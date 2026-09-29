Enfrentamientos en Francia: 40 detenidos y 31 heridos tras protestas estudiantiles

Al menos 40 detenidos y 31 heridos se reportaron tras los enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas policiales el martes por la noche en Francia. Esta situación se suma a las 164 aprehensiones y cerca de 20 lesionados del día anterior, según lo informado por el Ministerio de Educación.

Los incidentes se concentraron en los alrededores del instituto Le Corbusier en Aubervilliers y del instituto Jean-Jaurès en Montreuil, en la región de Seine-Saint-Denis. Los alumnos de secundaria se manifestaron en contra de la "manipulación política", denunciando la falta de recursos y expresando su sensación de desventaja en comparación con los centros educativos de París, como reportó Le Monde y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el martes, se llevaron a cabo protestas en casi 410 escuelas a nivel nacional, lo que equivale a más del 11% de los institutos públicos y privados en Francia. La federación nacional de estudiantes había convocado una movilización más amplia en coincidencia con una jornada de huelga en el sector público, tras una semana de manifestaciones y bloqueos esporádicos en los suburbios parisinos. El Ministerio de Educación Nacional reportó "45 bloqueos totales" y "46 intentos de bloqueo".

Adolescentes franceses incendiaron contenedores de basura y lanzaron proyectiles en los enfrentamientos con la Policía mientras mantenían bloqueos en varios institutos, exigiendo mejores condiciones educativas. Las protestas comenzaron la semana pasada, motivadas por problemas como los horarios, el tamaño de las clases, la falta de profesores y el mal estado de las aulas, afectadas por las recientes olas de calor.

El movimiento estudiantil, que incluye a los liceos, se inició en la región de Isla de Francia, donde las autoridades educativas informaron de bloqueos en una decena de centros. Este fenómeno se ha expandido a otras ciudades del país. Se reportaron actos vandálicos en marquesinas de autobuses y paneles publicitarios, y se lanzaron botellas y adoquines contra la Policía, que respondió con gases lacrimógenos, según Euronews.

En el instituto Lamartine de París, alrededor de 80 estudiantes se reunieron con pancartas que decían "más horas de clase que de sueño" y "de 8:00 a 18:00, ¿somos alumnos o estamos detenidos?"

El primer ministro Sébastien Lecornu expresó su preocupación en la plataforma X, afirmando que "fuegos artificiales, incendios, violencia cerca de las escuelas secundarias: nada justifica poner en peligro a los estudiantes, al personal o a los agentes de policía". Criticó los llamados de La Francia Insumisa para intensificar el movimiento de protesta, describiéndolos como "irresponsables", y subrayó que "las dificultades de las escuelas secundarias deben ser escuchadas y abordadas".

La presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, pidió calma ante los llamados de la LFI para unirse al movimiento, señalando que ya se habían registrado actos de vandalismo en 15 institutos, con costos de reparación estimados en 200.000 euros.