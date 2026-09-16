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El árabe del futuro. Yo, Fadi: el hermano robado, una historia de desarraigo y búsqueda

Riad Sattouf regresa con una nueva serie autobiográfica que explora la vida de su hermano Fadi, un niño separado de su hogar en Bretaña y llevado a Siria.

16/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El árabe del futuro. Yo, Fadi: el hermano robado, una historia de desarraigo y búsqueda

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En su nueva serie autobiográfica, Riad Sattouf nos invita a adentrarnos en la historia de su hermano Fadi, un niño que fue separado de su familia en Bretaña cuando su padre decidió llevárselo a Siria sin previo aviso. Este relato, titulado El árabe del futuro. Yo, Fadi: el hermano robado, es el primer tomo de una obra que promete ser tan conmovedora como reveladora.

A través de la mirada inocente de Fadi, el autor compone un relato que explora temas universales como la identidad, el desarraigo y la supervivencia emocional. La historia se desarrolla en un contexto familiar complejo, donde el niño se enfrenta a la pérdida de su hogar y a la búsqueda de su lugar en el mundo. Esta nueva entrega amplía el universo de El árabe del futuro, ofreciendo una perspectiva fresca y profunda sobre las experiencias de quienes se ven obligados a dejar atrás su vida.

El estilo de Sattouf, que combina la crónica con la sátira social, permite que el lector se conecte con la historia de una manera íntima y reflexiva. Con un enfoque que mezcla el humor y la tristeza, el autor revela una historia que ha estado esperando ser contada durante más de una década. La obra no solo es un testimonio personal, sino también una reflexión sobre las realidades que enfrentan muchas familias en situaciones similares.

La relevancia de este libro en el contexto actual es innegable. En un mundo donde los desplazamientos forzados y la búsqueda de identidad son temas candentes, la obra de Riad Sattouf resuena con fuerza. Nos recuerda la importancia de las raíces y la familia, y cómo estas se ven afectadas por decisiones que escapan al control de los más vulnerables.

En conclusión, El árabe del futuro. Yo, Fadi: el hermano robado es una lectura esencial para quienes buscan entender las complejidades de la identidad y el desarraigo en un mundo en constante cambio. La habilidad de Sattouf para contar historias a través de su arte gráfico y su prosa lo convierte en un autor imprescindible en la literatura contemporánea.

| **Ficha del libro** | | |-----------------------------|--------------------------| | **Género** | Cómics, Novela Gráfica | | **Editorial** | SALAMANDRA GRAPHIC | | **Año de edición** | 2026 | | **ISBN** | 9788419981257 | | **ISBN digital** | 9788419981356 | | **Idioma** | Español |

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