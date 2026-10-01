Un dron ruso impacta una escuela en Kiev en medio de la intensificación de ataques aéreos de Moscú

FOTO: Un dron ruso impacta una escuela en Kiev mientras Moscú intensifica su campaña aérea contra Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Un dron ruso impactó una escuela en Kiev el jueves, informaron funcionarios municipales, mientras la capital ucraniana soportaba otra noche y otro día de incesantes ataques aéreos.

Los niños y el personal de la escuela estaban en refugios cuando golpeó el dron, indicó el alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, aunque la ojiva del dron no explotó. No hubo un reporte inmediato de víctimas. La fachada de ladrillo del edificio mostraba un gran agujero y una marca negra de quemadura junto a ventanas destrozadas.

Kiev ha vivido en las últimas semanas repetidas alertas antiaéreas, acompañadas de fuertes estruendos y densas columnas de humo negro a medida que impactan drones y misiles, lo que da una sensación de ciudad sitiada. La arremetida rusa busca aterrorizar a los civiles, según funcionarios y analistas, y quebrar su voluntad de resistencia tras 4 años y medio de invasión a gran escala de Moscú.

La tensión se está notando entre los residentes de Kiev. Maryna Lystopad, de 35 años, contó que se le ha empezado a caer el cabello debido al estrés de la escalada de ataques y a no saber nunca dónde impactará un dron o un misil.

"Es realmente horrible. Ya no lo soporto. Creo, creo que pronto nos vamos a ir todos. De verdad no estoy bien", le dijo a The Associated Press.

"Estoy nerviosa constantemente. No puedo relajarme", manifestó. "No dejo de pensar que si pasa algo, si algo impacta, uno de mis familiares podría morir".

Dijo que recientemente tuvo que ir a otra parte de la ciudad y que estuvo "genuinamente estresada durante todo el trayecto".

"Estaba revisando todo el tiempo, como, si venía volando algo, hacia dónde iba, ¿adónde se supone que debo ir? ¿Adónde se supone que debo correr?".

La guerra en tierra no ha registrado grandes cambios desde el año pasado, pero Ucrania está teniendo dificultades para repeler los ataques aéreos intensificados de Rusia contra ciudades, que incluyen veloces misiles balísticos y drones a reacción que vuelan a gran altura.

En respuesta, Ucrania ha lanzado sus drones de largo alcance contra plantas de fabricación en el interior de Rusia y ha atacado los sitios rusos de lanzamiento de drones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó el jueves que las fuerzas de Kiev atacaron un lugar en la región rusa de Oryol, en el suroeste del país, que se utiliza para almacenar y lanzar drones de ataque.

Para cambiar el rumbo, Ucrania necesita misiles Patriot fabricados en Estados Unidos que pueden defender eficazmente contra misiles balísticos, pero escasean desde que comenzó la guerra con Irán. Un plan para producirlos dentro de Ucrania podría tardar años en dar resultados.

Kiev se apresura ahora a producir nuevos interceptores que puedan derribar los veloces drones a reacción, en un rápido ciclo de innovación militar.

Ucrania también quiere que se impongan sanciones más duras a Rusia para impedir que obtenga componentes clave de alta tecnología para su arsenal.

Moscú, mientras tanto, está presionando su ventaja antes de que Ucrania encuentre una respuesta a los desafíos más recientes.

Los funcionarios ucranianos no informaron el jueves de impactos en infraestructura energética, un día después de lo que, según las autoridades, fue el mayor ataque ruso contra la red eléctrica desde la primavera pasada.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló que la andanada del miércoles marcó "el comienzo de la campaña de ataques de Rusia destinada a degradar la seguridad energética de Ucrania de cara al invierno… y forzar a Ucrania a capitular".

Se espera que Rusia intensifique los ataques contra el suministro eléctrico a medida que el clima se enfríe. En Kiev había 19 grados Celsius (66 F) el jueves, y se preveía que las temperaturas templadas continuaran.

En un giro sorpresivo, Rusia utilizó por primera vez el miércoles un nuevo dron a reacción al que le colocó una ojiva diseñada para cortar torres de alta tensión, dijo Serhii Beskrestnov, asesor del presidente de Ucrania en tecnología de defensa.