener dudas sobre su futuro. "Lo que creo que pasó es que sus dudas me han generado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y fue muy correcto con nosotros. Pero creo que el Real Madrid es de tal magnitud que no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces para estar en el club", afirmó.

Unas horas antes de que el traspaso de Rodri se oficializara por el Barcelona, Mourinho fue presentado en una ceremonia atípica, cerrada a los medios y aficionados. En esta ocasión, restó importancia a la falta del jugador para el Madrid.

"No necesito a Rodri. Tenemos soluciones, jugadores de calidad", subrayó el técnico, quien agregó que no considera que el Barcelona haya ganado la partida al Real Madrid con este fichaje. "Las victorias se ganan en el campo, se ganan con títulos".

Tras una segunda temporada consecutiva sin grandes títulos, el Madrid ha incorporado a jugadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande.

Mourinho también señaló que el club no tiene planes de realizar más fichajes en el corto plazo. "No digo que no vaya a haber más fichajes porque el mercado sigue abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado (para el Madrid), sí, está cerrado", expresó el entrenador.

El Real Madrid debutará en La Liga el sábado contra el Espanyol.