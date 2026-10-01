Cocina rápida y sencilla: 100 recetas con 5 ingredientes en 15 minutos

En un mundo donde el tiempo es oro, el nuevo libro "5 ingredientes, 15 minutos" se presenta como una solución ideal para quienes buscan recetas rápidas y sabrosas. Con más de 100 propuestas, este volumen reúne platos que requieren solo cinco ingredientes principales y se pueden elaborar en un máximo de 15 minutos. La obra, publicada por LAROUSSE en 2026, se enmarca dentro del género de las lecturas complementarias, ofreciendo una cocina práctica y accesible.

Las recetas abarcan una amplia variedad de opciones, desde pastas cremosas y ensaladas frescas hasta tortillas y aperitivos. Cada plato está diseñado para ser fácil de preparar, utilizando ingredientes que son tanto económicos como accesibles. La idea es que cualquier persona, sin importar su nivel de habilidad en la cocina, pueda disfrutar de una comida deliciosa sin complicaciones.

La propuesta de este libro es especialmente relevante en la actualidad, donde la vida acelerada a menudo deja poco tiempo para cocinar. Con recetas que van desde verduras al horno hasta carnes jugosas y pescados de temporada, el lector encontrará opciones para cada momento del día, incluyendo postres rápidos que cierran con broche de oro cualquier comida.

La simplicidad de los ingredientes no significa que se sacrifiquen los sabores. Al contrario, cada receta está pensada para resaltar lo mejor de cada componente, garantizando que el resultado final sea siempre satisfactorio. Este enfoque no solo facilita la preparación, sino que también invita a experimentar en la cocina, permitiendo que cada persona adapte las recetas a su propio gusto.

En resumen, "5 ingredientes, 15 minutos" es más que un simple libro de recetas; es una invitación a disfrutar de la cocina sin estrés. Con su enfoque en la rapidez y la simplicidad, se convierte en una herramienta valiosa para quienes desean comer bien sin dedicar horas a la cocina.

Ficha del libro: