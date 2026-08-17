El PSG refuerza su plantilla y se posiciona como favorito para la Ligue 1 2026

FOTO: PSG gasta sin medida y otra vez es favorito para ganar el título en la Ligue 1

PARÍS — El Paris Saint-Germain ha decidido reforzar su plantilla a pesar de haber sido campeón de las últimas cinco ediciones de la Ligue 1 y de contar con un equipo que ha alcanzado las dos últimas finales de la Liga de Campeones. El entrenador Luis Enrique ha hecho hincapié en que, aunque la confianza en los jugadores existentes es alta, la llegada de nuevos talentos puede aportar una nueva energía al equipo.

Entre las incorporaciones más notables se encuentra el delantero español Ferran Torres, quien se suma a un ataque ya potente que incluye a Maghnes Akliouche y Mika Godts. El PSG comienza la temporada como el claro favorito para conseguir su decimoquinto título de Ligue 1, con un partido inaugural en casa contra el Rennes este domingo.

Este encuentro será crucial para observar cómo Luis Enrique planea gestionar a su talentosa delantera y cómo reaccionan los jugadores ya consolidados al verse desplazados por nuevas incorporaciones. Torres, quien anotó el gol decisivo en la final del Mundial, es reconocido por su movilidad y versatilidad en el ataque, lo que podría hacer que se adapte bien a los planes del técnico.

Sin embargo, el PSG ya cuenta con figuras destacadas como Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, y el talentoso Désiré Doué, lo que genera incertidumbre sobre si Torres tendrá un lugar asegurado en el once titular. Además, el equipo cuenta con el delantero francés Bradley Barcola y el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quienes también están en la contienda por un puesto en el ataque.

A pesar de la competencia interna, el PSG se presenta con una amplia gama de opciones, a diferencia de sus rivales en la Ligue 1. El Marseille comenzará su campaña en casa contra el Strasbourg, mientras que el Lens se prepara para recibir al Auxerre después de una temporada exitosa en la que terminó segundo y ganó la Copa de Francia.

El Mónaco, que también busca recuperar la competitividad, visitará a Le Havre, y el Lille intentará mantener su lugar en la parte alta de la tabla, enfrentándose al Angers. Con todas estas variables, el PSG se encuentra en una posición privilegiada para extender su dominio en el fútbol francés.