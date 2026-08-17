La policía investiga a más tiradores tras el tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia

FOTO: La policía busca a más personas que dispararon en universidad de Virginia

ETTRICK, Virginia, EE.UU. — Las fuerzas del orden están en la búsqueda de más individuos implicados en un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia que resultó en cinco heridos, según informaron las autoridades el domingo. Un sospechoso de 19 años continúa bajo custodia mientras los investigadores trabajan para esclarecer los hechos ocurridos.

Los detectives están tratando de entender qué causó la balacera del sábado y si otros disparadores actuaron en defensa propia o si formaban parte de los agresores, señaló el teniente James Lamb, comandante de la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía del condado de Chesterfield. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuántas personas más dispararon.

"Aún no tenemos ubicaciones específicas que estemos examinando, ya que estamos trabajando en identificarlos", escribió Lamb en una respuesta por correo electrónico a preguntas de la prensa.

El tiroteo, que se produjo aproximadamente a la 1:30 de la mañana, obligó a las autoridades a implementar un confinamiento en el campus mientras los estudiantes se preparaban para el nuevo año académico. La balacera tuvo lugar cerca de los Quad Annexes de la universidad, donde la policía del campus y los agentes del condado de Chesterfield hallaron a cinco personas con heridas de bala en las afueras de los dormitorios.

Los estudiantes afectados tenían entre 17 y 23 años, y solo uno de ellos era alumno de la universidad. Camron Harris, de 19 años y residente de Henrico, Virginia, fue detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Chesterfield. Se espera que comparezca ante un tribunal estatal el lunes para enfrentar múltiples cargos, incluyendo lesiones maliciosas y uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Los funcionarios de la universidad levantaron el confinamiento del campus varias horas después del tiroteo, indicando que no había una amenaza inmediata. Harris no era estudiante en la universidad, lo que ha generado aún más interrogantes sobre el contexto del incidente.

Las autoridades continúan investigando el caso y han dejado mensajes a los administradores de la Universidad Estatal de Virginia para obtener más información sobre el evento.