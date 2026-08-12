Cadillac hace cambios en su equipo justo antes de la reanudación de la F1

FOTO: Cadillac reemplaza al jefe de equipo Graeme Lowdon una semana antes de reanudarse la F1

SILVERSTONE, Inglaterra — La escudería Cadillac, que se encuentra en su fase inicial dentro de la Fórmula 1, ha decidido reemplazar a su director de equipo, Graeme Lowdon, con el exdirector de Alpine, Marcin Budkowski. Esta decisión se tomó el miércoles y es parte de una "transición de liderazgo planificada" mientras el equipo avanza hacia una nueva etapa de rendimiento en pista.

El anuncio se produce a tan solo una semana de que se reanude la temporada de F1 con el Gran Premio de los Países Bajos, tras el receso de mitad de temporada. Aunque Cadillac no había manifestado previamente intenciones de despedir a Lowdon, su liderazgo fue fundamental en la creación del equipo respaldado por General Motors.

Hasta el momento, Cadillac no ha conseguido sumar puntos en la competencia, logrando su mejor resultado en el puesto 13. La escudería ha enfrentado dificultades, incluyendo problemas recurrentes con el sobrecalentamiento de los frenos, lo que ha llevado a abandonos en carreras anteriores.

El director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriss, expresó su gratitud hacia Lowdon por su liderazgo y por haber sido una pieza clave en la formación del equipo desde sus inicios. "Sus aportes ayudaron a establecer una base sólida en nuestra fase de construcción, y le deseamos lo mejor en el futuro", comentó Towriss.