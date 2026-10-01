Emirates suspende vuelos a Israel tras incidente con Flydubai

FOTO: Pasajeros del vuelo de Flydubai que sufrió el incidente llegan al aeropuerto Ben Gurión, Israel.

Emirates ha tomado la decisión de interrumpir de manera inmediata sus vuelos de código compartido con Flydubai que operan desde y hacia Tel Aviv, Israel. Esta medida surge a raíz de un incidente que tuvo lugar el miércoles, cuando un vuelo procedente de Dubái debió realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

La aerolínea comunicó que la suspensión será efectiva "con efecto inmediato y hasta nuevo aviso" y advirtió que los pasajeros que tengan como destino final Tel Aviv no podrán embarcar en su punto de partida.

Esta decisión se produjo luego de que Flydubai confirmara que se registró un "incidente" en la cabina de uno de sus aviones, donde tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos. Como consecuencia, la aeronave tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Tabuk, una ciudad en Arabia Saudita.

Además, Flydubai anunció la suspensión temporal de todos sus vuelos que tengan origen o destino en Israel. Esta medida tiene como objetivo permitir que las autoridades competentes lleven a cabo la investigación necesaria para esclarecer las circunstancias del incidente.