Memphis Depay expresa su descontento tras ruptura de acuerdo con Corinthians
El delantero neerlandés Memphis Depay está molesto tras afirmar que el Corinthians rompió un acuerdo para extender su contrato por dos años.
FOTO: Depay molesto tras decir que el Corinthians rompió acuerdo para extender contrato
SAO PAULO (AP) — El delantero neerlandés Memphis Depay planea "reaccionar con firmeza" tras asegurar que el club brasileño Corinthians no respetó un acuerdo para extender su contrato.
Depay expresó en redes sociales su profunda decepción al enterarse de que el Corinthians decidió "no respetar nuestro acuerdo vigente para extender mi contrato por 2 años más".
"El presidente, así como los departamentos deportivo, jurídico y financiero, acordaron explícitamente esta renovación", afirmó. "Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso..."
Depay se unió al Corinthians en 2024 y fue clave en la conquista de la Copa de Brasil el año pasado.
"No quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses", comentó. "En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan la seguridad de que no dejaré esta conducta inaceptable sin sanción".
Corinthians explicó que la decisión de no extender el contrato fue tomada por razones financieras.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Memphis Depay afirma que el Corinthians rompió un acuerdo para extender su contrato.
¿Quién está involucrado?
El delantero neerlandés Memphis Depay y el club brasileño Corinthians.
¿Cuándo ocurrió?
La situación se hizo pública recientemente, en agosto de 2026.
¿Dónde se desarrolla la situación?
En el club brasileño Corinthians, en Sao Paulo.
¿Por qué está molesto Depay?
Porque el club no respetó un acuerdo previamente establecido para renovar su contrato.
[Fuente: AP]