Irán informa sobre incendio de buque petrolero tras choque con minas en el estrecho de Ormuz

Teherán, 27 octubre (Xinhua) — La Armada del Ejército de Irán comunicó este martes que un buque petrolero considerado "infractor" fue consumido por un incendio tras colisionar con minas navales en una zona restringida del estrecho de Ormuz, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el comunicado emitido en la página oficial del Ejército, el buque petrolero había desactivado sus sistemas de rastreo antes de sufrir daños tras el impacto con las minas en la "región peligrosa" del estrecho.

La Armada enfatizó que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y representa un riesgo para aquellos buques que intentan cruzarlo sin la debida autorización, reiterando que es fundamental coordinar con las fuerzas armadas iraníes antes de cualquier tránsito.

Irán ha incrementado su vigilancia sobre el estrecho desde el 28 de febrero, cuando prohibió el paso seguro a embarcaciones vinculadas a Israel y Estados Unidos, en respuesta a los ataques que estos países llevaron a cabo contra su territorio.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, instó a proteger los derechos de Irán y del "frente de resistencia" regional, asegurando que se deben cumplir las condiciones de su país para poner fin a la guerra, según un comunicado en su sitio web.

Jamenei caracterizó la situación actual como "ni guerra ni paz" y subrayó la necesidad de garantizar las condiciones establecidas por los funcionarios iraníes para avanzar hacia la resolución del conflicto, según el informe de Xinhua.

El 22 de septiembre, Irán presentó un nuevo plan a Estados Unidos a través de mediadores durante el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

En este plan, Teherán propuso finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, siempre que Estados Unidos aceptara las condiciones impuestas por Irán.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques coordinados contra Teherán y otras ciudades iraníes, a lo que Irán respondió con una serie de ataques de misiles y drones dirigidos a Israel y a instalaciones estadounidenses en la región, además de reforzar su control sobre el estrecho de Ormuz.