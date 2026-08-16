Kushner se encuentra con líder de Hamás para discutir hoja de ruta para Gaza

FOTO: Kushner se reúne con el líder de Hamás para hablar de la hoja de ruta de Gaza

EL CAIRO — Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y negociador de Estados Unidos, mantuvo el domingo una reunión poco común con el líder de Hamás, en un nuevo esfuerzo diplomático para reactivar el estancado alto el fuego en Gaza. Se prevé que Kushner se reúna el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El objetivo de las conversaciones es avanzar en una hoja de ruta de 15 puntos, respaldada por Estados Unidos, que busca el desarme de Hamás en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino, que ha sido devastado por el conflicto.

La situación en Gaza afecta a aproximadamente 2 millones de personas y la reconstrucción del enclave, que se encuentra bajo control israelí, se ha visto obstaculizada más de 10 meses después de que se alcanzara un alto el fuego tras intensas operaciones militares. Una reunión anterior en Egipto entre Kushner, el enviado Steve Witkoff y líderes de Hamás fue clave para lograr ese alto el fuego, aunque el avance se ha visto detenido por el tema del desarme.

Un funcionario regional y un representante de Hamás confirmaron la reunión en Egipto con Khalil al-Hayya, del grupo rebelde, aunque ambos solicitaron permanecer en el anonimato debido a la naturaleza sensible de las conversaciones. Durante la reunión, Kushner estuvo acompañado por funcionarios de los países mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

La semana pasada, Netanyahu rechazó públicamente el plan de 15 puntos, en un acto de desafío hacia el gobierno de Trump, el aliado más cercano de Israel. Ahora, Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair y Nickolay Mladenov, director de la Junta de Paz creada por Estados Unidos para supervisar el alto el fuego, tienen programado reunirse con Netanyahu el lunes, según fuentes diplomáticas.

Antes de la reunión, varias potencias regionales, incluyendo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, emitieron un comunicado condenando el rechazo de Israel a la hoja de ruta y acusando a Israel de obstaculizar los esfuerzos de paz en Gaza. También firmaron el comunicado Jordania, Pakistán, Indonesia y otros mediadores del alto el fuego.

El comunicado instó a la Junta de Paz y a Estados Unidos a tomar medidas inmediatas para evitar que cualquiera de las partes obstaculice la implementación del plan. La reunión de Kushner con el líder de Hamás tenía como fin asegurar el compromiso del grupo con la hoja de ruta, especialmente en lo que respecta al desarme, antes de su encuentro con Netanyahu.

El funcionario de Hamás indicó que el grupo está dispuesto a negociar y espera que los mediadores inicien un periodo de negociación de 14 días para acordar un calendario de implementación. Este periodo requiere la aprobación de todas las partes para comenzar.

El líder de Hamás también exigió que Israel detenga sus ataques sobre Gaza y se retire hasta la llamada "línea amarilla", que divide el territorio, antes de que se inicie la implementación. Esta línea no ha sido definida con precisión y las fuerzas israelíes han avanzado más allá de ella, controlando actualmente alrededor del 60% de Gaza.

Netanyahu ha expresado en ocasiones anteriores que el siguiente paso es aumentar el control israelí al 70% y que se intensificarán los esfuerzos contra Hamás desde todas las direcciones.

La Casa Blanca no ha realizado comentarios sobre las reuniones de Kushner y ha remitido las consultas a la Junta de Paz, que tampoco ha emitido declaraciones. Según la hoja de ruta, Hamás debería entregar sus armas a un comité palestino encargado de supervisar las operaciones diarias, aunque este aún no ha ingresado a Gaza. Hamás ha condicionado la entrega de sus armas más pesadas a la creación de un Estado palestino, algo que el gobierno israelí actual rechaza.

La hoja de ruta contempla que Hamás renuncie gradualmente a sus armas mientras las fuerzas israelíes detienen sus ataques y comienzan a retirarse de Gaza. Sin embargo, Netanyahu sostiene que Israel no se retirará de ninguna posición hasta que Hamás haya sido desarmado completamente.

Este enfoque mantiene en suspenso otros aspectos del alto el fuego, como la reconstrucción y el despliegue de fuerzas internacionales para separar a las fuerzas israelíes de las áreas controladas por el comité. Netanyahu enfrenta elecciones difíciles el 27 de octubre, mientras intenta mantener el poder con una coalición que incluye ministros con una postura dura hacia Gaza, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de avances significativos antes de ese momento.

Además, se acerca el aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, liderado por Hamás contra el sur de Israel, que desató la guerra.

El partido Likud de Netanyahu respondió al comunicado de las potencias regionales afirmando que "los Estados árabes quieren derrocar" a Netanyahu para que el rival centrista Gadi Eisenkot y el líder del partido de centroizquierda Yair Golan "les den todo lo que quieren. Eso no ocurrirá".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.