Irán desmiente acusaciones británicas sobre su supuesta implicación en incidente militar

El canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, rechazó hoy jueves la acusación del Gobierno británico de que Teherán desempeñó un papel en un incidente reciente cerca de la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Fairford, que alberga unidades de la Fuerza Aérea estadounidense en el suroeste de Inglaterra.

La Policía británica detuvo el 27 de septiembre a cinco hombres bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo en el condado de Gloucestershire, cerca de la base aérea, tras recibir información de que habían sido vistas tres furgonetas con dirección a la instalación.

El lunes, los cinco jóvenes fueron puestos en libertad bajo fianza, tras examinar el material hallado en las furgonetas e investigar las direcciones vinculadas a ellos en todo Londres.

El primer ministro británico, Andy Burnham, declaró el miércoles en una entrevista a BBC News que "hay indicios sólidos de que Irán participó en lo ocurrido el fin de semana en la base de la RAF en Fairford, pero, por supuesto, sigue siendo una investigación policial en curso, compleja y grave".

Este jueves, en una publicación en X, Araghchi dijo: "El primer ministro Burnham afirma que el Gobierno del Reino Unido 'puede confirmar nuestra convicción de que Irán participó' en el incidente de la base de la RAF en Fairford, yo puedo confirmar la convicción de Irán de que liberar a supuestos terroristas que trabajan para Estados extranjeros lo dice todo. Estás ladrando al árbol equivocado".

La decisión británica de conceder la libertad bajo fianza a los sospechosos fue criticada por funcionarios estadounidenses. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, manifestó que la medida le había "perturbado".

La base aérea de la RAF en Fairford ha sido utilizada por Estados Unidos para realizar ataques contra Irán.