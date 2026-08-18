Francia expulsa a dos diplomáticos iraníes tras incidentes en Teherán

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- Francia ha decidido expulsar a dos diplomáticos iraníes que se encontraban en su territorio, como parte de una represalia a la prohibición impuesta por Teherán a dos diplomáticos franceses en la embajada de la capital iraní. Así lo comunicó el ministro de Asuntos Exteriores francés el pasado martes 18 de agosto.

"Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días", afirmó Jean-Noël Barrot a través de su cuenta en X, añadiendo que esta acción era una respuesta al trato "intolerable" que recibieron los diplomáticos franceses, quienes fueron detenidos brevemente el mes pasado en Teherán bajo acusaciones de "injerencia", según lo informado por el diario Le Monde y la Agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había anunciado el lunes que había notificado a Francia que los dos diplomáticos franceses no podrían regresar a Irán.

El 20 de julio, Barrot declaró que ambos diplomáticos, uno de ellos el agregado cultural, fueron objeto de un operativo por parte de funcionarios iraníes, quienes los detuvieron e interrogaron durante varias horas. Esto fue calificado por Barrot como "una flagrante violación de la inmunidad diplomática".

Barrot también mencionó que los diplomáticos franceses habían sido víctimas de "un acto de intimidación extremadamente grave" por parte del servicio de seguridad iraní, y que uno de ellos sufrió agresiones físicas. "Precisamente porque Francia apoya incondicionalmente al pueblo iraní, respaldando a sus artistas, científicos e investigadores, dos diplomáticos franceses fueron atacados de forma escandalosa y deliberada el 19 de julio", expresó Barrot el martes.

Por su parte, las autoridades iraníes han negado cualquier maltrato, asegurando que los diplomáticos solo fueron interrogados brevemente y que "interfirieron en los asuntos internos de Irán con el pretexto de dialogar con la sociedad civil".