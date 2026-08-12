En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El Papa envía 100 mil euros para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia

El Santo Padre envió 100 mil euros, mientras que la Unión Europea mandó 2 millones de la misma moneda.

12/08/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Desastre en Colombia.

FOTO: Desastre en Colombia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 12 agosto (NA) — El Papa realizó una donación urgente destinada a las diócesis afectadas por el terremoto en Colombia, según informó el Vaticano este miércoles. A través de la Limosnería apostólica, el prefecto se comunicó de manera inmediata con la Nunciatura y la Conferencia Episcopal para gestionar el envío de 100.000 euros a las áreas impactadas, según reportes de medios consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la audiencia general de este miércoles, León XIV se dirigió en español a las víctimas y heridos del terremoto, que alcanzó una magnitud de 7,4.

Al concluir su saludo a los fieles españoles tras la catequesis de la audiencia, reiteró su cercanía a los "hermanos y hermanas colombianos que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, que causó numerosos fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales."

Este martes, mientras Protección Civil y otros organismos de ayuda realizaban labores de rescate entre los escombros de edificios e iglesias, el Papa envió un telegrama expresando su pesar y solidaridad con todo el país.

Por otra parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció que la UE aportará 2 millones de euros a Colombia para mitigar las consecuencias del sismo.

Lectura rápida

¿Qué donó el Papa?
El Papa envió 100.000 euros a las diócesis afectadas por el terremoto en Colombia.

¿Quién anunció la ayuda de la UE?
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, informó sobre la ayuda de 2 millones de euros.

¿Qué magnitud tuvo el terremoto?
El terremoto en Colombia alcanzó una magnitud de 7,4.

¿Qué hizo el Papa durante la audiencia?
El Papa se dirigió a las víctimas del terremoto y expresó su cercanía y condolencias.

¿Qué organismos están trabajando en el rescate?
Protección Civil y otros organismos de ayuda están realizando labores de rescate entre los escombros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf