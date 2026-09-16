En el nido de las serpientes: un testimonio gráfico sobre la intolerancia en Europa

El nuevo libro de Zerocalcare, titulado "En el nido de las serpientes", reúne tres historietas publicadas en la revista Internazionale que abordan el proceso judicial que enfrentó la activista antifascista italiana Ilaria Salis, junto a otros acusados. Este volumen no solo se limita a narrar un caso específico, sino que también incluye una crónica inédita sobre el caso de Maja T., aportando un contexto más amplio sobre la situación legal y social en Hungría.

La obra se presenta como un testimonio gráfico que denuncia el resurgimiento de la intolerancia en Europa, un fenómeno que, a pesar de su gravedad, no ha sido confrontado de manera efectiva. Zerocalcare utiliza su estilo característico para abordar temas complejos, haciendo accesible la discusión sobre ideologías de odio que, durante años, se creyeron derrotadas. Este enfoque es especialmente relevante en un momento en que la sociedad europea enfrenta un aumento en la xenofobia y el nacionalismo extremo.

El autor, conocido por su habilidad para mezclar el humor con la crítica social, logra en este libro un equilibrio entre la denuncia y la reflexión. La narrativa gráfica permite a los lectores conectar emocionalmente con las historias de Ilaria Salis y Maja T., convirtiendo un tema serio en una experiencia más cercana y comprensible.

La publicación de "En el nido de las serpientes" por Reservoir Books en 2026, se convierte en un aporte significativo al género de los cómics y la novela gráfica, al abordar temas de actualidad con una voz crítica y comprometida. Este libro no solo es una lectura necesaria para quienes se interesan por la política y la justicia social, sino que también invita a la reflexión sobre el papel de la cultura en la lucha contra la intolerancia.

En conclusión, la obra de Zerocalcare se erige como un faro en tiempos de oscuridad, recordándonos la importancia de la resistencia ante el odio y la intolerancia. Su estilo único y su compromiso con la verdad hacen de este libro una lectura esencial para comprender el presente y el futuro de Europa.