Cómo transformar el dolor en vida: 510 sueños para seguir viviendo por los dos

La vida de Ángel cambió drásticamente el 5 de octubre de 2021, cuando la muerte de su hermana Paloma lo llevó a replantearse su existencia. En lugar de dejarse consumir por el dolor, decidió transformar esa pérdida en un homenaje: una lista de 510 cosas que hacer antes de morir. Este libro, titulado "Cómo me gustaría contarte. La lista: 510 sueños para seguir viviendo por los dos", es el resultado de esa promesa.

Durante años, Ángel había seguido un camino predecible y seguro, trabajando en un fondo de inversión y llevando una vida estable. Sin embargo, la muerte de su hermana lo obligó a cuestionar el sentido de su rutina. La ausencia de Paloma dejó una herida profunda, pero también encendió en él una chispa de determinación. La idea de honrar su memoria se convirtió en su nuevo propósito.

Así, Ángel dejó atrás su vida en Madrid y se embarcó en una aventura que lo llevaría desde la cumbre del Kilimanjaro hasta el desierto de Mongolia, explorando selvas, templos y volcanes. Cada uno de los 510 sueños de su lista representa no solo un desafío personal, sino también una forma de mantener viva la memoria de su hermana. A través de sus experiencias, Ángel comparte sus miedos, dudas y las personas que encontró en el camino, creando un relato íntimo y conmovedor.

Este libro no solo es una biografía o un relato de aventuras; es una reflexión sobre el duelo y la resiliencia. En un mundo donde la pérdida es parte de la vida, Ángel nos recuerda que cada sueño cumplido puede ser una forma de decirle a quienes hemos perdido: "Sigues conmigo". La obra invita a los lectores a replantearse sus propias vidas y a encontrar un propósito en medio del dolor.

"Cómo me gustaría contarte" es un testimonio poderoso de cómo el amor y la memoria pueden guiarnos hacia una vida más plena. En tiempos donde la incertidumbre y el sufrimiento son comunes, este libro se erige como un faro de esperanza y motivación.

Ficha del libro: