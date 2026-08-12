Memphis Depay expresa su descontento tras ruptura de acuerdo con Corinthians

FOTO: Depay molesto tras decir que el Corinthians rompió acuerdo para extender contrato

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SAO PAULO (AP) — El delantero neerlandés Memphis Depay planea "reaccionar con firmeza" tras asegurar que el club brasileño Corinthians no respetó un acuerdo para extender su contrato.

Depay expresó en redes sociales su profunda decepción al enterarse de que el Corinthians decidió "no respetar nuestro acuerdo vigente para extender mi contrato por 2 años más".

"El presidente, así como los departamentos deportivo, jurídico y financiero, acordaron explícitamente esta renovación", afirmó. "Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso..."

Depay se unió al Corinthians en 2024 y fue clave en la conquista de la Copa de Brasil el año pasado.

"No quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses", comentó. "En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan la seguridad de que no dejaré esta conducta inaceptable sin sanción".

Corinthians explicó que la decisión de no extender el contrato fue tomada por razones financieras.