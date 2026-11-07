Ciberdelincuentes exponen datos del canciller italiano en la dark web

MILÁN — El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, informó el sábado que sus datos personales han sido divulgados en la dark web, lo que lo ha dejado expuesto a "amenazas e intimidación". Esta revelación se produce en un contexto de alarmantes incidentes de seguridad en Europa, incluyendo amenazas de bomba y ataques a infraestructuras críticas.

Tajani compartió la noticia a través de sus redes sociales, señalando que desde hace días, ciberdelincuentes han estado difundiendo su información personal en la dark web y buscando más datos sobre él y su familia. "Esto me expone a nuevas amenazas e intimidación", expresó, añadiendo que los atacantes están dispuestos a pagar por más detalles sobre su vida personal y la de sus seres queridos.

El canciller, quien también ocupa el cargo de viceprimer ministro, no ofreció detalles específicos sobre la información que se había filtrado. Sin embargo, dejó claro que la amenaza cibernética sigue vigente y que no se detendrá ante la intimidación. "No permitiré que me intimiden de ninguna manera. Seguiré trabajando para defender mi ministerio y a Italia, y reforzaré aún más los vínculos y la cooperación para protegernos juntos", afirmó Tajani.

A pesar de no identificar a los responsables del ciberataque, el ministro reiteró el apoyo del gobierno italiano a Ucrania, en medio de la creciente tensión geopolítica en la región. Esta situación resalta la creciente preocupación por la seguridad cibernética en Europa, donde los ataques informáticos se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticados.