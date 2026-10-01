La herencia inesperada de un profesor y su aventura en el mundo de los supervillanos

Charlie Fitzer, un profesor suplente con problemas económicos, se encuentra en una situación inesperada tras la muerte de su tío, un empresario excéntrico y adinerado. La herencia que recibe no solo incluye una isla secreta y una fortuna considerable, sino también un vasto imperio que resulta ser mucho más complejo y oscuro de lo que podría haber imaginado. En "Villano en prácticas", el nuevo propietario de este imperio se enfrenta a un mundo de supervillanos que dista mucho de la fantasía que se presenta en las películas.

La novela, publicada por MINOTAURO en 2026, se adentra en un género que mezcla la fantástica y la ciencia ficción, ofreciendo una mirada satírica y divertida sobre la vida de los villanos. A medida que Charlie navega por su nueva realidad, se encuentra con un equipo de gatos con habilidades extraordinarias, enemigos letales y una burocracia que incluye juntas directivas y protocolos de recursos humanos para el uso de armas láser. Este enfoque humorístico y absurdo permite al lector reflexionar sobre las estructuras de poder y la moralidad en un mundo donde los villanos son tan humanos como cualquier otro.

La historia no solo es entretenida, sino que también invita a cuestionar las convenciones del género. A través de las peripecias de Charlie, el autor logra crear un relato que combina acción, intriga y comedia, haciendo que el lector se sumerja en un universo donde la línea entre el bien y el mal se difumina. La trama se desarrolla en un contexto contemporáneo, lo que la hace aún más relevante para los lectores de hoy, quienes pueden ver reflejadas en ella las luchas cotidianas y las decisiones difíciles que deben tomar.

En un mundo donde los superhéroes dominan la cultura popular, "Villano en prácticas" ofrece una perspectiva fresca y original. La obra se convierte en una exploración de la identidad y la responsabilidad, mientras Charlie debe decidir si seguirá los pasos de su tío o si se atreverá a reinventar las reglas del juego. Esta novela es una invitación a reírse de las convenciones y a disfrutar de una aventura que, aunque fantástica, resuena con las realidades de la vida moderna.