La defensa de Rudnev alerta sobre posible pena cruel en su regreso a prisión

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- La defensa de Konstantin Rudnev ha cuestionado nuevamente la decisión de regresar al ciudadano ruso a una unidad penitenciaria, enfocándose en su comportamiento durante el tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario. Esto ocurre en el marco de la causa donde se le imputa una presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche.

Fuentes del ámbito judicial informaron que el planteo fue presentado por su abogado, Martín Sarubbi, durante una audiencia llevada a cabo el 28 de septiembre ante el Tribunal de Revisión. En esta ocasión, el abogado impugnó la decisión del juez de Garantías, quien había denegado un nuevo pedido de prisión domiciliaria.

El abogado calificó la resolución como "absolutamente arbitraria e infundada" y argumentó que existían nuevas circunstancias que deberían ser reconsideradas antes de tomar una decisión sobre la situación del imputado.

Entre estas circunstancias, se destacó el tiempo que Rudnev ha estado bajo arresto domiciliario, su cumplimiento de las condiciones impuestas y los problemas de salud que, según su defensa, han requerido intervenciones quirúrgicas y períodos de reposo documentados.

El argumento principal de la defensa se centró en el riesgo de fuga que se menciona en el expediente. Sarubbi recordó que Rudnev ha estado más de cuatro meses en San Vicente, en el domicilio que informó a la Justicia. "Han transcurrido más de 120 días, 130 días, y excelencias, ¿saben dónde está el señor Rudnev? Ahí, en San Vicente, no se fue a ningún lado, no se profugó", afirmó durante su exposición.

El abogado extendió su razonamiento a los demás imputados y cuestionó la hipótesis de una organización transnacional capaz de facilitar una fuga, señalando que otros acusados también han permanecido en los lugares denunciados ante la Justicia.

"Si el señor Rudnev se hubiera querido profugar, lo hubiera hecho. ¿Saben lo que pasó en concreto? No lo hizo, está ahí", enfatizó Sarubbi.

Además, la defensa argumentó que la situación médica de Rudnev debía ser considerada en la evaluación. Sarubbi indicó que su cliente enfrenta complicaciones de salud y aún no ha recibido el alta médica que se había contemplado en decisiones anteriores. También destacó que Rudnev solo habla ruso y que durante su estancia en la Unidad 6 de Rawson tuvo que comunicarse con los médicos a través de Google Translate.

"¿Es razonable exponer a una persona con las dolencias que tiene Rudnev [...] a retornar a una unidad para que se comunique con los médicos a través del traductor de Google?", cuestionó.

El defensor también mencionó que ni la acusación ni la decisión de primera instancia explicaron cómo Rudnev podría obstaculizar el proceso en la actualidad. "No hay por qué presumir que de acá en adelante lo hará, porque si lo hubiese querido hacer ya lo hubiera hecho", subrayó.

Para Sarubbi, el comportamiento de Rudnev durante la prisión domiciliaria es un elemento nuevo que debería modificar la evaluación de los riesgos procesales. Otro punto que abordó fue el arraigo, ya que, frente al argumento de que el imputado carecía de vínculos suficientes con Argentina, el abogado destacó que reside con su esposa y que su condición de extranjero requiere un análisis diferente.

La asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza, también jugó un papel importante en esta defensa. Indicó que no se opone al recurso presentado por la defensa, subrayando que no ha recibido información sobre posibles contactos o amenazas hacia la mujer o su hijo durante el período en cuestión.

Irastorza consideró que las condiciones del arresto domiciliario eran suficientes para proteger a la mujer y al niño, afirmando que "120 días de estricto cumplimiento de las obligaciones legales a cargo de Rudnev son una nueva circunstancia que debe ser valorada".

La asesora enfatizó la importancia de una evaluación médica programada para el 1 de octubre y advirtió que si los peritos ratifican las condiciones de salud de Rudnev, su alojamiento en prisión podría ser considerado un "anticipo de pena cruel", lo cual no estaría razonablemente justificado. Tras esta afirmación, confirmó que no se opondría al recurso.

En la misma línea, la querella tampoco se opuso al pedido de morigeración. Su abogado manifestó que no veía la necesidad de imponer una medida más severa, dado que la mujer había indicado que no requería protección adicional frente al imputado.

El abogado defensor retó inmediatamente esas intervenciones, señalando que tanto el defensor de la víctima como la defensora del menor no se oponían, mientras que el Ministerio Público Fiscal parecía intentar actuar en contra de lo que ambas partes habían expresado.

A pesar de estos argumentos, el Tribunal de Revisión rechazó la impugnación. En sus fundamentos, reconoció que el período de más de 100 días bajo arresto domiciliario sin incumplimientos era un dato a considerar, pero concluyó que esto no permitía afirmar que los riesgos procesales habían desaparecido o disminuido.

Uno de los jueces del tribunal expresó: "Comparto su postura", recordando que anteriormente había votado a favor de la prisión domiciliaria. Sin embargo, aclaró que, dado que la Cámara Federal de Casación había revocado esa decisión, debía ceñirse a lo establecido por ese tribunal superior.

La audiencia concluyó con varias posturas en conflicto: la defensa solicitando que se mantenga la prisión domiciliaria de Rudnev, la asesora del niño sin objeciones y advirtiendo sobre un posible "anticipo de pena cruel", y la representación de la presunta víctima sin objeciones al pedido. A pesar de estas consideraciones, el Tribunal de Revisión decidió que Rudnev debía volver a un establecimiento penitenciario.