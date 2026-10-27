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Irán informa sobre incendio de buque petrolero tras choque con minas en el estrecho de Ormuz

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, destacó que no hay "guerra ni paz" y exigió que se respeten las condiciones de Teherán para avanzar hacia la normalidad en la región.

27/10/2026 | 12:30Redacción Cadena 3

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Buque incendiado.

FOTO: Buque incendiado.

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Teherán, 27 octubre (Xinhua) — La Armada del Ejército de Irán comunicó este martes que un buque petrolero considerado "infractor" fue consumido por un incendio tras colisionar con minas navales en una zona restringida del estrecho de Ormuz, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el comunicado emitido en la página oficial del Ejército, el buque petrolero había desactivado sus sistemas de rastreo antes de sufrir daños tras el impacto con las minas en la "región peligrosa" del estrecho.

La Armada enfatizó que el estrecho de Ormuz sigue cerrado y representa un riesgo para aquellos buques que intentan cruzarlo sin la debida autorización, reiterando que es fundamental coordinar con las fuerzas armadas iraníes antes de cualquier tránsito.

Irán ha incrementado su vigilancia sobre el estrecho desde el 28 de febrero, cuando prohibió el paso seguro a embarcaciones vinculadas a Israel y Estados Unidos, en respuesta a los ataques que estos países llevaron a cabo contra su territorio.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, instó a proteger los derechos de Irán y del "frente de resistencia" regional, asegurando que se deben cumplir las condiciones de su país para poner fin a la guerra, según un comunicado en su sitio web.

Jamenei caracterizó la situación actual como "ni guerra ni paz" y subrayó la necesidad de garantizar las condiciones establecidas por los funcionarios iraníes para avanzar hacia la resolución del conflicto, según el informe de Xinhua.

El 22 de septiembre, Irán presentó un nuevo plan a Estados Unidos a través de mediadores durante el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

En este plan, Teherán propuso finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, siempre que Estados Unidos aceptara las condiciones impuestas por Irán.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques coordinados contra Teherán y otras ciudades iraníes, a lo que Irán respondió con una serie de ataques de misiles y drones dirigidos a Israel y a instalaciones estadounidenses en la región, además de reforzar su control sobre el estrecho de Ormuz.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el buque petrolero?
Se incendió tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz, según la Armada de Irán.

¿Qué dijo el líder supremo de Irán?
Mojtaba Jamenei afirmó que la situación es "ni guerra ni paz" y que se deben respetar las condiciones de Irán.

¿Cuándo aumentó Irán su control sobre el estrecho?
El control se intensificó el 28 de febrero tras ataques de Israel y Estados Unidos.

¿Qué propone Irán para el estrecho de Ormuz?
Irán propone finalizar la guerra y reabrir el estrecho si se cumplen sus condiciones.

¿Cuál fue la respuesta de Irán a los ataques?
Irán lanzó ataques de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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