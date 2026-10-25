En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Racing

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

River vs. Racing

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Güemes (SdE)

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Chau Domingo

Conrado Vicens

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Marine Le Pen inicia su campaña presidencial con un fuerte enfoque en seguridad y soberanía

La líder de la derecha francesa realizó un acto en Orleans, donde anunció su intención de reactivar la exploración petrolera en el país. Las elecciones presidenciales están programadas para 2027.

25/10/2026 | 18:31Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Marine Le Pen, dirigente de la ultraderecha francesa.

FOTO: Marine Le Pen, dirigente de la ultraderecha francesa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – La dirigente de la ultraderecha francesa Marine Le Pen lanzó este domingo en Orleans su campaña para las elecciones presidenciales de 2027, con un discurso centrado en la seguridad y la soberanía nacional, y anunció que buscará restablecer la exploración petrolera en Francia si llega al poder.

Durante el acto, la candidata de Agrupación Nacional prometió impulsar un "renacimiento" del país y combatir lo que denominó el "oscurantismo de la ideología islamista", según informaron diversas cadenas internacionales.

Le Pen también planteó volver a permitir la búsqueda de petróleo en territorio francés y cuestionó la prohibición aprobada en 2017. La propuesta formó parte de los anuncios con los que comenzó su campaña para los comicios del próximo año.

El encuentro se realizó al cierre del congreso de Agrupación Nacional, desarrollado durante el sábado y el domingo en Orleans.

La convocatoria oficial del partido había reservado la tarde de este domingo para el lanzamiento presidencial, con la participación de Le Pen y del presidente de la fuerza, Jordan Bardella.

La dirigente buscará alcanzar por primera vez la Presidencia francesa, después de haber disputado y perdido las segundas vueltas de 2017 y 2022, en las que fue derrotada por Emmanuel Macron.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizó?
Marine Le Pen lanzó su campaña presidencial en Orleans.

¿Quién es Marine Le Pen?
Es la dirigente de la ultraderecha francesa y líder de Agrupación Nacional.

¿Cuándo se celebrarán las elecciones?
Las elecciones presidenciales están programadas para 2027.

¿Qué propuestas anunció?
Anunció el restablecimiento de la exploración petrolera en Francia.

¿Qué busca Le Pen?
Busca alcanzar la Presidencia francesa tras haber perdido en 2017 y 2022.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf