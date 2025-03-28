Prunotto dio a conocer la lista de los empleados contratados en la Legislatura
La vicegobernadora hizo pública este viernes la nómina de 1.054 empleados contratados que trabajan para los 70 legisladores de la provincia.
28/03/2025 | 18:39Redacción Cadena 3
FOTO: Legislatura de Córdoba recuerda el golpe de Estado con debates sobre transparencia
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Audio. Prunotto dio a conocer la lista de los empleados contratados en la Legislatura
Informados al regreso
La vicegobernadora de Córdoba, Miriam Prunotto, finalmente hizo pública este viernes la nómina de 1.054 empleados contratados que trabajan para los 70 legisladores de la provincia.
De este total, 343 responden en forma directa a los 70 legisladores, es decir un promedio de 4,9 empleados por cada legislador. El resto del personal no se informó en qué sector de la Unicameral se desempeña.
El anuncio, que se concretó tras semanas de expectativa y polémica, responde a un pedido de acceso a la información presentado por La Voz del Interior, tras el caso de una empleada “fantasma”.
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Escándalo en Córdoba. Prunotto habló de los empleados en la Legislatura: "Nunca oculté ningún dato"
La vicegobernadora de la provincia habló con Cadena 3 e indicó que hay una ley que protege a los trabajadores de la Unicameral. Este viernes se darán a conocer los nombres y tareas de cada integrante.
/Fin Código Embebido/
La difusión de la lista llega en medio de un escándalo que involucró a Guillermo Kreiman, actualmente detenido por intentar cobrar el sueldo de Virginia Martínez, una contratada que, según la Justicia, nunca trabajó en la Legislatura y que también enfrenta cargos por falso testimonio.
Este caso, que destapó irregularidades y generó desconfianza en la ciudadanía, llevó a Prunotto a acelerar la publicación de los datos, un proceso que, según explicó, se vio demorado por resistencias del sindicato de empleados legislativos.
La lista completa:
1 MARIA ANGEL ARNAUDO LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO
2 MATIAS ALEJANDRO CARO LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO
3 BIBIANA LLARYORA LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO
4 ANNA MARISA SALOMON LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO
5 YANINA NOELIA ZAPPIA LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO
6 NAHUEL ROGELIO CURETTI LANATTI LEG. ACUÑA, KAREN BELEN
7 CARLA FATIMA LISET GUTIERREZ LEG. ACUÑA, KAREN BELEN
8 AGUSTINA JULIETA MERCAU LEG. ACUÑA, KAREN BELEN
9 SILVIO DANIEL MIGANI LEG. ACUÑA, KAREN BELEN
10 MARIA PILAR ULACCO LEG. ACUÑA, KAREN BELEN
11 ANDRES ALEJANDRO FRETE LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA
12 LAURA DANIELA GIMENEZ LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA
13 JORGE LUIS MAIZAREZ LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA
14 CESAR AUGUSTO ORGAZ LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA
15 GIULIANO ELIAN SANGIORGIO LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA
16 CARLOS DANIEL ANTONIO ACOSTA LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO
17 ALEJANDRO MARIO BOICHETTA LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO
18 MAURO JOSE BOTTINI LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO
19 ORLANDO RAMON FERREYRA LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO
20 FEDERICO ARGUELLO LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL
21 VICTOR MAURICIO LOPEZ LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO
22 FACUNDO MARTIN ALMADA LEG. ALMADA, NANCY EDITH
23 ANA SOFIA CHINI LEG. ALMADA, NANCY EDITH
24 GERMAN RAMIRO FLAHERTY LEG. ALMADA, NANCY EDITH
25 VALENTIN PAZOS LEG. ALMADA, NANCY EDITH
26 SANDRA NOEMI SUAREZ LEG. ALMADA, NANCY EDITH
27 SALVADOR COLUBRIALE LEG. AUSTIN, BRENDA LIS
28 JAVIER ALBERTO CORTEZ LEG. AUSTIN, BRENDA LIS
29 MICAELA EVELINA ECHENIQUE LEG. AUSTIN, BRENDA LIS
30 MACARENA NOE GIULIANO LEG. AUSTIN, BRENDA LIS
31 LAURA NOELIA YAWIEN LEG. AUSTIN, BRENDA LIS
32 LAURA VANESA CAMILLUCCI LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA
33 CAMILA CARASSO LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA
34 VIVIANA ANDREA COSTAMAGNA LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA
35 VERONICA PAOLA PITTARO LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA
36 NICOLAS EZEQUIEL ROJO LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA
37 NICOLAS MAXIMILIANO BEJARANO CAMPOS LEG. BLANGINO, JUAN JOSE
38 FRANCO EZEQUIEL CARRARA MOINE LEG. BLANGINO, JUAN JOSE
39 DALMA LUCIANA MANSILLA BAZAN LEG. BLANGINO, JUAN JOSE
40 MARIA AGUSTINA APARICIO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL
41 JEREMIAS D´ANGELO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL
42 JORGE OMAR ANTONIO HEREDIA LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL
43 FABIANA ALEJANDRA PORTILLO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL
44 LILIANA DEL VALLE QUINTERO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL
45 PILAR AMELIA ROSSI LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL
46 CLAUDIO MARCELO AGÜERO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO
47 LOURDES GUADALUPE BUSTOS LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO
48 VALERIA ROMINA FERNANDEZ MANZANO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO
49 ORFILIO DAVID GASTAUDO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO
50 ROMINA VANESA GIRAUDO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO
51 MANUEL BASUALDO LEG. BRIA, JOSE ALBERTO
52 GUILLERMO OSCAR BORDA BOSSANA LEG. BRIA, JOSE ALBERTO
53 JEREMIAS FERREYRA LEG. BRIA, JOSE ALBERTO
54 DAIANA VICTORIA FIORI LEG. BRIA, JOSE ALBERTO
55 PRISCILA AGOSTINA RIVOIRA LEG. BRIA, JOSE ALBERTO
56 ENZO FERRERO LEG. BRINER, CARLOS EDGARDO
57 DIEGO LUIS FROSSASCO LEG. BRINER, CARLOS EDGARDO
58 MARIA JOSE HECKMANN LEG. BRINER, CARLOS EDGARDO
59 FRANCO DAVID BANEGAS LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA
60 NAZARENA SOFIA IRUSTA LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA
61 LORENA PAOLA MANCA LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA
62 ALEXIS RINERO LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA
63 GINO BARRETA LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA
64 MAXIMILIANO JESUS NAZARETH BENEDI LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA
65 SANTIAGO CALVIMONTE LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA
66 JUAN FRANCISCO ORLANDINI LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA
67 ROMINA PAOLA PONCE LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA
68 DIEGO MARTIN LONDERO GOMEZ LEG. CARIGNANO, CARLOS ATILIO
69 EDUARDO HECTOR PETRINI LEG. CARIGNANO, CARLOS ATILIO
70 NILSA DEL VALLE FONSECA LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO
71 LEONARDO ANDRES LOPEZ LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO
72 MARTIN ALEJANDRO MERLO LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO
73 PABLO REMY NOTTARIS LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO
74 GUILLERMO FABIAN VACANI LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO
75 MACARENA ALONSO LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL
76 VERONICA SOLEDAD ARRASCAETA LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL
77 RAMIRO JORGE BENAVIDEZ VIVES LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL
78 PABLO ARIEL DELLAROSSA LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL
79 JUAN CRUZ GIRELA LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL
80 SABINA VICTORIA AVALOS LEG. CONTRERA, INES MERCEDES
81 MARIA FLORENCIA CRAVERO LEG. CONTRERA, INES MERCEDES
82 MATIAS FERNANDO MARQUEZ LEG. CONTRERA, INES MERCEDES
83 FERNANDO ANGEL NAPOLI LEG. CONTRERA, INES MERCEDES
84 AMALIA ANDREA VAGNI LEG. CONTRERA, INES MERCEDES
85 MARINA ANDREA ACOSTA LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA
86 LUCAS COCHA LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA
87 LUCIANO EZEQUIEL JUNCOS LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA
88 OSVALDO DANIEL QUINTANA LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA
89 GUILLERMO EDUARDO TORRENT LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA
90 EMILIO VICENTE ALVAREZ LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE
91 GUILLERMO RUBEN LUJAN LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE
92 FATIMA MONTES LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE
93 FLAVIA ESTELA ORONA LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE
94 DARIO FERNANDO ROMERO LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE
95 EDUARDO MATIAS CALVO OLIE LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA
96 TAMARA SOLEDAD COMBINA LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA
97 ALBERTO DAMIAN SARFATTI LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA
98 CECILIA DANIELA TORRES LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA
99 ALEJO FRANCISCO VIVANCO LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA
100 FRANCO BUSTOS TORTOSA LEG. FERRERO, ALEJANDRA
101 AMPARO IBAÑEZ SCARPINO LEG. FERRERO, ALEJANDRA
102 ESTELA MARIA LASCANO LEG. FERRERO, ALEJANDRA
103 PABLO EZEQUIEL MORELLI LEG. FERRERO, ALEJANDRA
104 JULIO CESAR WETZEL LEG. FERRERO, ALEJANDRA
105 DIEGO EMANUEL AVILA LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO
106 DARIO MARTIN DODE LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO
107 MARIA LUZ LUNA ROMAGNOLI LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO
108 MARIA FERNANDA MARTINEZ LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO
109 MILAGROS ANABEL MONTIEL LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO
110 MARIO ALEJANDRO GIRAUDO LEG. FLORES, ERNESTO RAMON
111 DAYANA SOLEDAD LUQUE LEG. FLORES, ERNESTO RAMON
112 LUIS ANTONIO PROVENZAL LEG. FLORES, ERNESTO RAMON
113 NOELIA DEL VALLE ROJAS LEG. FLORES, ERNESTO RAMON
114 JOSE ANIBAL RICARDO VILLARREAL LEG. FLORES, ERNESTO RAMON
115 CRISTIAN EMANUEL BARRERA LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN
116 GABRIEL ALEJANDRO CORTEZ LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN
117 BENICIO GASPAR FRIAS RODRIGUEZ LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN
118 JORGE OMAR GÜEMES LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN
119 LUANA ESTEFANIA MACIEL LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN
120 DANIEL EDUARDO CARIGNANO LEG. GALO, ABRAHAM
121 DIEGO JAVIER DE LABAY LEG. GALO, ABRAHAM
122 DESIREE MARIA DURE LEG. GALO, ABRAHAM
123 ADOLFO HERMANN LEG. GALO, ABRAHAM
124 CELESTE PERALTA LEG. GALO, ABRAHAM
125 LUCIANA BOSCHETTI LEG. GISPERT, WALTER OSCAR
126 CRISTIAN ALEJANDRO DEL VISO LEG. GISPERT, WALTER OSCAR
127 CARLA RUFFINI LEG. GISPERT, WALTER OSCAR
128 FLORENCIA ELIZABETH VILLAR LEG. GISPERT, WALTER OSCAR
129 ANALIA CRISTINA VINCENTI LEG. GISPERT, WALTER OSCAR
130 MARIA CECILIA BERTONE LEG. GRICH, ARIEL DENIS
131 CANDELARIA CALVO LEG. GRICH, ARIEL DENIS
132 SEBASTIAN MARTIN MAGLIANO LEG. GRICH, ARIEL DENIS
133 MIGUEL ANGEL MELANO LEG. GRICH, ARIEL DENIS
134 MARICEL ALEJANDRA YUNI LEG. GRICH, ARIEL DENIS
135 OMAR RAMON ALLENDE LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD
136 LUCIANA CAROLINA BURIQUE LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD
137 ABEL FELIPE LUIS MARENGO LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD
138 MARIA EUGENIA SOLER LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD
139 MARIA INES TAPIA LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD
140 MARTIN BAUTISTA BONGIOVANNI LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO
141 JULIAN RODOLFO DELLAROLE LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO
142 MARIA CAROLINA IRUSTA LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO
143 EDGARDO ANDRES REBECHI LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO
144 NEHUEN VERA LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO
145 PATRICIA JANET CUELLO LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO
146 JORGE EUSTACIO FIGUEROA LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO
147 FERNANDO GABRIEL LLANOS LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO
148 WALTER FERNANDO MONTOYA LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO
149 LUIS EMILIANO ZAPATA LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO
150 MAXIMILIANO ARNOSIO LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO
151 GASPAR BERTONE LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO
152 ERICK KAMMERATH LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO
153 JULIA SILVINA MILES LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO
154 JOSE IGNACIO VOCOS LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO
155 SOL MARIET ACETO LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN
156 VICTOR GABRIEL MEDINA LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN
157 DAIANA MICAELA MELICA LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN
158 FACUNDO SUAREZ LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN
159 MIRTA ALEJANDRA ARCE LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO
160 PABLO MAXIMILIANO CASTRO LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO
161 FERNANDO GABRIEL DEL CANTO LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO
162 FERNANDO ARIEL FERREYRA LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO
163 PEDRO ANTONIO DEL ROSARIO PIZARRO LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO
164 FEDERICO DAMIAN BITONTE LEG. JURICH, SILVINA DOLORES
165 MARIA LAURA GOBETTO LEG. JURICH, SILVINA DOLORES
166 NORA ROXANA LOPEZ LEG. JURICH, SILVINA DOLORES
167 LUIS JOSE ARTURO PISETTA LEG. JURICH, SILVINA DOLORES
168 MARIANELLA ZARDETTO LEG. JURICH, SILVINA DOLORES
169 GUILLERMO DI GIUSTO LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO
170 GERMAN ANDRES GIORDANO LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO
171 JAVIER FAUSTINO GONZALEZ LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO
172 SEBASTIAN NORDIO LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO
173 MARIA CELESTE ROCHETTI LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO
174 MARIA JIMENA AHUMADA LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO
175 ROBERTO CARLOS BELLETTI LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO
176 ADRIAN RONALD LEIGGENER LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO
177 LUIS ENRIQUE MEDINA LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO
178 MIRTA RAMONA SOSA LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO
179 EXEQUIEL ALEJANDRO ALVAREZ LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO
180 ROCIO CAMBRIA LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO
181 AGUSTINA CEREZO PINTO LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO
182 GABRIELA GAUNA LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO
183 GUADALUPE MARYSOL HEREDIA LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO
184 MAXIMO ALBERTO BIETTI LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER
185 CLAUDIA ROSANA FOSSARELLI LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER
186 ARTURO MAXIMILIANO LOZA LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER
187 FERNANDO BENJAMIN MENA LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER
188 ANNA GUADALUPE ONTIVERO HEREDIA LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER
189 ANA ROMINA PIVA LEG. MANSILLA, DORIS FATIMA
190 GONZALO RAUL BARGAS LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE
191 CARLOS BELTRAN LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE
192 CLAUDIA ALEJANDRA JARA LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE
193 CARLOS NAHUEL VALDEZ LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE
194 VALENTIN ZANATTA LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE
195 CLAUDIO MARTIN ALLENDES LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO
196 MARTINA CHEBLE CARRANZA LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO
197 MARIA EUGENIA GIGENA LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO
198 GUADALUPE NOEMI HEREDIA LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO
199 HILDA TRINIDAD VERON LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO
200 TAMARA ANGELICA ASEFF LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA
201 JUAN PABLO DROVANDI LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA
202 ALEJO SANABRIA LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA
203 GLORIA SUSANA SERANGELLI LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA
204 PALOMA LILIAN SUESCUM LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA
205 ALEJANDRA NOEMI ALESSI LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO
206 CAROLA ALTAMIRANO LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO
207 LEONARDO ALFREDO CARRIZO LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO
208 JOSE ADRIAN PAJON LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO
209 LAURA ANTONELLA SCAVUZZO LUNA LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO
210 GUSTAVO MARCELINO LAZZURI LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO
211 PABLO ANTONIO MARGIARIA LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO
212 FEDERICO ROSSO LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO
213 VALENTINO SACCHETTO LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO
214 MARCELO GUSTAVO TERZO LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO
215 FRANCO MARIA CASAÑAS LERNER LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO
216 KARINA ALEJANDRA COLASANTI LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO
217 JOSE PERCY NIEMIEC LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO
218 PAULA FEDERICA PEREZ LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO
219 EZEQUIEL ALBERTO RIVERO LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO
220 ANABEL SOLEDAD BUSTOS LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR
221 MATIAS AGUSTIN FUENTE LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR
222 GABRIELA ESTHER PEANO LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR
223 ALAN GONZALO SOSA LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR
224 MARIELA ELDA ANA STEFANI LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR
225 DANILO ULISES AMBROSINO LEG. PEIRONE, JUAN PABLO
226 JOAQUIN RODRIGO AZCONA LEG. PEIRONE, JUAN PABLO
227 DIEGO MARTIN DELLACASA LEG. PEIRONE, JUAN PABLO
228 MARIA GEORGINA DELLACASA LEG. PEIRONE, JUAN PABLO
229 EDITH ALEJANDRA SANCHEZ LEG. PEIRONE, JUAN PABLO
230 RODOLFO MARTIN CAMPANA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO
231 MAYRA ANTONELLA FLORES SUAREZ LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO
232 SERGIO ALEJANDRO LOZA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO
233 CLAUDIO ALEJANDRO TRIPIANA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO
234 MONICA BEATRIZ VARELA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO
235 MARIA PIA AMEDEI LEG. PERALTA, STELLA MARIS
236 MARIO EDUARDO ANTONIO LOPEZ LEG. PERALTA, STELLA MARIS
237 MARLENE JEANNETTE MARTIN LEG. PERALTA, STELLA MARIS
238 VERONICA ROMINA PERALTA LEG. PERALTA, STELLA MARIS
239 MARIA EUGENIA SALAS LEG. PERALTA, STELLA MARIS
240 ROCIO LUCILA CEBALLOS VENECIANO LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA
241 IRIANA FERREYRA LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA
242 DIEGO HERNAN FORMINI LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA
243 JOSE MARIA LIGARRIBAY FISICHELLA LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA
244 AGUSTIN ALBERTO TRAVERSARO LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA
245 JUAN PABLO BERAN LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA
246 GUSTAVO OSCAR BONGIORNO LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA
247 AGUSTINA GONZALEZ ACUÑA LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA
248 ANTONELA MARIANA NAVARRO SCARPONI LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA
249 FRANCO ARIEL PENACINO LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA
250 RAMON ENRIQUE CALDERON LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA
251 MARIA CARLA PRESAS LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA
252 ALEXIA NEREA RIVADERO LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA
253 CARLOS ALEJANDRO SAN MARTIN LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA
254 ROMINA BELEN VIDELA LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA
255 MARIBEL BEATRIZ CRAVERO LEG. QUAGLINO, ILEANA
256 GASTON GIUSTO LEG. QUAGLINO, ILEANA
257 NORBERTO VALENTIN GORDILLO LEG. QUAGLINO, ILEANA
258 MALENA VALENTINA ROSA LEG. QUAGLINO, ILEANA
259 JULIETA VALENTINA SOSA LEG. QUAGLINO, ILEANA
260 URIEL CARRANZA LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO
261 EDUARDO ADRIAN CUNEO LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO
262 IVAN EDGARDO GIMENEZ LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO
263 NAHUEL VALENTIN HACHUEL LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO
264 ANABEL ROCIO VALDESOLO LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO
265 MATIAS EZEQUIEL CHAUI LEG. RINALDI, JULIETA
266 PEDRO GONZALEZ LEG. RINALDI, JULIETA
267 MARIA VICTORIA MARTINI LEG. RINALDI, JULIETA
268 NADIA DANIELA NESTER LEG. RINALDI, JULIETA
269 HECTOR EDUARDO OYOLA LEG. RINALDI, JULIETA
270 DEBORA ANALIA BERCOVICH LEG. ROMERO, DELIA DOLORES
271 JULIA ANDREA FARIAS LEG. ROMERO, DELIA DOLORES
272 MARIA AZUL MISERACHS LEG. ROMERO, DELIA DOLORES
273 MARIA ELENA ROMANO LEG. ROMERO, DELIA DOLORES
274 PABLO MARTIN URO GUTIERREZ LEG. ROMERO, DELIA DOLORES
275 LUCIANA ALMADA LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN
276 SANTIAGO BOBONE AYUB LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN
277 GUILLERMO CARLOS BORIS LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN
278 CAROLINA BELEN CABRERA LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN
279 SANTIAGO SALVE LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN
280 VALENTINA LISBETH PEÑALOZA LUJAN LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL
281 FLAVIA GUADALUPE ROMERO LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL
282 JULIO JESUS ROMERO LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL
283 JULIO CESAR USLENGHI LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL
284 RAMIRO LEONEL ESCUDERO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO
285 MORA ALANA NAVARRO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO
286 GUILLERMO EDUARDO PIÑA LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO
287 EDGAR MARCELO RUSSO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO
288 MICAELA JANINA SANTOS AMIGO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO
289 LORENA MERCEDES GILLI LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO
290 JUAN PABLO GUARDABASSI LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO
291 LUIS ALEJANDRO NIETO LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO
292 MARTIN NICOLAS PANZA LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO
293 GABRIELA SUSANA PAPP LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO
294 KEVIN FACUNDO DANIEL RIVERO LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO
295 MARIA FLORENCIA ARGUELLO LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO
296 JAVIER ALEJANDRO CANAVOSIO LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO
297 GERMAN HERNANDEZ LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO
298 LAUTARO PEDRO PEREZ BARALE LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO
299 DIEGO RAUL SOUTO LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO
300 AGUSTINA FERNANDEZ VEGA LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL
301 CAMILA DE LOS ANGELES JARA LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL
302 JOAQUIN LOZADA FERNANDEZ LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL
303 FACUNDO DANIEL MIRANDA FLORES LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL
304 JOSE ALBERTO PAREDES LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL
305 GUILLERMO BOTTA LEG. SOSA, RICARDO ROBERTO
306 JUAN DOMINGO ECHEPARE LEG. SOSA, RICARDO ROBERTO
307 CATALINA MILENA SERENA LEG. SOSA, RICARDO ROBERTO
308 DAMIAN EDUARDO DE OCAÑA LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO
309 DANIELA DIAZ MORALES LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO
310 BENJAMIN PUETA GARCIA LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO
311 RAMIRO ALCIDES RODRIGUEZ LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO
312 DIEGO HERNAN ZAMPINI LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO
313 ROCIO MAGALI ALARCON LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER
314 GISELA ROMINA BORGOGNO LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER
315 LUCIANA BORGOGNO LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER
316 MARTA OFELIA BARTOLINA CASTRO LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER
317 GRACIELA MARY RAMOS LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER
318 MARINA SOLEDAD BEAS LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA
319 ADRIANA LORENA CAPELLI LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA
320 SOFIA CAVALLARI TISSERA LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA
321 CARLOS JOSE JESUS MAIZON LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA
322 ANALIA NOEMI RIGHETTI LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA
323 ANGELO CORNAGLIA LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO
324 WALTER MAURICIO GONZALEZ LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO
325 FLORENCIA DENISE GUZMAN GONZALEZ LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO
326 TERESITA GRACIELA MAYORGA LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO
327 ORIETA PEREZ LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO
328 LUCIO MATEO REINHARDT LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO
329 LORENA CAROLINA CRIVELLO LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO
330 IVAN GABRIEL DIAZ PAEZ LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO
331 MARCELO ADRIAN ORIETA LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO
332 MATIAS EMANUEL TORRES LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO
333 HUGO ALBERTO TOSOLINI LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO
334 SANTIAGO AUGUSTO EXPOSITO LEG. TORRES LIMA, FACUNDO
335 CLAUDIO LUIS PEÑA LEG. TORRES LIMA, FACUNDO
336 MACARENA ALENA TOLEDO LEG. TORRES LIMA, FACUNDO
337 LAUTARO VAZQUEZ LEG. TORRES LIMA, FACUNDO
338 MARIANO GABRIEL VERA TERNASKY LEG. TORRES LIMA, FACUNDO
339 NESTOR FAVIAN BOSSIO LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN
340 NORA FABIANA GIULIANI LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN
341 NICOLAS GABRIEL GOMEZ LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN
342 JOAQUIN NICOLAS IBARRA LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN
343 JESICA AILIN SOLINAS LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN
ASISTENTES LEGISLATIVOS NO PERMANENTES
Q APELLIDO NOMBRE
1 ABATEDAGA LORENA SOLEDAD
2 ABRAMENIA CESAR OSVALDO
3 ABUGAUCH OMAR NAIM
4 ACEVEDO ANGEL JAVIER
5 ACEVEDO PEDRO ANTONIO
6 ACOSTA BOSQUE JESICA ELIANA
7 ACOSTA EDUARDO DAMIAN
8 ACUÑA ARIEL BENJAMIN
9 AGÜERO DIAZ FAVIO ALBERTO
10 AGÜERO CLAUDIO FRANCISCO
11 AGÜERO ROMINA ANABEL
12 AGUIRRE ELIO SANTIAGO
13 AGUIRRE NADIA EDITH ROMINA
14 AGUSTINI PAULINA
15 AHUMADA LISANDRO MIGUEL
16 AIMAR DANIEL FEDERICO
17 AIMAR GUSTAVO ROMAN
18 ALANIZ MARISA NATALIA
19 ALBARRACIN MARIA SOL
20 ALBERTI MARISA NOEMI
21 ALDERETE SEBASTIAN
22 ALDORINO NORMA CRISTINA
23 ALIAGA ALBERTO
24 ALLENDE GERARDO MARIO
25 ALMADA OSVALDO FABIO
26 ALMARAZ JORGE DANIEL
27 ALTAMIRANO EDGAR DARIO
28 ALTAMIRANO ULISES NELSON
29 ALVAREZ ANDERSON DIEGO BENJAMIN
30 ALVAREZ LUQUE ORIANA
31 ALVAREZ ALFREDO
32 ALVAREZ HECTOR RUBEN
33 ALVAREZ MARIO ANDRES
34 ALVAREZ OSVALDO EGIDIO
35 ALVAREZ ROMINA FLORENCIA
36 ALVARRACIN OSCAR DEL VALLE
37 AMBROSINO CARLOS ALBERTO
38 AMBROSIO MICAELA
39 ANAYA LAURA NATALIA
40 ANDRADE JUAN RAMON
41 ANGARAMO SANDRA JOSEFA
42 ANGARONI ALEJANDRO JOSE
43 APARICIO MARIA DEL VALLE
44 APHALO EMILIO ANDRES
45 AQUINO ALEJANDRA PATRICIA
46 ARCE SILVIA MARCELA
47 ARDILES MAYRA MELISA
48 ARGAÑARAS IOHANA CAROLINA DEL LUJAN
49 ARGUELLO FEDERICO
50 ARGUELLO SERGIO ALEJANDRO
51 ARRAIGADA MARTIN
52 ARRIOLA ALFREDO WALTER
53 ARROYO JORGE ALBERTO RAMON
54 ARROYO ROBERTO RAMON
55 ARTUSSO SILVIO ANDRES
56 ARZANI NICOLAS ALEJANDRO
57 ASENSIO MEDINA ALLENDE LUCIA
58 AUDISIO GENARO NICOLAS
59 AUDISIO NATALIA DEL VALLE
60 BAIGORRIA CARLOS FABIAN
61 BAILONE VIRGINIA IVONNE
62 BARBERO EMMANUEL
63 BARDACH CARLOS ALBERTO
64 BAROLO ROSANA MARGARITA
65 BARONI ANTONIO CARLOS
66 BARRERA GUSTAVO RAMON
67 BARRERA LORENA EDITH
68 BARRETO MAURICIO ALBERTO
69 BARRIONUEVO FACUNDO RAMIRO
70 BARRIOS LUCAS LUIS
71 BARROSO MANUEL ANGEL
72 BARTEL LUIS ALBERTO
73 BATALLA ANALIA PATRICIA
74 BAY GASTON
75 BAZAN MARTIN EDUARDO
76 BAZAN ROBERTO SALVADOR
77 BECCARIA MATEO
78 BECERRA JUAN HORACIO
79 BELGOFF NADINA IVANA NELLY
80 BELTRAMINO CAROLINA MERCEDES
81 BENITEZ CARLOS REINALDO
82 BENITEZ LILIANA NOEMI
83 BERNAL ROBERTO MARCELO
84 BERTEA MATIAS
85 BERTOTTI CAROLA FABIANA
86 BERTSCHI ALFREDO ALBERTO
87 MONCORVO VIRGINIA
88 BEVILACQUA LARISA MABEL
89 BIANCONI EZEQUIEL
90 BIROCCESI LUIS EMILIO
91 BIRRI EDUARDO LUIS
92 BLENGINO VICTOR ESTEBAN
93 BOBADILLA TOMAS
94 BOIERO ALFREDO
95 BONETTO BUTELER CARLOS ADRIAN
96 BONETTO JESICA PAOLA
97 BONEU FRANCO CARLOS
98 BONO PABLO ROMAN
99 BOSCHIAZZO NICOLAS GUSTAVO
100 BOSIO FLORENCIA
101 BOVO EMILIO
102 BRASCA FERNANDO PEDRO
103 BRASINI CECILIA MARIA
104 BRIGUERA CESAR ARMANDO
105 BRION LOURDES MORENA
106 BRITO NELIDA EMMA
107 BRITOS PAOLA ADRIANA
108 BRITOS TAMARA ANABEL
109 BRIZUELA MARIA
110 BRUNO EMANUEL
111 BRUNO GABRIELA DEL CARMEN
112 BRUNO VALERIA MARIANA
113 BRUSA ORLANDO ALCIDES
114 BUFFONI ANA MARIA
115 BUJACICH CARLA VALERIA
116 BULICH AGUSTIN
117 BURGOS URIARTE AMPARO
118 BUSQUET DUILIO CESAR
119 BUSTAMANTE CAMILA ROXANA
120 BUSTOS GUSTAVO ARIEL
121 BUSTOS VICTOR ALEXIS
122 CABRERA DANIEL VICTOR
123 CABRERA EDGAR FERNANDO
124 CABRERA IVANA SOLEDAD
125 CACERES BOUHID LAURA EVA CECILIA
126 CACERES JOSE EDUARDO
127 CALDERON IVAN ENEAS
128 CALVO CARLOS ALBERTO
129 CALVO MARTIN
130 CAMPANA IVANA SOLEDAD
131 CAMPO MARIA VICTORIA
132 CAMPOLUNGO HERNAN DARIO
133 CAMPOS DAVID WALTER
134 CAMPOS GUILLERMO EDUARDO
135 CAMPS MARIA ELISA
136 CANALIS GONCEBAT CRISTIAN MANUEL
137 CANEDO PABLO ALEANDRO
138 CANTARELLA MARIO GUILLERMO
139 CAÑETE STEFANIA
140 CARBELO JORGE ALBERTO
141 CARDACI FABRIZIO AGUSTIN
142 CARMONA HORACIO ELIAS
143 CARRARA GUSTAVO JORGE
144 CARRERA RUETSCH MATIAS EZEQUIEL
145 CARRILLO MARTINEZ IGNACIO
146 CARRIZO RUBEN ANTONIO
147 CASANOVA MARINA DORA
148 LERNER TOMAS
149 CASTAÑO CIARIMBOLI CANDELA
150 CASTELLANO JOSE MARIA
151 CASTILLO JULIA AURORA
152 CASTILLO LEONARDO DANIEL
153 CASTRO BEVACQUA JORGE EXEQUIEL
154 CASTRO PEÑA ALEXANDRA
155 CASTRO ANTONIO TRANCITO
156 CASTRO DANIELA
157 CASTRO EDGARDO GABRIEL
158 CASTRO JUAN CRISTIAN
159 CASTRO JULIO DANIEL
160 CASTRO LEANDRO
161 CASTRO VALENTINA
162 CAULLO MARIA LAURA
163 CEBALLOS MILAGROS
164 CECCHINI MARCELO DARIO
165 CEJAS JUAN ARIEL
166 CERUTTI MIGUEL ANGEL
167 CHALUP RICARDO ANTONIO
168 CHAUQUI ELAL AIKEN
169 CHAVERO CLAUDIO HORACIO
170 CHAVEZ MONICA AYELEN
171 CHAZARRETA RUTH ELISABETH
172 CHIABRANDO CINTIA ILEANA
173 CHIAPPERO ARTURO ANTONIO
174 CHIOFALO MARIA AMELIA
175 OYOLA MARIA VICTORIA
176 CISNEROS SUSANA GLADYS
177 CISTARO ABEL HUMBERTO
178 CISTERNA LEANDRO GABRIEL
179 CITTADINI LUISINA VERONICA
180 CAVERO MARTA OFELIA
181 CLEMENTE MARIA PAZ
182 COCIMANO FIAMMA MILAGROS
183 CODINI MAURO DANIEL
184 COLOMBANO PAOLA DE LOS MILAGROS
185 CONTRERA SASHA SOLEDAD
186 CORDOBA FLORENCIA DEL VALLE
187 CORIA OSCAR ALBERTO
188 CORNU MANUEL
189 CORRADI JOAQUIN IVAN
190 CORREA BAZAN YANINA BELEN
191 CORTEZ MARTINEZ DANIEL NAHIR
192 CORTIGLIA ARNALDO JUSTO
193 COSERES LUISINA BEATRIZ
194 COSTABILE JAVIER ANDRES
195 COURROUX HECTOR EMILIO
196 CREMBIL LUCAS IGNACIO
197 CRISTIANI MARIA JOSE
198 CRISTIN BRISA AIXA
199 CUELLO ANABELA NATALI
200 CUELLO CARLOS ADRIAN
201 CUELLO RAUL ALEJANDRO
202 CUELLO ROCIO JAZMIN
203 CUELLO VALERIA ANAHI
204 CURONE GABRIEL EDGARDO
205 DAMIANI NOELIA LUCIA
206 DANIELE PABLO ANDRES
207 DE ALLENDE MANUEL AGUSTIN
208 DE LA COLINA FACUNDO
209 DE LUCCA JOSE LUIS
210 DEBIASE ENRIQUE PABLO
211 DEDOMINICI LUCIANO ALEJO
212 DEL GIUDICE GALVAN EUGENIA ELIZABETH
213 DEL PINO MARA BELEN
214 DELGADO JOSUE DANIEL
215 DELLAROLE BONO MARTINA
216 DENNER MARIA EMILIA
217 DEPETRIS VALENTINA RITA
218 DI SALVO ANA SILVIA
219 DIAZ CONIAS JUAN MANUEL
220 DIAZ GARCIA SOLEDAD CRISTINA
221 DIAZ DANIEL MARCELO
222 DIAZ JORGE DANIEL
223 DIAZ MARIA BELEN
224 DIAZ MICAELA SAMANTA
225 DIAZ SILVIA NORA
226 DIB NESTOR JORGE
227 DICONCA MARIA FLORENCIA
228 DISTEFANO DANIEL
229 DOMENECH AGUSTINA
230 DOÑATE GUSTAVO JAVIER
231 DOSEN ALEJANDRA ISABEL
232 DUEÑAS DABEZIES GASTON
233 DUTTO CAROSSIA FIORINA
234 ECHANIZ MARTIN ALBERTO
235 EMANUELE JOSE DAMIAN
236 ENCINAS GINES
237 ERNESTE FLAVIA GRISELDA
238 ESCHOYEZ VALENTINA
239 ESPAÑON NESTOR ALEJANDRO
240 ESPINDOLA GLADYS SUSANA
241 ESPINOSA SAILLEN LUCIANO
242 ESQUIVEL SCARELLO MARIA BELEN
243 FAGGIANI MARIA MILAGROS
244 FALCO MAGDALENA
245 FALCON MARIA ALEJANDRA
246 FARCHETTO TATIANA BELEN
247 FARIAS TERESA NOEMI
248 FAVA ROSANA
249 FERNANDEZ GUILLERMET JULIANA
250 FERNANDEZ ANA CLARA
251 FERNANDEZ FACUNDO
252 FERNANDEZ IVANA NOEMI
253 FERNANDEZ NATALIA SOLEDAD
254 FERNANDEZ SANTIAGO PABLO
255 FERRARO CARLOS JAVIER
256 FERRATTO JORGE ALBERTO
257 FERREIRA MICAELA ARACELI
258 FERREYRA FEDERICO HERNAN
259 FILIPPONI RODOLFO LEONARDO
260 FILOMENI VALENTIN
261 FLORES PABLO GUILLERMO
262 FOLLI ROCIO LUJAN
263 FERREYRA FRANCO
264 FRAGUEIRO GERMAN OCTAVIO
265 FRANCO CINTIA SOLEDAD
266 FRANCO SANDRA LILIANA
267 FRIAS PABLO RODRIGO
268 FRUS CYNTHIA IVANNA
269 FROSASCO ANALIA
270 FUENTES MILAGROS
271 FUNES DANIEL ALEJANDRO
272 GAIDO AGUSTIN ORESTE
273 GAIDO SABRINA JULIANA
274 GAIT JUAN CARLOS
275 GAITAN FERNANDO SANTIAGO
276 GAITAN NOELIA
277 GALANTE MAURICIO MARIA
278 GALBO CRISTINA PATRICIA
279 GALINDO VALERIA SOLEDAD
280 GALLARDO ALEJANDRO DANIEL
281 GALLARDO FLAVIA ANABEL
282 GALLARDO MARIA GIMENA
283 GALLARDO MARIA SOLEDAD
284 GALOPPO MAXIMO
285 GALVEZ RODRIGO RAFAEL
286 GARAY ADRIAN EDUVIC
287 GARCIA AMPARO
288 GARCIA CUETO DAIANA JULIETA
289 GARCIA ANA DEL ROSARIO
290 GARCIA LAUTARO MANUEL
291 GARCIA MAURO BERNABE
292 GARCIA EMILCE
293 GARDA BELKIS MERCEDES
294 GARIS GAGLIARDO MARIA DE LA PAZ
295 GARNERO JULIETA SOFIA
296 GARRIBIA VICTOR HUGO
297 GARUTTI VERONICA ANDREA
298 GASTON AGUSTIN AMADEO
299 GAUTO LORENZO ABEL
300 GIGENA MARTINA
301 GIL GABRIELA SILVANA
302 GIOBELINA GASTON ALBERTO
303 GIORDANI MARIA EUGENIA
304 GIORDANO LEONARDO ANDRES
305 GIORGI JEREMIAS
306 GIOVANETTI RICARDO IVAN
307 GIROTTI EDGARDO DARIO
308 GODOY VALERIA SOLEDAD
309 GOMEZ COSIO FRANCISCA
310 GOMEZ ESTEBAN ENRIQUE
311 GOMEZ HECTOR ROBERTO
312 GOMEZ JUAN FRANCO
313 GOMEZ MARIA MARTA RUTH
314 GONZALEZ MACIAS MARTINA
315 GONZALEZ CARLOS EDUARDO
316 GONZALEZ DAMIAN ARIEL
317 GONZALEZ JAIME RAMON
318 GONZALEZ JUAN RAUL
319 GONZALEZ MARINA MERCEDES
320 GONZALEZ ROSANA EDITH LOURDES
321 GONZALEZ ROSARIO
322 GONZALEZ VERONICA SOLEDAD
323 GORANESCU MELINA ALEJANDRA
324 GOROSTIZA ANA LAURA
325 GRAGLIA FRANCO MAXIMILIANO
326 GRAMAGLIA FERNANDO DANIEL
327 GRAZZIANO DANILO JOEL
328 GUAJARDO CLAUDIA PATRICIA
329 GUDIÑO ALDO MARTIN
330 GUEVARA BELEN
331 GUEVARA LUDMILA JAEL
332 GUEVARA MICAELA NAHIR
333 GUILLEMOT DIAZ GERARD
334 GUILLEMOT FRANCISCO MAXIMILIANO ANDRES
335 GUTIERREZ ALBERTO RAMON
336 GUZMAN DANIEL EDUARDO
337 GUZMAN NOEMI
338 HEREDIA MARTINEZ VERONICA YOHANA
339 HEREDIA LAUTARO JULIAN
340 HEREDIA LUCAS JULIAN
341 HERRERA EDGAR ALEJANDRO
342 HERRERA FLAVIA VERONICA
343 HERRERA MARCELO OMAR
344 IACONO GIULIANA
345 ICARDI CLAUDIA MARIANA
346 IGLESIAS SALAS MARIA PIA
347 IRAZABAL NATACHA DEVORA
348 IRUSTA OMAR ESTEBAN
349 JACHULA MAURICIO NESTOR
350 JALIL JAVIER ANTONIO
351 JARA CAROLINA VANESA
352 JEANDET CONSTANZA
353 JOSEPH GUADALUPE
354 JUANEDA JAIME GONZALO
355 JUAREZ FELIPPA AMPARO
356 JUAREZ SANTOS MARIA GABRIELA
357 JUAREZ LUIS RAUL
358 JULIAN GRACIELA INES
359 JURE MARIA CLARA
360 KOVILICH ANA MARIA
361 LAPEÑA MARCOS
362 LAURET PEDRO ANTONIO
363 LAURIA SILVIA SUSANA
364 LEDESMA VERONICA ANABEL
365 LEIVA MARIA AYELEN
366 LESCANO ELIZABETH HAYDEE
367 LIENDO MARIA CELESTE
368 LIMA KAREN SOLEDAD
369 LIMIA LOURDES ANTONELLA
370 LINAREZ VANESSA DEL VALLE
371 LJUNGBERG RICARDO NAHUEL
372 LOBOS CAROLINA EDIT
373 LONDERO GUSTAVO MATIAS
374 LOPEZ PAPPATERRA MARIA CRUZ
375 LOPEZ VIEL SOFIA
376 LOPEZ ERIKA SOLEDAD
377 LOPEZ FERNANDO CESAR
378 LOPEZ JOSE LORENZO
379 LOPEZ MARIA FERNANDA
380 LOPEZ MARTIN
381 LORELLO DANIELA ANGELA
382 LORENZATTI ADRIANA CLARA
383 LOZA TORRES ROXANA SOLEDAD
384 LUCERO LEANDRO MIGUEL
385 LUDUEÑA BUSSE MATEO GABRIEL
386 LUDUEÑA MAILEN
387 LUDUEÑA MILET EMANUEL
388 LUDUEÑA SERGIO DANIEL
389 LUJAN CARLOS NELSON
390 LUMELLO ELIANA DEOLINDA
391 LUNA FAVIAN ORESTE
392 LUNA MAXIMILIANO MARTIN
393 LUPIAÑEZ MICAELA ELIZABETH
394 LUQUE ERICA PAOLA
395 LUQUE MARCELO FABIAN
396 MACHADO NILDA ESTER
397 MAIDANA WALTER ENRIQUE
398 MALAGUEÑO GABRIELA ALEJANDRA
399 MALDONADO JUAN CARLOS
400 MALDONADO MIGUEL ANGEL IGNACIO
401 MALIANDI ABELARDO OSCAR
402 MAMY JORGE DANIEL
403 MANO NATALIA MARIA
404 MANTOVANI JULIO CESAR
405 MARCHISIO RAUL LORENZO
406 MARCON AILEN
407 MARCOS PAOLA ESTER
408 MARQUEZ JORGE BRITANICO
409 MARTIN LOMONACO IGNACIO JOSE
410 MARTINEZ AVENDAÑO DIEGO AGUSTIN
411 MARTINEZ DALKE NICOLAS EULOGIO
412 MARTINEZ ARIEL ADRIAN
413 MARTINEZ CARLOS EDUARDO
414 MARTINEZ CAROLINA DANIELA
415 MARTINEZ FRANCISCO RAUL
416 MARTINEZ MARIA BELEN
417 MARTINEZ SILVIA BEATRIZ
418 MASSACCESI PABLO MARTIN
419 MASUCCI ALICIA ELADIA ASUNCION
420 MATOS MARCELO JAVIER
421 MAYDANA MARCELO GABRIEL
422 MEDINA FRANCO SIMON
423 MEDINA RAMON ENRIQUE
424 MEDRANO GISELA PAOLA
425 MELLINA BARBARA
426 MENDIZABAL JOSE ALBERTO
427 MERCADO GONZALEZ MARIA SOL
428 MERCADO MAUCERI FRANCISCO
429 MERCADO CECILIA
430 MERLINI MARIA EUGENIA
431 MERLO JORGE HUGO
432 MICHELAZZO FRANCO
433 MIGLIORE MARCELO NILO
434 MILARDOVICH LEONARDO MARIANO
435 MINGUILLON ANDRES ALEJANDRO
436 MIÑO FACUNDO CATRIEL
437 MIRANDA DANIELA MAGALI
438 MIRANDA MARCELA ALEJANDRA
439 MIRANDAY CARLOS LUIS
440 MIZDRAJE RUTH DEL VALLE
441 MOINE RUBEN NORBERTO
442 MOLINA IGNACIO
443 MOLINA MARCELA MONICA
444 MOLINA MYRIAM DEL VALLE
445 MOLINA ROMINA DEL CARMEN
446 MONDINO ALFONSINA
447 MONNIER RIBO GEORGINA ESTEFANIA
448 MONTIEL ERIC SANTIAGO
449 MONTOTO MATIAS JOSE
450 MOONEY ARTURO SEBASTIAN
451 MORENO OSSES CARLOS ALBERTO
452 MORENO FLORENCIA ALEJANDRA
453 MORENO OSVALDO JAVIER
454 MOSCA LUIS GERARDO
455 MOSQUERA JORGE IGNACIO
456 MOTTURA VANESA VERONICA
457 MOUSIST ALBERTO DANIEL
458 MOYA HORACIO NAHUEL
459 MOYANO LAURA DANIELA
460 MOYANO CLAUDIO ALEJANDRO
461 MOYANO MARTIN
462 MOYANO MAGDALENA
463 MUGUERZA JOSE MARIA
464 MUÑOZ FEDERICO ANDRES
465 MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
466 MURATORE MARIA BELEN
467 MOSER SANTIAGO
468 MUSUMECI ALFREDO SALVADOR
469 NARVAJA MALENA LARA
470 NASELLO VARGAS LUDMILA ABRIL
471 NATIELLO VICTORIA INES
472 NEGRI DANIEL ALEJANDRO
473 NICOLAS RAUL ALBERTO
474 NIEVAS NESTOR FABIAN
475 NONIS LUCIANO TOMAS
476 NOVARECIO IÑAKI FABRICIO
477 OCHOA VALOR JULIO CESAR
478 OCHOA JUAN CARLOS
479 OLIVA KAREN DEL VALLE
480 OLIVERA ROQUE EDUARDO DAVID
481 OLIVERO YAMILA FLORENCIA
482 OLIVO VANESA ALEJANDRA
483 OLMOS KARINA ALEJANDRA
484 OLSINA LUCILA
485 ONGARO JORGE LUIS
486 ORELO FRANCISCO AGUSTIN
487 ORIGLIA ANDRES DANIEL
488 ORMELLA SILVINA MARICEL
489 ORTEGA JOSE SEBASTIAN
490 ORTEGA MARIA DEL MAR
491 OSORIO RODRIGO
492 OVIEDO MAURO EDUARDO
493 AYARTE FACUNDO
494 PACHECO MARIELA AGOSTINA
495 PADILLA CANDELA DE LOS ANGELES
496 PAGLIERO LUCAS ALEJANDRO
497 PAJON MAURICIO LUIS
498 PALACIOS MAÑEZ CLAUDIA VIRGINIA
499 PALOMEQUE CARLOS ALBERTO
500 PALUDI LUIS ALBERTO RAMON
501 PANDOLFI GERMAN CARLOS
502 PAPPANO DINO LUIS
503 PAREDES JOSE LUCIO
504 PARODI VALENTINA
505 PASCHINI TOMAS
506 PASERO NESTOR JOSE
507 PASSARELLI JULIETA
508 PAVICICH YANINA CELESTE
509 PAWLUCHUZK CESAR NAZARENO
510 PEANO LEDESMA SOFIA ISABEL
511 PEDRAZA LILIANA GUADALUPE
512 PEIRONI MARCIO GERMAN
513 PELAEZ JULIO WALDINO
514 RUZ ANGEL
515 PERALTA AYELEN MARIBEL
516 PERALTA CARLOS SEBASTIAN
517 PERALTA DARIO ALBERTO
518 PERALTA DIEGO JOSE
519 PERALTA JUAN CRUZ
520 PERALTA LAURA GUADALUPE
521 PERALTA LUCAS
522 PERALTA MALENA
523 PERETTI JUAN JOSE
524 PEREYRA ALEJANDRO RODOLFO
525 PEREYRA CARLOS MARTIN
526 PEREYRA JOSE ROBERTO
527 PEREZ ALE MARIA FERNANDA
528 PEREZ PEREYRA MAXIMILIANO FEDERICO
529 PEREZ AURELIO JOSE
530 PEREZ DANIELA CARINA
531 PEREZ MARIA FLORENCIA
532 PEREZ NILO ALFREDO
533 PEREZ PATRICIA ALEJANDRA
534 PEREZ YANINA DEL VALLE
535 PERGAMO PAULA MARIANA
536 PESCE CLAUDIA MARCELA
537 PESSINA FEDERICO DAVID
538 PIEDRABUENA MARCOS
539 PIZARRO EDITH
540 PIZZOLITTO JUAN EDUARDO
541 POLONI LUIS ALBERTO
542 PONCE DE LEON AGUSTIN MAURICIO
543 PORTILLO MIGUEL ANGEL
544 PRESBITERIO LUCAS NAIR
545 PRESIDENTE ABRIL
546 PRIMITZ AGUIRRE VALERIA LILIA
547 PUCHETTA LUIS ARIEL
548 PUGLIE JEREMIAS JOAQUIN
549 PUIG ROMINA
550 QUINTEROS AGUSTINA TICIANA
551 QUINTEROS ARNOLDO AMADEO
552 QUINTEROS JEREMIAS EMILIO
553 QUIROGA PATRICIA GABRIELA
554 RACAGNI ORTEGA AGOSTINA BELEN
555 RAMALLO ARACELI NICOLE
556 RAMIREZ GERARDO EDUARDO
557 RAMIREZ MARIA JOSE
558 RAMOS FERNANDO GABRIEL
559 RASTICH ROXANA MYRIAN
560 REARTES OMAR AGUSTIN
561 RENA BEGATTI ARACELI
562 RENA EDUARDO JOSE
563 RESK GONZALEZ MATEO
564 REYNOSO GUILLERMO CESAR
565 REYNOSO RICARDO GABRIEL
566 RIBODINO EMILIANO ALCIDES
567 RICCI PABLO RUBEN
568 RINALDI NATALIA
569 RIOS SANDRA GABRIELA
570 RIQUELME EMILSE EVELIN
571 RITTATORE BERNARDA MARIA
572 RIVADERO CARINA DEL VALLE
573 RIVAS RAMIRO LUCIANO
574 ROBLEDO CAROLINA
575 ROCCHELLI SEBASTIAN EMILIO
576 RODRIGUEZ JORGE ANTONIO
577 RODRIGUEZ ARIEL ALEJANDRO
578 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO
579 RODRIGUEZ CECILIA MAGALI
580 RODRIGUEZ EBLOGIA YOLANDA
581 RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
582 RODRIGUEZ JULIO ALFREDO
583 RODRIGUEZ MAXIMILIANO
584 RODRIGUEZ ROBERTO SERGIO
585 RODRIGUEZ MONICA
586 ROELLO NATALIA
587 ROLDAN AXEL AGUSTIN
588 ROMAN VERONICA
589 ROMERA KERKEBE CONSTANZA
590 ROMERO ANDRES CARLOS
591 ROMERO CESAR GABRIEL
592 ROMERO JOSE DAVID
593 ROMERO JUAN OSMAR
594 ROMERO JUAN RAMON
595 ROMERO LUCAS ARIEL
596 ROMERO SANTIAGO
597 ROPELATO PATRICIA BETINA
598 ROSA FLAVIO FACUNDO
599 ROSAS AYLEN
600 ROSSI MARIA BELEN
601 ROSSO MILENA MARINA
602 ROTTI DANIEL ALEJANDRO
603 RUIZ MARIA CANDELARIA
604 RUIZ MAURICIO ALEJANDRO
605 SAAD MOISES ANA NEREA
606 SALEME JORGE
607 SALGADO MARTIN SEBASTIAN
608 SALGUERO CECILIA
609 SALIBI NESTOR DANIEL
610 SALINGER MIGUEL MATIAS
611 SALLO MARTINA ANDREA
612 SAMBUCETI JUAN
613 SANCHEZ DAVID FLORENCIO
614 SANCHEZ ANGELES
615 SANCHEZ HEBER WILLIAMS
616 SANCHEZ NORMA BEATRIZ
617 SANCHEZ PABLO ADRIAN
618 SANDOBAL GUILLERMO DANTE
619 SANDOVAL JUAN APARICIO
620 SANTILLAN MATIAS ALEJANDRO
621 SARFATTI ANA JOSEFINA
622 SARRAMEA HECTOR OMAR
623 SAUAN TRAVAGLIA AGUSTIN
624 SAVID CANDELARIA
625 SCALZO ROCIO MICAELA
626 SCAVINO TREBER MARIANELA
627 SCHNEIDER KARINA RAQUEL
628 SCHWERDT PATRICIA MARCELA
629 SEIMANDI MARIA ALEJANDRA
630 SELLA JUAN BAUTISTA
631 SERENO FLORENCIA SOFIA
632 SERRANO PATRICIO EDUARDO
633 SIGNORILE MIRIAN GRACIELA
634 SILVA CARLOS ARIEL
635 SILVA FERNANDO GABRIEL
636 SOARDO LEONOR JORGELINA
637 SOFFIETTI PABLO ANDRES
638 SOLIS BANCHER DELFINA
639 SOLIS NANCY DEL VALLE
640 SORIA DOMINGO ZENON
641 SORIA MELANIA
642 SOSA ALTAMIRANO AYELEN MELISA
643 SOSA ALEJANDRO FABIAN
644 SOSA CARLOS JAVIER
645 STEFFEN JORGE ALBERTO
646 SUAREZ CARLOS ALBERTO
647 SUAREZ HUGO ALBERTO
648 SUAREZ SELENA JAZMIN
649 TAPPERO DANIEL OSCAR
650 TERRENO GERARDO CEFERINO
651 TESTA NICOLLS MARCELO OSCAR
652 TESTA DIEGO ALBERTO
653 TISERA MICAELA ELIANA
654 TOGNON FABIO
655 TOLEDO OSVALDO ABRAHAM
656 TOMATIS NOEL GASTON
657 TORRES CAMILA MILAGROS
658 TORRES CARINA ELIZABETH
659 TORRES EUSEBIO DANIEL
660 TORRES FLORENCIA SOLEDAD
661 TORRES SERGIO AGUSTIN
662 TOSCO SANCHEZ CRISTIAN ANDRES
663 TRAVAGLIA LUCIANA
664 TRIGUEROS CAMILA AGUSTINA
665 TURELLI MELANIA ANABEL
666 TURUS GASTON ALEJANDRO
667 TWOREK ORIANA NICOLE
668 UTRERA MARIA CELESTE
669 VARELA AMALIA NANCY
670 VASSIA MERCADO NICOLAS PAOLINO
671 VEGA IGNACIO NAHUEL
672 VEGA VERONICA ROXANA
673 VEGA VICTOR ATILIO
674 VELAZQUEZ JUAN PABLO
675 VELAZQUEZ NICOLAS
676 VELAZQUEZ VERONICA GENOVEVA
677 VELEZMORO BERTOA MARIA MACARENA
678 VENTURA RANAIVO JOSE SAFIDY
679 VERA ELIANA LUJAN
680 VERA VICTOR HUGO
681 VERBLUD MARCELA CAROLINA
682 VERDERONE PARUZO LUCIANO JOSE
683 VIALE OHANNESSIAN AGUSTIN
684 VIALE ULISES
685 VICENTE FRANCO
686 VIDAL CRISTINA ELIZABETH
687 VIDELA ALBERTO MANUEL
688 VILLAGRA ANALIA FERNANDA
689 VILLALON CRISTIAN
690 VILLARREAL HECTOR GABRIEL
691 VILLARREAL JULIETA ANAEL
692 VILLARROEL FLORENCIA YANINA
693 VILLARROEL MARTHA ESTHER
694 VILLEGAS FEDERICO JAVIER
695 VILLEGAS JOSE HECTOR RENE
696 VILLEGAS LILIANA ENRIQUETA
697 VILOSIO DANIELA LILIAN
698 VINCCI SILVIA DEL VALLE
699 VIÑARAZ PAULA FLORENCIA
700 VISCIARELLI EMANUEL
701 VIVAS GABRIEL
702 WAISMAN ALEJANDRO
703 WAYAR NOELIA ERIKA
704 WENDEL LEONARDO ROBERTO
705 YACONO MARCELA MONICA
706 YACUZZI MARIA DE LOS ANGELES
707 ZAMORA CHRISTIAN OSVALDO ENRIQUE
708 ZAMORA CLAUDIO JULIO
709 ZAYA ESTEBAN
710 ZORRILLA RICARDO ALBERTO
711 ZUIN VICTOR GERARDO