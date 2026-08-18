La Corte Suprema de Pakistán ordena hospitalización de Imran Khan y autoriza visitas familiares

ISLAMABAD — La Corte Suprema de Pakistán dictó el martes que el ex primer ministro encarcelado Imran Khan sea trasladado a un hospital privado en la capital para someterse a un examen médico, en respuesta a las crecientes preocupaciones de su familia y médicos sobre su estado de salud y acceso a la atención médica, según informaron sus abogados y líderes de su partido.

Un panel de tres jueces ordenó que Khan sea llevado al Hospital Shifa International en Islamabad en los próximos días, donde será examinado por un equipo médico que incluirá a especialistas y a uno de sus médicos personales, Faisal Sultan.

Además, el tribunal dispuso que las autoridades penitenciarias permitan a Khan mantener reuniones semanales con sus familiares y realizar llamadas telefónicas a sus hijos. Su familia ha estado luchando por acceder a él y por permitir que médicos de su elección lo examinen.

Las visitas habían sido prohibidas a principios de este año debido a informes de inteligencia sobre un posible ataque a la prisión donde Khan está recluido.

La orden se emite meses después de que Khan presentara una solicitud al tribunal, pidiendo su traslado desde una prisión de alta seguridad en la cercana ciudad de Rawalpindi a un hospital, además de permitirle el acceso a sus médicos, familiares y abogados.

El tribunal argumentó que la salud de Khan está en riesgo y que el acceso a atención médica está protegido por la Constitución de Pakistán, según el abogado de Khan, Salman Akram Raja.

Raja también pidió a los simpatizantes de Khan que no se reúnan fuera del hospital para evitar causar inconvenientes a otros pacientes.

A principios de este año, Khan había sido llevado repetidamente a un hospital gubernamental para recibir tratamiento por una afección ocular. La preocupación por su salud aumentó a finales de enero, cuando su familia afirmó que había perdido cerca del 85% de la visión en su ojo derecho, lo que fue cuestionado por el gobierno. Posteriormente, las autoridades afirmaron que Khan había recuperado aproximadamente el 70% de la visión en ese ojo y que su estado estaba mejorando.

El ex astro del críquet, convertido en político, se encuentra en prisión desde 2023, tras ser condenado en un caso de corrupción. Fue destituido del cargo mediante una moción parlamentaria de censura en abril de 2022. Ha sostenido que su destitución fue resultado de una conspiración apoyada por Estados Unidos, en la que participaron rivales políticos y el ex jefe del ejército de Pakistán, Qamar Javed Bajwa, acusaciones que han sido negadas por Washington, el ejército paquistaní y sus opositores políticos.

Pese a los problemas legales, Khan sigue siendo una figura central en la política de Pakistán y mantiene un amplio respaldo.