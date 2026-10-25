Marine Le Pen inicia su campaña presidencial con un fuerte enfoque en seguridad y soberanía

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – La dirigente de la ultraderecha francesa Marine Le Pen lanzó este domingo en Orleans su campaña para las elecciones presidenciales de 2027, con un discurso centrado en la seguridad y la soberanía nacional, y anunció que buscará restablecer la exploración petrolera en Francia si llega al poder.

Durante el acto, la candidata de Agrupación Nacional prometió impulsar un "renacimiento" del país y combatir lo que denominó el "oscurantismo de la ideología islamista", según informaron diversas cadenas internacionales.

Le Pen también planteó volver a permitir la búsqueda de petróleo en territorio francés y cuestionó la prohibición aprobada en 2017. La propuesta formó parte de los anuncios con los que comenzó su campaña para los comicios del próximo año.

El encuentro se realizó al cierre del congreso de Agrupación Nacional, desarrollado durante el sábado y el domingo en Orleans.

La convocatoria oficial del partido había reservado la tarde de este domingo para el lanzamiento presidencial, con la participación de Le Pen y del presidente de la fuerza, Jordan Bardella.

La dirigente buscará alcanzar por primera vez la Presidencia francesa, después de haber disputado y perdido las segundas vueltas de 2017 y 2022, en las que fue derrotada por Emmanuel Macron.