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El iglú: un viaje a la infancia en tiempos de cambio climático

En 'El iglú', Óscar enfrenta su crisis vital en una ciudad suiza transformada por el cambio climático.

16/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El iglú: un viaje a la infancia en tiempos de cambio climático

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Óscar, un hombre en crisis, decide regresar a la remota ciudad suiza donde pasó su infancia en los años setenta. Sin embargo, al llegar, se encuentra con un paisaje desolador: el cambio climático ha arrasado con las nevadas, y las calles, antes llenas de vida, ahora son grises y sombrías. Este regreso no es solo físico, sino también emocional, ya que Óscar busca respuestas en un lugar que ya no es el mismo.

Durante tres intensos días, bajo la influencia de la montaña que lo rodea, Óscar se embarca en un viaje de autodescubrimiento. A medida que se sumerge en sus recuerdos, se da cuenta de que solo a través de la imaginación y el ensueño puede recuperar la mirada maravillada de su infancia. La nieve, que solía cubrir el paisaje, simboliza la transformación de la realidad, convirtiendo lo gris en un mundo nuevo y lleno de posibilidades.

Este relato, que combina elementos de la novela gráfica y el cómic, invita a reflexionar sobre el impacto del cambio climático en nuestras vidas y en nuestros recuerdos. La obra, publicada por SALAMANDRA GRAPHIC en 2026, se convierte en un espejo de la realidad actual, donde la nostalgia y la esperanza se entrelazan en un contexto de crisis ambiental.

La narrativa de El iglú no solo es un viaje personal, sino también una crítica a la pérdida de la inocencia y la conexión con la naturaleza. En un momento en que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, la historia de Óscar resuena con fuerza, recordándonos la importancia de preservar nuestra infancia y nuestra relación con el entorno. La obra se presenta como una lectura esencial para quienes buscan comprender el presente a través de la lente del pasado.

Ficha del libro:

GéneroCómics, Novela Gráfica
EditorialSALAMANDRA GRAPHIC
Año de edición2026
ISBN9788418347986
ISBN digital9788418621567
IdiomaEspañol

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