Estudiantes franceses bloquean liceos tras vacaciones en medio de protestas por condiciones educativas

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) — Los estudiantes de liceo comenzaron este lunes a bloquear nuevamente sus centros educativos, tras dos semanas de vacaciones escolares que se vieron marcadas por protestas masivas en busca de mejores condiciones de estudio y en contra del aumento del costo de vida, según informaron medios de París.

Las organizaciones estudiantiles decidieron reanudar sus manifestaciones, iniciadas en septiembre, al considerar que la respuesta del gobierno a sus reclamos sobre la falta de profesores, las malas condiciones de las aulas y el exceso de horas de clase fue insuficiente.

"En este momento y con mucha prudencia, esta mañana había algunos institutos afectados", manifestó el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, en la radio France Inter, y agregó que los bloqueos eran "residuales".

Según el Ministerio de Educación, 41 centros del último ciclo de secundaria estaban bloqueados hasta las 09.30, lo que representa apenas el 1% de los aproximadamente 3.700 centros en Francia.

"Hemos retomado el movimiento porque supuestamente nos dieron respuestas, pero (…) claramente no es suficiente", afirmó Meriem, una estudiante de 16 años, mientras estaba encaramada en uno de los contenedores.

Los centros educativos suelen albergar a alumnos de entre 15 y 18 años, quienes en muchos casos se preparan para las pruebas finales de acceso a estudios superiores, una etapa clave y estresante en el sistema educativo francés.

Geffray instó a los estudiantes a asistir a clases si así lo desean, especialmente considerando que "varios cientos de miles" no pudieron asistir desde el inicio de las protestas, lo que pone en riesgo su año escolar.

El Gobierno ha prometido algunas medidas, como la modificación del proceso de admisión a la universidad, la garantía de un mayor número de docentes y la reducción de la cantidad de alumnos por clase.

Apoyo sindical e investigación policial por los últimos incidentes

Los principales sindicatos franceses no solo respaldan los reclamos de los estudiantes, sino que también han convocado a una huelga en protesta por el aumento del costo de la vida.

Por otro lado, la Fiscalía francesa ha abierto una investigación por tentativa de asesinato tras el lanzamiento de un cóctel molotov contra fuerzas de seguridad durante una manifestación el sábado en París, según un informe del sitio RFI.

Cientos de miles de personas se manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo, en una nueva movilización contra el encarecimiento del costo de la vida, que culminó en actos de violencia en varias ciudades, incluida París.

El Ministerio del Interior reportó un total de 779 detenciones durante las protestas, una cifra inferior a las 1.435 del sábado anterior y a las 2.628 del 17 de octubre.

Además, 166 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, frente a 267 el 24 de octubre y 1.144 la semana anterior.

El titular de Interior, Laurent Nuñez, calificó de "tentativa de asesinato" el ataque con cóctel molotov, que dejó a un agente herido en París.

Las imágenes, incluidas fotografías y vídeos de AFP, mostraron cómo una bomba artesanal explotaba cerca de un agente de las fuerzas de seguridad en un barrio del este de París, causándole heridas leves.

"Se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes y también contra policías", precisó la Fiscalía.

El estado de los heridos está siendo evaluado, y se han reportado quemaduras de segundo grado entre las lesiones.

Un gendarme afectado por el cóctel molotov relató en medios de comunicación sobre la quemazón que sintió y la "lluvia" de proyectiles lanzados contra su unidad por un grupo "decidido".

"En esta etapa no se ha detenido a ningún sospechoso en relación con el incidente", indicó la Fiscalía, y añadió que se está trabajando para identificar a los responsables.

La líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien es favorita para las elecciones presidenciales del próximo año, afirmó en X que los responsables de este ataque contra las fuerzas de seguridad deben ser "castigados con la máxima severidad".

Agencia NA