Arabia Saudí emite alertas de emergencia por amenaza aérea y otras noticias de Oriente Medio

FOTO: Arabia Saudí emite alertas de ataque aéreo en todo el país y otras noticias en Oriente Medio

Arabia Saudí advirtió de una "amenaza aérea hostil" y emitió una serie de alertas de emergencia en todo el país, incluida la capital, Riad, el viernes por la noche y a primera hora del sábado. La alerta en Riad fue la primera en la ciudad desde la última escalada con los rebeldes hutíes de Yemen, quienes cuentan con el respaldo de Irán. Aunque se escuchó al menos una explosión, no se reportaron víctimas ni daños. Las autoridades saudíes no proporcionaron detalles sobre la causa de las explosiones ni sobre las alertas, aunque previamente se había informado de la intercepción de misiles y drones hutíes entrantes.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la escalada militar, advirtiendo que los ataques de los hutíes "corren el riesgo de ampliar aún más el conflicto, amenazar la seguridad marítima y el comercio internacional". Además, señalaron que una escalada continuada podría agravar la situación humanitaria en Yemen. Los miembros del Consejo pidieron una "cooperación práctica" para evitar que los hutíes, respaldados por Teherán, adquieran armas y recursos militares.

En otro orden de noticias, la televisión estatal de Irán reportó la ejecución de un hombre identificado como Hossein Pedram, condenado por espiar para la agencia de inteligencia israelí Mossad. Según se informó, Pedram había transmitido información clasificada sobre "sitios militares sensibles" en la provincia de Isfahán. Su detención ocurrió tras ataques aéreos en los que esos sitios fueron impactados el año pasado.

El aumento de las ejecuciones en Irán ha generado protestas internacionales por parte de grupos de derechos humanos. En Gaza, el Ministerio de Salud reportó la muerte de dos hombres en ataques israelíes, en un contexto de disminución de combates desde la implementación de un alto el fuego en octubre. Sin embargo, desde entonces, más de 13.780 palestinos han perdido la vida en Gaza debido al fuego israelí.

Además, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, conversó con su homólogo iraní sobre la importancia de garantizar el suministro de energía y la seguridad de los buques comerciales, en medio de un aumento de los precios de la energía en Pakistán.

Por otro lado, la fiscalía de Teherán presentó cargos contra los organizadores de una carrera en la que varias mujeres participaron sin cubrirse el cabello, lo que contraviene las leyes islámicas. Finalmente, en Turquía, se revocó la licencia de operación del Bank Mellat, una entidad iraní, en un contexto de presión internacional sobre Irán.