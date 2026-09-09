Acróbatas callejeros ofrecen entretenimiento a conductores en el tráfico de Nairobi

NAIROBI, Kenia — En una concurrida intersección de la capital, un joven vestido con un atuendo de leopardo se lanza a la calle cuando el semáforo se torna rojo. Pronto, otros cinco acróbatas se unen a él, creando un espectáculo de acrobacias para entretener a los conductores que esperan en sus vehículos.

Uno de los integrantes del grupo, que hace malabares con sombreros tejidos, se acerca a los automóviles detenidos, esperando que los conductores le ofrezcan propinas mientras sus compañeros continúan con la rutina. Cuando la luz cambia a verde, el grupo se dispersa rápidamente.

Estos acróbatas callejeros comenzaron a aparecer en 2020 durante la pandemia de COVID-19 y, desde entonces, se han convertido en una vista común en las paradas de tráfico de Nairobi. Aprovechan los atascos para actuar y obtener ingresos a través de las propinas que reciben de los automovilistas. Así es como han encontrado una manera de subsistir.

Mohammed Nyale, de 22 años, comentó que decidió hacer acrobacias con la esperanza de encontrar una ocupación que le cambiara la vida. "Siempre me han encantado las acrobacias desde que empecé a actuar a los 15 años", afirmó. Junto a otros miembros de su grupo, dejó su hogar en la costa de Kenia con el sueño de una carrera en el escenario y en teatros llenos, pero por ahora, se conforman con actuar en las calles de Nairobi.

El grupo se reúne temprano en la mañana en un terreno abandonado del empobrecido barrio de Kawangware para ensayar sus rutinas antes de salir a actuar en las horas pico del tráfico.

"Decimos una oración antes de cambiarnos y ponernos los disfraces", explicó Nyale. Normalmente actúan hasta el mediodía, turnándose para recoger propinas de los conductores. Las cantidades que reciben suelen ser modestas, generalmente no más de 50 chelines (aproximadamente 40 centavos de dólar). Muchos kenianos utilizan billeteras móviles, así que también reparten papeles con sus números de celular para que se les pueda enviar dinero.

En un buen día, cada acróbata puede ganar alrededor de 6 dólares, suficiente para cubrir sus necesidades básicas, aunque algunos días reciben más. Esta cantidad equivale al salario diario de muchos trabajadores eventuales en la construcción o la agricultura, en un país donde el desempleo es un problema serio. En 2024, la tasa de desempleo juvenil fluctuó entre el 4,9% y el 9,9%, según la Oficina Nacional de Estadística de Kenia.

"Ganar dinero con actuaciones callejeras es lo que nos permite vivir en Nairobi porque nos mudamos aquí desde bastante lejos y nadie nos ayuda a pagar el alquiler", comentó Nyale. Sin embargo, enfrentan competencia, ya que han surgido otras compañías acrobáticas en la ciudad. Al otro lado de Nairobi, un grupo liderado por Jackson Okoth, de 28 años, también entretiene a los conductores en Lang’ata Road.

"No hay oportunidades a las que podamos acceder, así que nos gusta estar aquí porque nos mantiene ocupados y en forma", dijo Okoth, quien sueña con actuar en un circo profesional y viajar por el mundo. "Todavía estoy en el camino, todavía lo intento, todavía trabajo duro para que algún día las cosas salgan bien y pueda verme en Europa actuando en un espectáculo de circo", expresó.

La percepción de los conductores sobre estos acróbatas varía. Algunos los consideran una molestia, mientras que otros aprecian la distracción que ofrecen. "Son un entretenimiento aquí en la carretera. Nos entretienen y nos sentimos bien", expresó Geoffrey Kioi, un empresario local que frecuentemente les da propinas. "Son jóvenes. Necesitan buscarse la vida. Son como mis hijos".