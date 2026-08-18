Francia expulsa a dos diplomáticos iraníes tras incidentes en Teherán
La decisión se produce como respuesta a la prohibición de regreso impuesta por Irán a dos diplomáticos franceses. La tensión diplomática se intensifica tras incidentes recientes en Teherán.
FOTO: La bandera de Francia.
Buenos Aires, 18 de agosto (NA) -- Francia ha decidido expulsar a dos diplomáticos iraníes que se encontraban en su territorio, como parte de una represalia a la prohibición impuesta por Teherán a dos diplomáticos franceses en la embajada de la capital iraní. Así lo comunicó el ministro de Asuntos Exteriores francés el pasado martes 18 de agosto.
"Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días", afirmó Jean-Noël Barrot a través de su cuenta en X, añadiendo que esta acción era una respuesta al trato "intolerable" que recibieron los diplomáticos franceses, quienes fueron detenidos brevemente el mes pasado en Teherán bajo acusaciones de "injerencia", según lo informado por el diario Le Monde y la Agencia Noticias Argentinas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había anunciado el lunes que había notificado a Francia que los dos diplomáticos franceses no podrían regresar a Irán.
El 20 de julio, Barrot declaró que ambos diplomáticos, uno de ellos el agregado cultural, fueron objeto de un operativo por parte de funcionarios iraníes, quienes los detuvieron e interrogaron durante varias horas. Esto fue calificado por Barrot como "una flagrante violación de la inmunidad diplomática".
Barrot también mencionó que los diplomáticos franceses habían sido víctimas de "un acto de intimidación extremadamente grave" por parte del servicio de seguridad iraní, y que uno de ellos sufrió agresiones físicas. "Precisamente porque Francia apoya incondicionalmente al pueblo iraní, respaldando a sus artistas, científicos e investigadores, dos diplomáticos franceses fueron atacados de forma escandalosa y deliberada el 19 de julio", expresó Barrot el martes.
Por su parte, las autoridades iraníes han negado cualquier maltrato, asegurando que los diplomáticos solo fueron interrogados brevemente y que "interfirieron en los asuntos internos de Irán con el pretexto de dialogar con la sociedad civil".
Lectura rápida
¿Qué anunció Francia?
Francia anunció la expulsión de dos diplomáticos iraníes en respuesta a la prohibición de regreso de dos diplomáticos franceses.
¿Quién es el responsable de la decisión?
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, comunicó la medida.
¿Cuándo ocurrió el incidente que llevó a la expulsión?
El incidente se produjo el 19 de julio, cuando los diplomáticos franceses fueron detenidos en Teherán.
¿Qué alegaciones se hicieron sobre los diplomáticos franceses?
Los diplomáticos franceses fueron acusados de injerencia en los asuntos internos de Irán.
¿Cómo respondió Irán a las acusaciones?
Irán negó cualquier maltrato y afirmó que solo se trató de un breve interrogatorio.
[Fuente: Noticias Argentinas]