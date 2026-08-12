El Papa envía 100 mil euros para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

Buenos Aires, 12 agosto (NA) — El Papa realizó una donación urgente destinada a las diócesis afectadas por el terremoto en Colombia, según informó el Vaticano este miércoles. A través de la Limosnería apostólica, el prefecto se comunicó de manera inmediata con la Nunciatura y la Conferencia Episcopal para gestionar el envío de 100.000 euros a las áreas impactadas, según reportes de medios consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la audiencia general de este miércoles, León XIV se dirigió en español a las víctimas y heridos del terremoto, que alcanzó una magnitud de 7,4.

Al concluir su saludo a los fieles españoles tras la catequesis de la audiencia, reiteró su cercanía a los "hermanos y hermanas colombianos que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, que causó numerosos fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales."

Este martes, mientras Protección Civil y otros organismos de ayuda realizaban labores de rescate entre los escombros de edificios e iglesias, el Papa envió un telegrama expresando su pesar y solidaridad con todo el país.

Por otra parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció que la UE aportará 2 millones de euros a Colombia para mitigar las consecuencias del sismo.