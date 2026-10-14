El amor y la violencia en la Italia de los 70: "Mi amor no muere"

Rossella Casini, una joven de poco más de veinte años, vive en Florencia en un entorno familiar amoroso y estable. Sin embargo, la Italia de 1977 es un país convulso, donde las calles se llenan de protestas políticas y la violencia se convierte en un fenómeno cotidiano. En este contexto, Rossella conoce a Francesco, un estudiante calabrés que trae consigo un amor intenso y desconocido para ambos. Pero la felicidad de la pareja se ve amenazada cuando Rossella descubre que la familia de Francesco está vinculada a un poderoso clan de la mafia.

Durante unas vacaciones en Palmi, donde viaja con sus padres, Rossella se convierte en testigo de una guerra entre clanes mafiosos. La violencia se desata a su alrededor, pero su amor por Francesco la lleva a negarse a abandonarlo. Ella cree firmemente que su amor puede romper la espiral de violencia que los rodea. Sin embargo, el 22 de febrero de 1981, Rossella desaparece sin dejar rastro, y aunque su cuerpo nunca fue encontrado, el Estado italiano la reconoce como víctima de la Ndrangheta.

En "Mi amor no muere", el autor Roberto Saviano reconstruye esta historia real y desgarradora, ofreciendo un relato que entrelaza amor, violencia y valentía en una de las épocas más oscuras de la Italia contemporánea. La novela no solo es un homenaje a Rossella, sino también una reflexión sobre el impacto de la mafia en la vida de las personas y el costo del amor en un mundo marcado por la violencia.

La obra de Saviano, conocido por su valentía al abordar temas de crimen organizado, resuena hoy en día, recordándonos que el amor puede ser un acto de resistencia en medio de la adversidad. "Mi amor no muere" es una lectura que invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas en contextos de desesperación y lucha.