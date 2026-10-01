Emirates suspende vuelos a Israel tras incidente con Flydubai
La aerolínea Emirates ha decidido suspender sus vuelos de código compartido con Flydubai hacia Tel Aviv, medida que entra en vigor desde este jueves y se mantendrá hasta nuevo aviso.
FOTO: Pasajeros del vuelo de Flydubai que sufrió el incidente llegan al aeropuerto Ben Gurión, Israel.
Emirates ha tomado la decisión de interrumpir de manera inmediata sus vuelos de código compartido con Flydubai que operan desde y hacia Tel Aviv, Israel. Esta medida surge a raíz de un incidente que tuvo lugar el miércoles, cuando un vuelo procedente de Dubái debió realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.
La aerolínea comunicó que la suspensión será efectiva "con efecto inmediato y hasta nuevo aviso" y advirtió que los pasajeros que tengan como destino final Tel Aviv no podrán embarcar en su punto de partida.
Esta decisión se produjo luego de que Flydubai confirmara que se registró un "incidente" en la cabina de uno de sus aviones, donde tanto el piloto como el copiloto resultaron heridos. Como consecuencia, la aeronave tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Tabuk, una ciudad en Arabia Saudita.
Además, Flydubai anunció la suspensión temporal de todos sus vuelos que tengan origen o destino en Israel. Esta medida tiene como objetivo permitir que las autoridades competentes lleven a cabo la investigación necesaria para esclarecer las circunstancias del incidente.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Se suspendieron los vuelos de Emirates y Flydubai hacia Israel tras un incidente en un vuelo de Flydubai.
¿Quién lo anunció?
La aerolínea Emirates fue la que confirmó la suspensión de sus vuelos.
¿Cuándo entra en vigor la medida?
La suspensión se aplica desde el jueves y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.
¿Dónde ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar durante un vuelo que partió de Dubái y aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.
¿Por qué se tomó esta decisión?
Para permitir a las autoridades investigar las circunstancias del incidente que involucró a Flydubai.
[Fuente: Noticias Argentinas]