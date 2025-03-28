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Prunotto dio a conocer la lista de los empleados contratados en la Legislatura

La vicegobernadora hizo pública este viernes la nómina de 1.054 empleados contratados que trabajan para los 70 legisladores de la provincia.

28/03/2025 | 18:39Redacción Cadena 3

FOTO: Legislatura de Córdoba recuerda el golpe de Estado con debates sobre transparencia

  1.

    Audio. Prunotto dio a conocer la lista de los empleados contratados en la Legislatura

    Informados al regreso

    Episodios

La vicegobernadora de Córdoba, Miriam Prunotto, finalmente hizo pública este viernes la nómina de 1.054 empleados contratados que trabajan para los 70 legisladores de la provincia. 

De este total, 343 responden en forma directa a los 70 legisladores, es decir un promedio de 4,9 empleados por cada legislador. El resto del personal no se informó en qué sector de la Unicameral se desempeña.

El anuncio, que se concretó tras semanas de expectativa y polémica, responde a un pedido de acceso a la información presentado por La Voz del Interior, tras el caso de una empleada “fantasma”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La difusión de la lista llega en medio de un escándalo que involucró a Guillermo Kreiman, actualmente detenido por intentar cobrar el sueldo de Virginia Martínez, una contratada que, según la Justicia, nunca trabajó en la Legislatura y que también enfrenta cargos por falso testimonio. 

Este caso, que destapó irregularidades y generó desconfianza en la ciudadanía, llevó a Prunotto a acelerar la publicación de los datos, un proceso que, según explicó, se vio demorado por resistencias del sindicato de empleados legislativos.

La lista completa: 

1 MARIA ANGEL ARNAUDO LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO

2 MATIAS ALEJANDRO CARO LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO

3 BIBIANA LLARYORA LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO

4 ANNA MARISA SALOMON LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO

5 YANINA NOELIA ZAPPIA LEG. ACEVEDO, MARIA DEL ROSARIO

6 NAHUEL ROGELIO CURETTI LANATTI LEG. ACUÑA, KAREN BELEN

7 CARLA FATIMA LISET GUTIERREZ LEG. ACUÑA, KAREN BELEN

8 AGUSTINA JULIETA MERCAU LEG. ACUÑA, KAREN BELEN

9 SILVIO DANIEL MIGANI LEG. ACUÑA, KAREN BELEN

10 MARIA PILAR ULACCO LEG. ACUÑA, KAREN BELEN

11 ANDRES ALEJANDRO FRETE LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA

12 LAURA DANIELA GIMENEZ LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA

13 JORGE LUIS MAIZAREZ LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA

14 CESAR AUGUSTO ORGAZ LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA

15 GIULIANO ELIAN SANGIORGIO LEG. AGRELO, RODRIGO MARIA

16 CARLOS DANIEL ANTONIO ACOSTA LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO

17 ALEJANDRO MARIO BOICHETTA LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO

18 MAURO JOSE BOTTINI LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO

19 ORLANDO RAMON FERREYRA LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO

20 FEDERICO ARGUELLO LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL

21 VICTOR MAURICIO LOPEZ LEG. ALESANDRI, CARLOS FEDERICO

22 FACUNDO MARTIN ALMADA LEG. ALMADA, NANCY EDITH

23 ANA SOFIA CHINI LEG. ALMADA, NANCY EDITH

24 GERMAN RAMIRO FLAHERTY LEG. ALMADA, NANCY EDITH

25 VALENTIN PAZOS LEG. ALMADA, NANCY EDITH

26 SANDRA NOEMI SUAREZ LEG. ALMADA, NANCY EDITH

27 SALVADOR COLUBRIALE LEG. AUSTIN, BRENDA LIS

28 JAVIER ALBERTO CORTEZ LEG. AUSTIN, BRENDA LIS

29 MICAELA EVELINA ECHENIQUE LEG. AUSTIN, BRENDA LIS

30 MACARENA NOE GIULIANO LEG. AUSTIN, BRENDA LIS

31 LAURA NOELIA YAWIEN LEG. AUSTIN, BRENDA LIS

32 LAURA VANESA CAMILLUCCI LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA

33 CAMILA CARASSO LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA

34 VIVIANA ANDREA COSTAMAGNA LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA

35 VERONICA PAOLA PITTARO LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA

36 NICOLAS EZEQUIEL ROJO LEG. BISOTTO, GRACIELA MARIA

37 NICOLAS MAXIMILIANO BEJARANO CAMPOS LEG. BLANGINO, JUAN JOSE

38 FRANCO EZEQUIEL CARRARA MOINE LEG. BLANGINO, JUAN JOSE

39 DALMA LUCIANA MANSILLA BAZAN LEG. BLANGINO, JUAN JOSE

40 MARIA AGUSTINA APARICIO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL

41 JEREMIAS D´ANGELO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL

42 JORGE OMAR ANTONIO HEREDIA LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL

43 FABIANA ALEJANDRA PORTILLO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL

44 LILIANA DEL VALLE QUINTERO LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL

45 PILAR AMELIA ROSSI LEG. BOTTA, PATRICIA ISABEL

46 CLAUDIO MARCELO AGÜERO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO

47 LOURDES GUADALUPE BUSTOS LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO

48 VALERIA ROMINA FERNANDEZ MANZANO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO

49 ORFILIO DAVID GASTAUDO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO

50 ROMINA VANESA GIRAUDO LEG. BOTTASSO, GUSTAVO ARMANDO

51 MANUEL BASUALDO LEG. BRIA, JOSE ALBERTO

52 GUILLERMO OSCAR BORDA BOSSANA LEG. BRIA, JOSE ALBERTO

53 JEREMIAS FERREYRA LEG. BRIA, JOSE ALBERTO

54 DAIANA VICTORIA FIORI LEG. BRIA, JOSE ALBERTO

55 PRISCILA AGOSTINA RIVOIRA LEG. BRIA, JOSE ALBERTO

56 ENZO FERRERO LEG. BRINER, CARLOS EDGARDO

57 DIEGO LUIS FROSSASCO LEG. BRINER, CARLOS EDGARDO

58 MARIA JOSE HECKMANN LEG. BRINER, CARLOS EDGARDO

59 FRANCO DAVID BANEGAS LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA

60 NAZARENA SOFIA IRUSTA LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA

61 LORENA PAOLA MANCA LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA

62 ALEXIS RINERO LEG. BRUNO, KARINA GABRIELA

63 GINO BARRETA LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA

64 MAXIMILIANO JESUS NAZARETH BENEDI LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA

65 SANTIAGO CALVIMONTE LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA

66 JUAN FRANCISCO ORLANDINI LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA

67 ROMINA PAOLA PONCE LEG. BUSSO, MARIA VICTORIA

68 DIEGO MARTIN LONDERO GOMEZ LEG. CARIGNANO, CARLOS ATILIO

69 EDUARDO HECTOR PETRINI LEG. CARIGNANO, CARLOS ATILIO

70 NILSA DEL VALLE FONSECA LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO

71 LEONARDO ANDRES LOPEZ LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO

72 MARTIN ALEJANDRO MERLO LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO

73 PABLO REMY NOTTARIS LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO

74 GUILLERMO FABIAN VACANI LEG. CEBALLOS RECALDE, MARIANO

75 MACARENA ALONSO LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL

76 VERONICA SOLEDAD ARRASCAETA LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL

77 RAMIRO JORGE BENAVIDEZ VIVES LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL

78 PABLO ARIEL DELLAROSSA LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL

79 JUAN CRUZ GIRELA LEG. CHAMORRO, MATIAS EZEQUIEL

80 SABINA VICTORIA AVALOS LEG. CONTRERA, INES MERCEDES

81 MARIA FLORENCIA CRAVERO LEG. CONTRERA, INES MERCEDES

82 MATIAS FERNANDO MARQUEZ LEG. CONTRERA, INES MERCEDES

83 FERNANDO ANGEL NAPOLI LEG. CONTRERA, INES MERCEDES

84 AMALIA ANDREA VAGNI LEG. CONTRERA, INES MERCEDES

85 MARINA ANDREA ACOSTA LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA

86 LUCAS COCHA LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA

87 LUCIANO EZEQUIEL JUNCOS LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA

88 OSVALDO DANIEL QUINTANA LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA

89 GUILLERMO EDUARDO TORRENT LEG. ECHEVARRIA, LUCIANA GABRIELA

90 EMILIO VICENTE ALVAREZ LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE

91 GUILLERMO RUBEN LUJAN LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE

92 FATIMA MONTES LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE

93 FLAVIA ESTELA ORONA LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE

94 DARIO FERNANDO ROMERO LEG. ESLAVA, MARCELO ALEJANDRO JOSE

95 EDUARDO MATIAS CALVO OLIE LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA

96 TAMARA SOLEDAD COMBINA LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA

97 ALBERTO DAMIAN SARFATTI LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA

98 CECILIA DANIELA TORRES LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA

99 ALEJO FRANCISCO VIVANCO LEG. FERNANDEZ, NADIA VANESA

100 FRANCO BUSTOS TORTOSA LEG. FERRERO, ALEJANDRA

101 AMPARO IBAÑEZ SCARPINO LEG. FERRERO, ALEJANDRA

102 ESTELA MARIA LASCANO LEG. FERRERO, ALEJANDRA

103 PABLO EZEQUIEL MORELLI LEG. FERRERO, ALEJANDRA

104 JULIO CESAR WETZEL LEG. FERRERO, ALEJANDRA

105 DIEGO EMANUEL AVILA LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO

106 DARIO MARTIN DODE LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO

107 MARIA LUZ LUNA ROMAGNOLI LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO

108 MARIA FERNANDA MARTINEZ LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO

109 MILAGROS ANABEL MONTIEL LEG. FIGUEROA, RAUL ALBERTO

110 MARIO ALEJANDRO GIRAUDO LEG. FLORES, ERNESTO RAMON

111 DAYANA SOLEDAD LUQUE LEG. FLORES, ERNESTO RAMON

112 LUIS ANTONIO PROVENZAL LEG. FLORES, ERNESTO RAMON

113 NOELIA DEL VALLE ROJAS LEG. FLORES, ERNESTO RAMON

114 JOSE ANIBAL RICARDO VILLARREAL LEG. FLORES, ERNESTO RAMON

115 CRISTIAN EMANUEL BARRERA LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN

116 GABRIEL ALEJANDRO CORTEZ LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN

117 BENICIO GASPAR FRIAS RODRIGUEZ LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN

118 JORGE OMAR GÜEMES LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN

119 LUANA ESTEFANIA MACIEL LEG. FRIAS, CRISTIAN ADRIAN

120 DANIEL EDUARDO CARIGNANO LEG. GALO, ABRAHAM

121 DIEGO JAVIER DE LABAY LEG. GALO, ABRAHAM

122 DESIREE MARIA DURE LEG. GALO, ABRAHAM

123 ADOLFO HERMANN LEG. GALO, ABRAHAM

124 CELESTE PERALTA LEG. GALO, ABRAHAM

125 LUCIANA BOSCHETTI LEG. GISPERT, WALTER OSCAR

126 CRISTIAN ALEJANDRO DEL VISO LEG. GISPERT, WALTER OSCAR

127 CARLA RUFFINI LEG. GISPERT, WALTER OSCAR

128 FLORENCIA ELIZABETH VILLAR LEG. GISPERT, WALTER OSCAR

129 ANALIA CRISTINA VINCENTI LEG. GISPERT, WALTER OSCAR

130 MARIA CECILIA BERTONE LEG. GRICH, ARIEL DENIS

131 CANDELARIA CALVO LEG. GRICH, ARIEL DENIS

132 SEBASTIAN MARTIN MAGLIANO LEG. GRICH, ARIEL DENIS

133 MIGUEL ANGEL MELANO LEG. GRICH, ARIEL DENIS

134 MARICEL ALEJANDRA YUNI LEG. GRICH, ARIEL DENIS

135 OMAR RAMON ALLENDE LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD

136 LUCIANA CAROLINA BURIQUE LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD

137 ABEL FELIPE LUIS MARENGO LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD

138 MARIA EUGENIA SOLER LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD

139 MARIA INES TAPIA LEG. GUDIÑO, DANIELA SOLEDAD

140 MARTIN BAUTISTA BONGIOVANNI LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO

141 JULIAN RODOLFO DELLAROLE LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO

142 MARIA CAROLINA IRUSTA LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO

143 EDGARDO ANDRES REBECHI LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO

144 NEHUEN VERA LEG. GVOZDENOVICH, MATIAS PABLO

145 PATRICIA JANET CUELLO LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO

146 JORGE EUSTACIO FIGUEROA LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO

147 FERNANDO GABRIEL LLANOS LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO

148 WALTER FERNANDO MONTOYA LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO

149 LUIS EMILIANO ZAPATA LEG. HEREDIA, JORGE EDBERTO

150 MAXIMILIANO ARNOSIO LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO

151 GASPAR BERTONE LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO

152 ERICK KAMMERATH LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO

153 JULIA SILVINA MILES LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO

154 JOSE IGNACIO VOCOS LEG. HERNANDEZ MAQUEDA, GREGORIO

155 SOL MARIET ACETO LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN

156 VICTOR GABRIEL MEDINA LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN

157 DAIANA MICAELA MELICA LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN

158 FACUNDO SUAREZ LEG. JAIMES, MAURICIO SEBASTIAN

159 MIRTA ALEJANDRA ARCE LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO

160 PABLO MAXIMILIANO CASTRO LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO

161 FERNANDO GABRIEL DEL CANTO LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO

162 FERNANDO ARIEL FERREYRA LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO

163 PEDRO ANTONIO DEL ROSARIO PIZARRO LEG. JUEZ, DANIEL ALEJANDRO

164 FEDERICO DAMIAN BITONTE LEG. JURICH, SILVINA DOLORES

165 MARIA LAURA GOBETTO LEG. JURICH, SILVINA DOLORES

166 NORA ROXANA LOPEZ LEG. JURICH, SILVINA DOLORES

167 LUIS JOSE ARTURO PISETTA LEG. JURICH, SILVINA DOLORES

168 MARIANELLA ZARDETTO LEG. JURICH, SILVINA DOLORES

169 GUILLERMO DI GIUSTO LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO

170 GERMAN ANDRES GIORDANO LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO

171 JAVIER FAUSTINO GONZALEZ LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO

172 SEBASTIAN NORDIO LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO

173 MARIA CELESTE ROCHETTI LEG. KNIPSCHEER REYNA, CARLOS BERNARDO

174 MARIA JIMENA AHUMADA LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO

175 ROBERTO CARLOS BELLETTI LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO

176 ADRIAN RONALD LEIGGENER LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO

177 LUIS ENRIQUE MEDINA LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO

178 MIRTA RAMONA SOSA LEG. LIMIA, LUIS LEONARDO

179 EXEQUIEL ALEJANDRO ALVAREZ LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO

180 ROCIO CAMBRIA LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO

181 AGUSTINA CEREZO PINTO LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO

182 GABRIELA GAUNA LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO

183 GUADALUPE MARYSOL HEREDIA LEG. LORENZO, CARLOS MARIANO

184 MAXIMO ALBERTO BIETTI LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER

185 CLAUDIA ROSANA FOSSARELLI LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER

186 ARTURO MAXIMILIANO LOZA LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER

187 FERNANDO BENJAMIN MENA LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER

188 ANNA GUADALUPE ONTIVERO HEREDIA LEG. LUNA, FERNANDO JAVIER

189 ANA ROMINA PIVA LEG. MANSILLA, DORIS FATIMA

190 GONZALO RAUL BARGAS LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE

191 CARLOS BELTRAN LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE

192 CLAUDIA ALEJANDRA JARA LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE

193 CARLOS NAHUEL VALDEZ LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE

194 VALENTIN ZANATTA LEG. MARTOCCIA, VIVIANA RAQUEL DEL VALLE

195 CLAUDIO MARTIN ALLENDES LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO

196 MARTINA CHEBLE CARRANZA LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO

197 MARIA EUGENIA GIGENA LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO

198 GUADALUPE NOEMI HEREDIA LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO

199 HILDA TRINIDAD VERON LEG. MOLINA, VICTOR EDUARDO

200 TAMARA ANGELICA ASEFF LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA

201 JUAN PABLO DROVANDI LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA

202 ALEJO SANABRIA LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA

203 GLORIA SUSANA SERANGELLI LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA

204 PALOMA LILIAN SUESCUM LEG. NAVARRO ALEGRE, VERONICA FATIMA

205 ALEJANDRA NOEMI ALESSI LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO

206 CAROLA ALTAMIRANO LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO

207 LEONARDO ALFREDO CARRIZO LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO

208 JOSE ADRIAN PAJON LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO

209 LAURA ANTONELLA SCAVUZZO LUNA LEG. NICOLAS, MIGUEL OSVALDO

210 GUSTAVO MARCELINO LAZZURI LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO

211 PABLO ANTONIO MARGIARIA LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO

212 FEDERICO ROSSO LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO

213 VALENTINO SACCHETTO LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO

214 MARCELO GUSTAVO TERZO LEG. NIGRO, ALFREDO MARIANO

215 FRANCO MARIA CASAÑAS LERNER LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO

216 KARINA ALEJANDRA COLASANTI LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO

217 JOSE PERCY NIEMIEC LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO

218 PAULA FEDERICA PEREZ LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO

219 EZEQUIEL ALBERTO RIVERO LEG. NOSTRALA, WALTER NORBERTO

220 ANABEL SOLEDAD BUSTOS LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR

221 MATIAS AGUSTIN FUENTE LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR

222 GABRIELA ESTHER PEANO LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR

223 ALAN GONZALO SOSA LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR

224 MARIELA ELDA ANA STEFANI LEG. OVEJEROS, PABLO CESAR

225 DANILO ULISES AMBROSINO LEG. PEIRONE, JUAN PABLO

226 JOAQUIN RODRIGO AZCONA LEG. PEIRONE, JUAN PABLO

227 DIEGO MARTIN DELLACASA LEG. PEIRONE, JUAN PABLO

228 MARIA GEORGINA DELLACASA LEG. PEIRONE, JUAN PABLO

229 EDITH ALEJANDRA SANCHEZ LEG. PEIRONE, JUAN PABLO

230 RODOLFO MARTIN CAMPANA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO

231 MAYRA ANTONELLA FLORES SUAREZ LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO

232 SERGIO ALEJANDRO LOZA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO

233 CLAUDIO ALEJANDRO TRIPIANA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO

234 MONICA BEATRIZ VARELA LEG. PERALTA, SEBASTIAN AMADEO

235 MARIA PIA AMEDEI LEG. PERALTA, STELLA MARIS

236 MARIO EDUARDO ANTONIO LOPEZ LEG. PERALTA, STELLA MARIS

237 MARLENE JEANNETTE MARTIN LEG. PERALTA, STELLA MARIS

238 VERONICA ROMINA PERALTA LEG. PERALTA, STELLA MARIS

239 MARIA EUGENIA SALAS LEG. PERALTA, STELLA MARIS

240 ROCIO LUCILA CEBALLOS VENECIANO LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA

241 IRIANA FERREYRA LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA

242 DIEGO HERNAN FORMINI LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA

243 JOSE MARIA LIGARRIBAY FISICHELLA LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA

244 AGUSTIN ALBERTO TRAVERSARO LEG. PEREYRA, CARMEN GLORIA

245 JUAN PABLO BERAN LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA

246 GUSTAVO OSCAR BONGIORNO LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA

247 AGUSTINA GONZALEZ ACUÑA LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA

248 ANTONELA MARIANA NAVARRO SCARPONI LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA

249 FRANCO ARIEL PENACINO LEG. PEREYRA, CRISTINA ALICIA

250 RAMON ENRIQUE CALDERON LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA

251 MARIA CARLA PRESAS LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA

252 ALEXIA NEREA RIVADERO LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA

253 CARLOS ALEJANDRO SAN MARTIN LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA

254 ROMINA BELEN VIDELA LEG. PRESAS, LUCIANA MARIA

255 MARIBEL BEATRIZ CRAVERO LEG. QUAGLINO, ILEANA

256 GASTON GIUSTO LEG. QUAGLINO, ILEANA

257 NORBERTO VALENTIN GORDILLO LEG. QUAGLINO, ILEANA

258 MALENA VALENTINA ROSA LEG. QUAGLINO, ILEANA

259 JULIETA VALENTINA SOSA LEG. QUAGLINO, ILEANA

260 URIEL CARRANZA LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO

261 EDUARDO ADRIAN CUNEO LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO

262 IVAN EDGARDO GIMENEZ LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO

263 NAHUEL VALENTIN HACHUEL LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO

264 ANABEL ROCIO VALDESOLO LEG. REBORA, ENRIQUE RODOLFO

265 MATIAS EZEQUIEL CHAUI LEG. RINALDI, JULIETA

266 PEDRO GONZALEZ LEG. RINALDI, JULIETA

267 MARIA VICTORIA MARTINI LEG. RINALDI, JULIETA

268 NADIA DANIELA NESTER LEG. RINALDI, JULIETA

269 HECTOR EDUARDO OYOLA LEG. RINALDI, JULIETA

270 DEBORA ANALIA BERCOVICH LEG. ROMERO, DELIA DOLORES

271 JULIA ANDREA FARIAS LEG. ROMERO, DELIA DOLORES

272 MARIA AZUL MISERACHS LEG. ROMERO, DELIA DOLORES

273 MARIA ELENA ROMANO LEG. ROMERO, DELIA DOLORES

274 PABLO MARTIN URO GUTIERREZ LEG. ROMERO, DELIA DOLORES

275 LUCIANA ALMADA LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN

276 SANTIAGO BOBONE AYUB LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN

277 GUILLERMO CARLOS BORIS LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN

278 CAROLINA BELEN CABRERA LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN

279 SANTIAGO SALVE LEG. ROSSI, DANTE VALENTIN

280 VALENTINA LISBETH PEÑALOZA LUJAN LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL

281 FLAVIA GUADALUPE ROMERO LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL

282 JULIO JESUS ROMERO LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL

283 JULIO CESAR USLENGHI LEG. RUFEIL, RODRIGO MIGUEL

284 RAMIRO LEONEL ESCUDERO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO

285 MORA ALANA NAVARRO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO

286 GUILLERMO EDUARDO PIÑA LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO

287 EDGAR MARCELO RUSSO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO

288 MICAELA JANINA SANTOS AMIGO LEG. RUSSO, ANTONIO EDGARDO

289 LORENA MERCEDES GILLI LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO

290 JUAN PABLO GUARDABASSI LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO

291 LUIS ALEJANDRO NIETO LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO

292 MARTIN NICOLAS PANZA LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO

293 GABRIELA SUSANA PAPP LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO

294 KEVIN FACUNDO DANIEL RIVERO LEG. SALA, IGNACIO ANTONIO

295 MARIA FLORENCIA ARGUELLO LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO

296 JAVIER ALEJANDRO CANAVOSIO LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO

297 GERMAN HERNANDEZ LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO

298 LAUTARO PEDRO PEREZ BARALE LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO

299 DIEGO RAUL SOUTO LEG. SALIBA, OSCAR ELIAS MARIO

300 AGUSTINA FERNANDEZ VEGA LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL

301 CAMILA DE LOS ANGELES JARA LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL

302 JOAQUIN LOZADA FERNANDEZ LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL

303 FACUNDO DANIEL MIRANDA FLORES LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL

304 JOSE ALBERTO PAREDES LEG. SICILIANO, MIGUEL ANGEL

305 GUILLERMO BOTTA LEG. SOSA, RICARDO ROBERTO

306 JUAN DOMINGO ECHEPARE LEG. SOSA, RICARDO ROBERTO

307 CATALINA MILENA SERENA LEG. SOSA, RICARDO ROBERTO

308 DAMIAN EDUARDO DE OCAÑA LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO

309 DANIELA DIAZ MORALES LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO

310 BENJAMIN PUETA GARCIA LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO

311 RAMIRO ALCIDES RODRIGUEZ LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO

312 DIEGO HERNAN ZAMPINI LEG. SPACCESI, AGUSTIN ALEJANDRO

313 ROCIO MAGALI ALARCON LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER

314 GISELA ROMINA BORGOGNO LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER

315 LUCIANA BORGOGNO LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER

316 MARTA OFELIA BARTOLINA CASTRO LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER

317 GRACIELA MARY RAMOS LEG. SUAREZ, CARMEN ESTHER

318 MARINA SOLEDAD BEAS LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA

319 ADRIANA LORENA CAPELLI LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA

320 SOFIA CAVALLARI TISSERA LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA

321 CARLOS JOSE JESUS MAIZON LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA

322 ANALIA NOEMI RIGHETTI LEG. SZPANIN, ARIELA YANINA

323 ANGELO CORNAGLIA LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO

324 WALTER MAURICIO GONZALEZ LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO

325 FLORENCIA DENISE GUZMAN GONZALEZ LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO

326 TERESITA GRACIELA MAYORGA LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO

327 ORIETA PEREZ LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO

328 LUCIO MATEO REINHARDT LEG. TAMIS, OSCAR HUMBERTO

329 LORENA CAROLINA CRIVELLO LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO

330 IVAN GABRIEL DIAZ PAEZ LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO

331 MARCELO ADRIAN ORIETA LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO

332 MATIAS EMANUEL TORRES LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO

333 HUGO ALBERTO TOSOLINI LEG. TEVEZ, GUSTAVO ALEJANDRO

334 SANTIAGO AUGUSTO EXPOSITO LEG. TORRES LIMA, FACUNDO

335 CLAUDIO LUIS PEÑA LEG. TORRES LIMA, FACUNDO

336 MACARENA ALENA TOLEDO LEG. TORRES LIMA, FACUNDO

337 LAUTARO VAZQUEZ LEG. TORRES LIMA, FACUNDO

338 MARIANO GABRIEL VERA TERNASKY LEG. TORRES LIMA, FACUNDO

339 NESTOR FAVIAN BOSSIO LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN

340 NORA FABIANA GIULIANI LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN

341 NICOLAS GABRIEL GOMEZ LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN

342 JOAQUIN NICOLAS IBARRA LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN

343 JESICA AILIN SOLINAS LEG. VALIENTE, LUCAS GERMAN

ASISTENTES LEGISLATIVOS NO PERMANENTES

Q APELLIDO NOMBRE

1 ABATEDAGA LORENA SOLEDAD

2 ABRAMENIA CESAR OSVALDO

3 ABUGAUCH OMAR NAIM

4 ACEVEDO ANGEL JAVIER

5 ACEVEDO PEDRO ANTONIO

6 ACOSTA BOSQUE JESICA ELIANA

7 ACOSTA EDUARDO DAMIAN

8 ACUÑA ARIEL BENJAMIN

9 AGÜERO DIAZ FAVIO ALBERTO

10 AGÜERO CLAUDIO FRANCISCO

11 AGÜERO ROMINA ANABEL

12 AGUIRRE ELIO SANTIAGO

13 AGUIRRE NADIA EDITH ROMINA

14 AGUSTINI PAULINA

15 AHUMADA LISANDRO MIGUEL

16 AIMAR DANIEL FEDERICO

17 AIMAR GUSTAVO ROMAN

18 ALANIZ MARISA NATALIA

19 ALBARRACIN MARIA SOL

20 ALBERTI MARISA NOEMI

21 ALDERETE SEBASTIAN

22 ALDORINO NORMA CRISTINA

23 ALIAGA ALBERTO

24 ALLENDE GERARDO MARIO

25 ALMADA OSVALDO FABIO

26 ALMARAZ JORGE DANIEL

27 ALTAMIRANO EDGAR DARIO

28 ALTAMIRANO ULISES NELSON

29 ALVAREZ ANDERSON DIEGO BENJAMIN

30 ALVAREZ LUQUE ORIANA

31 ALVAREZ ALFREDO

32 ALVAREZ HECTOR RUBEN

33 ALVAREZ MARIO ANDRES

34 ALVAREZ OSVALDO EGIDIO

35 ALVAREZ ROMINA FLORENCIA

36 ALVARRACIN OSCAR DEL VALLE

37 AMBROSINO CARLOS ALBERTO

38 AMBROSIO MICAELA

39 ANAYA LAURA NATALIA

40 ANDRADE JUAN RAMON

41 ANGARAMO SANDRA JOSEFA

42 ANGARONI ALEJANDRO JOSE

43 APARICIO MARIA DEL VALLE

44 APHALO EMILIO ANDRES

45 AQUINO ALEJANDRA PATRICIA

46 ARCE SILVIA MARCELA

47 ARDILES MAYRA MELISA

48 ARGAÑARAS IOHANA CAROLINA DEL LUJAN

49 ARGUELLO FEDERICO

50 ARGUELLO SERGIO ALEJANDRO

51 ARRAIGADA MARTIN

52 ARRIOLA ALFREDO WALTER

53 ARROYO JORGE ALBERTO RAMON

54 ARROYO ROBERTO RAMON

55 ARTUSSO SILVIO ANDRES

56 ARZANI NICOLAS ALEJANDRO

57 ASENSIO MEDINA ALLENDE LUCIA

58 AUDISIO GENARO NICOLAS

59 AUDISIO NATALIA DEL VALLE

60 BAIGORRIA CARLOS FABIAN

61 BAILONE VIRGINIA IVONNE

62 BARBERO EMMANUEL

63 BARDACH CARLOS ALBERTO

64 BAROLO ROSANA MARGARITA

65 BARONI ANTONIO CARLOS

66 BARRERA GUSTAVO RAMON

67 BARRERA LORENA EDITH

68 BARRETO MAURICIO ALBERTO

69 BARRIONUEVO FACUNDO RAMIRO

70 BARRIOS LUCAS LUIS

71 BARROSO MANUEL ANGEL

72 BARTEL LUIS ALBERTO

73 BATALLA ANALIA PATRICIA

74 BAY GASTON

75 BAZAN MARTIN EDUARDO

76 BAZAN ROBERTO SALVADOR

77 BECCARIA MATEO

78 BECERRA JUAN HORACIO

79 BELGOFF NADINA IVANA NELLY

80 BELTRAMINO CAROLINA MERCEDES

81 BENITEZ CARLOS REINALDO

82 BENITEZ LILIANA NOEMI

83 BERNAL ROBERTO MARCELO

84 BERTEA MATIAS

85 BERTOTTI CAROLA FABIANA

86 BERTSCHI ALFREDO ALBERTO

87 MONCORVO VIRGINIA

88 BEVILACQUA LARISA MABEL

89 BIANCONI EZEQUIEL

90 BIROCCESI LUIS EMILIO

91 BIRRI EDUARDO LUIS

92 BLENGINO VICTOR ESTEBAN

93 BOBADILLA TOMAS

94 BOIERO ALFREDO

95 BONETTO BUTELER CARLOS ADRIAN

96 BONETTO JESICA PAOLA

97 BONEU FRANCO CARLOS

98 BONO PABLO ROMAN

99 BOSCHIAZZO NICOLAS GUSTAVO

100 BOSIO FLORENCIA

101 BOVO EMILIO

102 BRASCA FERNANDO PEDRO

103 BRASINI CECILIA MARIA

104 BRIGUERA CESAR ARMANDO

105 BRION LOURDES MORENA

106 BRITO NELIDA EMMA

107 BRITOS PAOLA ADRIANA

108 BRITOS TAMARA ANABEL

109 BRIZUELA MARIA

110 BRUNO EMANUEL

111 BRUNO GABRIELA DEL CARMEN

112 BRUNO VALERIA MARIANA

113 BRUSA ORLANDO ALCIDES

114 BUFFONI ANA MARIA

115 BUJACICH CARLA VALERIA

116 BULICH AGUSTIN

117 BURGOS URIARTE AMPARO

118 BUSQUET DUILIO CESAR

119 BUSTAMANTE CAMILA ROXANA

120 BUSTOS GUSTAVO ARIEL

121 BUSTOS VICTOR ALEXIS

122 CABRERA DANIEL VICTOR

123 CABRERA EDGAR FERNANDO

124 CABRERA IVANA SOLEDAD

125 CACERES BOUHID LAURA EVA CECILIA

126 CACERES JOSE EDUARDO

127 CALDERON IVAN ENEAS

128 CALVO CARLOS ALBERTO

129 CALVO MARTIN

130 CAMPANA IVANA SOLEDAD

131 CAMPO MARIA VICTORIA

132 CAMPOLUNGO HERNAN DARIO

133 CAMPOS DAVID WALTER

134 CAMPOS GUILLERMO EDUARDO

135 CAMPS MARIA ELISA

136 CANALIS GONCEBAT CRISTIAN MANUEL

137 CANEDO PABLO ALEANDRO

138 CANTARELLA MARIO GUILLERMO

139 CAÑETE STEFANIA

140 CARBELO JORGE ALBERTO

141 CARDACI FABRIZIO AGUSTIN

142 CARMONA HORACIO ELIAS

143 CARRARA GUSTAVO JORGE

144 CARRERA RUETSCH MATIAS EZEQUIEL

145 CARRILLO MARTINEZ IGNACIO

146 CARRIZO RUBEN ANTONIO

147 CASANOVA MARINA DORA

148 LERNER TOMAS

149 CASTAÑO CIARIMBOLI CANDELA

150 CASTELLANO JOSE MARIA

151 CASTILLO JULIA AURORA

152 CASTILLO LEONARDO DANIEL

153 CASTRO BEVACQUA JORGE EXEQUIEL

154 CASTRO PEÑA ALEXANDRA

155 CASTRO ANTONIO TRANCITO

156 CASTRO DANIELA

157 CASTRO EDGARDO GABRIEL

158 CASTRO JUAN CRISTIAN

159 CASTRO JULIO DANIEL

160 CASTRO LEANDRO

161 CASTRO VALENTINA

162 CAULLO MARIA LAURA

163 CEBALLOS MILAGROS

164 CECCHINI MARCELO DARIO

165 CEJAS JUAN ARIEL

166 CERUTTI MIGUEL ANGEL

167 CHALUP RICARDO ANTONIO

168 CHAUQUI ELAL AIKEN

169 CHAVERO CLAUDIO HORACIO

170 CHAVEZ MONICA AYELEN

171 CHAZARRETA RUTH ELISABETH

172 CHIABRANDO CINTIA ILEANA

173 CHIAPPERO ARTURO ANTONIO

174 CHIOFALO MARIA AMELIA

175 OYOLA MARIA VICTORIA

176 CISNEROS SUSANA GLADYS

177 CISTARO ABEL HUMBERTO

178 CISTERNA LEANDRO GABRIEL

179 CITTADINI LUISINA VERONICA

180 CAVERO MARTA OFELIA

181 CLEMENTE MARIA PAZ

182 COCIMANO FIAMMA MILAGROS

183 CODINI MAURO DANIEL

184 COLOMBANO PAOLA DE LOS MILAGROS

185 CONTRERA SASHA SOLEDAD

186 CORDOBA FLORENCIA DEL VALLE

187 CORIA OSCAR ALBERTO

188 CORNU MANUEL

189 CORRADI JOAQUIN IVAN

190 CORREA BAZAN YANINA BELEN

191 CORTEZ MARTINEZ DANIEL NAHIR

192 CORTIGLIA ARNALDO JUSTO

193 COSERES LUISINA BEATRIZ

194 COSTABILE JAVIER ANDRES

195 COURROUX HECTOR EMILIO

196 CREMBIL LUCAS IGNACIO

197 CRISTIANI MARIA JOSE

198 CRISTIN BRISA AIXA

199 CUELLO ANABELA NATALI

200 CUELLO CARLOS ADRIAN

201 CUELLO RAUL ALEJANDRO

202 CUELLO ROCIO JAZMIN

203 CUELLO VALERIA ANAHI

204 CURONE GABRIEL EDGARDO

205 DAMIANI NOELIA LUCIA

206 DANIELE PABLO ANDRES

207 DE ALLENDE MANUEL AGUSTIN

208 DE LA COLINA FACUNDO

209 DE LUCCA JOSE LUIS

210 DEBIASE ENRIQUE PABLO

211 DEDOMINICI LUCIANO ALEJO

212 DEL GIUDICE GALVAN EUGENIA ELIZABETH

213 DEL PINO MARA BELEN

214 DELGADO JOSUE DANIEL

215 DELLAROLE BONO MARTINA

216 DENNER MARIA EMILIA

217 DEPETRIS VALENTINA RITA

218 DI SALVO ANA SILVIA

219 DIAZ CONIAS JUAN MANUEL

220 DIAZ GARCIA SOLEDAD CRISTINA

221 DIAZ DANIEL MARCELO

222 DIAZ JORGE DANIEL

223 DIAZ MARIA BELEN

224 DIAZ MICAELA SAMANTA

225 DIAZ SILVIA NORA

226 DIB NESTOR JORGE

227 DICONCA MARIA FLORENCIA

228 DISTEFANO DANIEL

229 DOMENECH AGUSTINA

230 DOÑATE GUSTAVO JAVIER

231 DOSEN ALEJANDRA ISABEL

232 DUEÑAS DABEZIES GASTON

233 DUTTO CAROSSIA FIORINA

234 ECHANIZ MARTIN ALBERTO

235 EMANUELE JOSE DAMIAN

236 ENCINAS GINES

237 ERNESTE FLAVIA GRISELDA

238 ESCHOYEZ VALENTINA

239 ESPAÑON NESTOR ALEJANDRO

240 ESPINDOLA GLADYS SUSANA

241 ESPINOSA SAILLEN LUCIANO

242 ESQUIVEL SCARELLO MARIA BELEN

243 FAGGIANI MARIA MILAGROS

244 FALCO MAGDALENA

245 FALCON MARIA ALEJANDRA

246 FARCHETTO TATIANA BELEN

247 FARIAS TERESA NOEMI

248 FAVA ROSANA

249 FERNANDEZ GUILLERMET JULIANA

250 FERNANDEZ ANA CLARA

251 FERNANDEZ FACUNDO

252 FERNANDEZ IVANA NOEMI

253 FERNANDEZ NATALIA SOLEDAD

254 FERNANDEZ SANTIAGO PABLO

255 FERRARO CARLOS JAVIER

256 FERRATTO JORGE ALBERTO

257 FERREIRA MICAELA ARACELI

258 FERREYRA FEDERICO HERNAN

259 FILIPPONI RODOLFO LEONARDO

260 FILOMENI VALENTIN

261 FLORES PABLO GUILLERMO

262 FOLLI ROCIO LUJAN

263 FERREYRA FRANCO

264 FRAGUEIRO GERMAN OCTAVIO

265 FRANCO CINTIA SOLEDAD

266 FRANCO SANDRA LILIANA

267 FRIAS PABLO RODRIGO

268 FRUS CYNTHIA IVANNA

269 FROSASCO ANALIA

270 FUENTES MILAGROS

271 FUNES DANIEL ALEJANDRO

272 GAIDO AGUSTIN ORESTE

273 GAIDO SABRINA JULIANA

274 GAIT JUAN CARLOS

275 GAITAN FERNANDO SANTIAGO

276 GAITAN NOELIA

277 GALANTE MAURICIO MARIA

278 GALBO CRISTINA PATRICIA

279 GALINDO VALERIA SOLEDAD

280 GALLARDO ALEJANDRO DANIEL

281 GALLARDO FLAVIA ANABEL

282 GALLARDO MARIA GIMENA

283 GALLARDO MARIA SOLEDAD

284 GALOPPO MAXIMO

285 GALVEZ RODRIGO RAFAEL

286 GARAY ADRIAN EDUVIC

287 GARCIA AMPARO

288 GARCIA CUETO DAIANA JULIETA

289 GARCIA ANA DEL ROSARIO

290 GARCIA LAUTARO MANUEL

291 GARCIA MAURO BERNABE

292 GARCIA EMILCE

293 GARDA BELKIS MERCEDES

294 GARIS GAGLIARDO MARIA DE LA PAZ

295 GARNERO JULIETA SOFIA

296 GARRIBIA VICTOR HUGO

297 GARUTTI VERONICA ANDREA

298 GASTON AGUSTIN AMADEO

299 GAUTO LORENZO ABEL

300 GIGENA MARTINA

301 GIL GABRIELA SILVANA

302 GIOBELINA GASTON ALBERTO

303 GIORDANI MARIA EUGENIA

304 GIORDANO LEONARDO ANDRES

305 GIORGI JEREMIAS

306 GIOVANETTI RICARDO IVAN

307 GIROTTI EDGARDO DARIO

308 GODOY VALERIA SOLEDAD

309 GOMEZ COSIO FRANCISCA

310 GOMEZ ESTEBAN ENRIQUE

311 GOMEZ HECTOR ROBERTO

312 GOMEZ JUAN FRANCO

313 GOMEZ MARIA MARTA RUTH

314 GONZALEZ MACIAS MARTINA

315 GONZALEZ CARLOS EDUARDO

316 GONZALEZ DAMIAN ARIEL

317 GONZALEZ JAIME RAMON

318 GONZALEZ JUAN RAUL

319 GONZALEZ MARINA MERCEDES

320 GONZALEZ ROSANA EDITH LOURDES

321 GONZALEZ ROSARIO

322 GONZALEZ VERONICA SOLEDAD

323 GORANESCU MELINA ALEJANDRA

324 GOROSTIZA ANA LAURA

325 GRAGLIA FRANCO MAXIMILIANO

326 GRAMAGLIA FERNANDO DANIEL

327 GRAZZIANO DANILO JOEL

328 GUAJARDO CLAUDIA PATRICIA

329 GUDIÑO ALDO MARTIN

330 GUEVARA BELEN

331 GUEVARA LUDMILA JAEL

332 GUEVARA MICAELA NAHIR

333 GUILLEMOT DIAZ GERARD

334 GUILLEMOT FRANCISCO MAXIMILIANO ANDRES

335 GUTIERREZ ALBERTO RAMON

336 GUZMAN DANIEL EDUARDO

337 GUZMAN NOEMI

338 HEREDIA MARTINEZ VERONICA YOHANA

339 HEREDIA LAUTARO JULIAN

340 HEREDIA LUCAS JULIAN

341 HERRERA EDGAR ALEJANDRO

342 HERRERA FLAVIA VERONICA

343 HERRERA MARCELO OMAR

344 IACONO GIULIANA

345 ICARDI CLAUDIA MARIANA

346 IGLESIAS SALAS MARIA PIA

347 IRAZABAL NATACHA DEVORA

348 IRUSTA OMAR ESTEBAN

349 JACHULA MAURICIO NESTOR

350 JALIL JAVIER ANTONIO

351 JARA CAROLINA VANESA

352 JEANDET CONSTANZA

353 JOSEPH GUADALUPE

354 JUANEDA JAIME GONZALO

355 JUAREZ FELIPPA AMPARO

356 JUAREZ SANTOS MARIA GABRIELA

357 JUAREZ LUIS RAUL

358 JULIAN GRACIELA INES

359 JURE MARIA CLARA

360 KOVILICH ANA MARIA

361 LAPEÑA MARCOS

362 LAURET PEDRO ANTONIO

363 LAURIA SILVIA SUSANA

364 LEDESMA VERONICA ANABEL

365 LEIVA MARIA AYELEN

366 LESCANO ELIZABETH HAYDEE

367 LIENDO MARIA CELESTE

368 LIMA KAREN SOLEDAD

369 LIMIA LOURDES ANTONELLA

370 LINAREZ VANESSA DEL VALLE

371 LJUNGBERG RICARDO NAHUEL

372 LOBOS CAROLINA EDIT

373 LONDERO GUSTAVO MATIAS

374 LOPEZ PAPPATERRA MARIA CRUZ

375 LOPEZ VIEL SOFIA

376 LOPEZ ERIKA SOLEDAD

377 LOPEZ FERNANDO CESAR

378 LOPEZ JOSE LORENZO

379 LOPEZ MARIA FERNANDA

380 LOPEZ MARTIN

381 LORELLO DANIELA ANGELA

382 LORENZATTI ADRIANA CLARA

383 LOZA TORRES ROXANA SOLEDAD

384 LUCERO LEANDRO MIGUEL

385 LUDUEÑA BUSSE MATEO GABRIEL

386 LUDUEÑA MAILEN

387 LUDUEÑA MILET EMANUEL

388 LUDUEÑA SERGIO DANIEL

389 LUJAN CARLOS NELSON

390 LUMELLO ELIANA DEOLINDA

391 LUNA FAVIAN ORESTE

392 LUNA MAXIMILIANO MARTIN

393 LUPIAÑEZ MICAELA ELIZABETH

394 LUQUE ERICA PAOLA

395 LUQUE MARCELO FABIAN

396 MACHADO NILDA ESTER

397 MAIDANA WALTER ENRIQUE

398 MALAGUEÑO GABRIELA ALEJANDRA

399 MALDONADO JUAN CARLOS

400 MALDONADO MIGUEL ANGEL IGNACIO

401 MALIANDI ABELARDO OSCAR

402 MAMY JORGE DANIEL

403 MANO NATALIA MARIA

404 MANTOVANI JULIO CESAR

405 MARCHISIO RAUL LORENZO

406 MARCON AILEN

407 MARCOS PAOLA ESTER

408 MARQUEZ JORGE BRITANICO

409 MARTIN LOMONACO IGNACIO JOSE

410 MARTINEZ AVENDAÑO DIEGO AGUSTIN

411 MARTINEZ DALKE NICOLAS EULOGIO

412 MARTINEZ ARIEL ADRIAN

413 MARTINEZ CARLOS EDUARDO

414 MARTINEZ CAROLINA DANIELA

415 MARTINEZ FRANCISCO RAUL

416 MARTINEZ MARIA BELEN

417 MARTINEZ SILVIA BEATRIZ

418 MASSACCESI PABLO MARTIN

419 MASUCCI ALICIA ELADIA ASUNCION

420 MATOS MARCELO JAVIER

421 MAYDANA MARCELO GABRIEL

422 MEDINA FRANCO SIMON

423 MEDINA RAMON ENRIQUE

424 MEDRANO GISELA PAOLA

425 MELLINA BARBARA

426 MENDIZABAL JOSE ALBERTO

427 MERCADO GONZALEZ MARIA SOL

428 MERCADO MAUCERI FRANCISCO

429 MERCADO CECILIA

430 MERLINI MARIA EUGENIA

431 MERLO JORGE HUGO

432 MICHELAZZO FRANCO

433 MIGLIORE MARCELO NILO

434 MILARDOVICH LEONARDO MARIANO

435 MINGUILLON ANDRES ALEJANDRO

436 MIÑO FACUNDO CATRIEL

437 MIRANDA DANIELA MAGALI

438 MIRANDA MARCELA ALEJANDRA

439 MIRANDAY CARLOS LUIS

440 MIZDRAJE RUTH DEL VALLE

441 MOINE RUBEN NORBERTO

442 MOLINA IGNACIO

443 MOLINA MARCELA MONICA

444 MOLINA MYRIAM DEL VALLE

445 MOLINA ROMINA DEL CARMEN

446 MONDINO ALFONSINA

447 MONNIER RIBO GEORGINA ESTEFANIA

448 MONTIEL ERIC SANTIAGO

449 MONTOTO MATIAS JOSE

450 MOONEY ARTURO SEBASTIAN

451 MORENO OSSES CARLOS ALBERTO

452 MORENO FLORENCIA ALEJANDRA

453 MORENO OSVALDO JAVIER

454 MOSCA LUIS GERARDO

455 MOSQUERA JORGE IGNACIO

456 MOTTURA VANESA VERONICA

457 MOUSIST ALBERTO DANIEL

458 MOYA HORACIO NAHUEL

459 MOYANO LAURA DANIELA

460 MOYANO CLAUDIO ALEJANDRO

461 MOYANO MARTIN

462 MOYANO MAGDALENA

463 MUGUERZA JOSE MARIA

464 MUÑOZ FEDERICO ANDRES

465 MUÑOZ MARIA DEL CARMEN

466 MURATORE MARIA BELEN

467 MOSER SANTIAGO

468 MUSUMECI ALFREDO SALVADOR

469 NARVAJA MALENA LARA

470 NASELLO VARGAS LUDMILA ABRIL

471 NATIELLO VICTORIA INES

472 NEGRI DANIEL ALEJANDRO

473 NICOLAS RAUL ALBERTO

474 NIEVAS NESTOR FABIAN

475 NONIS LUCIANO TOMAS

476 NOVARECIO IÑAKI FABRICIO

477 OCHOA VALOR JULIO CESAR

478 OCHOA JUAN CARLOS

479 OLIVA KAREN DEL VALLE

480 OLIVERA ROQUE EDUARDO DAVID

481 OLIVERO YAMILA FLORENCIA

482 OLIVO VANESA ALEJANDRA

483 OLMOS KARINA ALEJANDRA

484 OLSINA LUCILA

485 ONGARO JORGE LUIS

486 ORELO FRANCISCO AGUSTIN

487 ORIGLIA ANDRES DANIEL

488 ORMELLA SILVINA MARICEL

489 ORTEGA JOSE SEBASTIAN

490 ORTEGA MARIA DEL MAR

491 OSORIO RODRIGO

492 OVIEDO MAURO EDUARDO

493 AYARTE FACUNDO

494 PACHECO MARIELA AGOSTINA

495 PADILLA CANDELA DE LOS ANGELES

496 PAGLIERO LUCAS ALEJANDRO

497 PAJON MAURICIO LUIS

498 PALACIOS MAÑEZ CLAUDIA VIRGINIA

499 PALOMEQUE CARLOS ALBERTO

500 PALUDI LUIS ALBERTO RAMON

501 PANDOLFI GERMAN CARLOS

502 PAPPANO DINO LUIS

503 PAREDES JOSE LUCIO

504 PARODI VALENTINA

505 PASCHINI TOMAS

506 PASERO NESTOR JOSE

507 PASSARELLI JULIETA

508 PAVICICH YANINA CELESTE

509 PAWLUCHUZK CESAR NAZARENO

510 PEANO LEDESMA SOFIA ISABEL

511 PEDRAZA LILIANA GUADALUPE

512 PEIRONI MARCIO GERMAN

513 PELAEZ JULIO WALDINO

514 RUZ ANGEL

515 PERALTA AYELEN MARIBEL

516 PERALTA CARLOS SEBASTIAN

517 PERALTA DARIO ALBERTO

518 PERALTA DIEGO JOSE

519 PERALTA JUAN CRUZ

520 PERALTA LAURA GUADALUPE

521 PERALTA LUCAS

522 PERALTA MALENA

523 PERETTI JUAN JOSE

524 PEREYRA ALEJANDRO RODOLFO

525 PEREYRA CARLOS MARTIN

526 PEREYRA JOSE ROBERTO

527 PEREZ ALE MARIA FERNANDA

528 PEREZ PEREYRA MAXIMILIANO FEDERICO

529 PEREZ AURELIO JOSE

530 PEREZ DANIELA CARINA

531 PEREZ MARIA FLORENCIA

532 PEREZ NILO ALFREDO

533 PEREZ PATRICIA ALEJANDRA

534 PEREZ YANINA DEL VALLE

535 PERGAMO PAULA MARIANA

536 PESCE CLAUDIA MARCELA

537 PESSINA FEDERICO DAVID

538 PIEDRABUENA MARCOS

539 PIZARRO EDITH

540 PIZZOLITTO JUAN EDUARDO

541 POLONI LUIS ALBERTO

542 PONCE DE LEON AGUSTIN MAURICIO

543 PORTILLO MIGUEL ANGEL

544 PRESBITERIO LUCAS NAIR

545 PRESIDENTE ABRIL

546 PRIMITZ AGUIRRE VALERIA LILIA

547 PUCHETTA LUIS ARIEL

548 PUGLIE JEREMIAS JOAQUIN

549 PUIG ROMINA

550 QUINTEROS AGUSTINA TICIANA

551 QUINTEROS ARNOLDO AMADEO

552 QUINTEROS JEREMIAS EMILIO

553 QUIROGA PATRICIA GABRIELA

554 RACAGNI ORTEGA AGOSTINA BELEN

555 RAMALLO ARACELI NICOLE

556 RAMIREZ GERARDO EDUARDO

557 RAMIREZ MARIA JOSE

558 RAMOS FERNANDO GABRIEL

559 RASTICH ROXANA MYRIAN

560 REARTES OMAR AGUSTIN

561 RENA BEGATTI ARACELI

562 RENA EDUARDO JOSE

563 RESK GONZALEZ MATEO

564 REYNOSO GUILLERMO CESAR

565 REYNOSO RICARDO GABRIEL

566 RIBODINO EMILIANO ALCIDES

567 RICCI PABLO RUBEN

568 RINALDI NATALIA

569 RIOS SANDRA GABRIELA

570 RIQUELME EMILSE EVELIN

571 RITTATORE BERNARDA MARIA

572 RIVADERO CARINA DEL VALLE

573 RIVAS RAMIRO LUCIANO

574 ROBLEDO CAROLINA

575 ROCCHELLI SEBASTIAN EMILIO

576 RODRIGUEZ JORGE ANTONIO

577 RODRIGUEZ ARIEL ALEJANDRO

578 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO

579 RODRIGUEZ CECILIA MAGALI

580 RODRIGUEZ EBLOGIA YOLANDA

581 RODRIGUEZ JOSE ALBERTO

582 RODRIGUEZ JULIO ALFREDO

583 RODRIGUEZ MAXIMILIANO

584 RODRIGUEZ ROBERTO SERGIO

585 RODRIGUEZ MONICA

586 ROELLO NATALIA

587 ROLDAN AXEL AGUSTIN

588 ROMAN VERONICA

589 ROMERA KERKEBE CONSTANZA

590 ROMERO ANDRES CARLOS

591 ROMERO CESAR GABRIEL

592 ROMERO JOSE DAVID

593 ROMERO JUAN OSMAR

594 ROMERO JUAN RAMON

595 ROMERO LUCAS ARIEL

596 ROMERO SANTIAGO

597 ROPELATO PATRICIA BETINA

598 ROSA FLAVIO FACUNDO

599 ROSAS AYLEN

600 ROSSI MARIA BELEN

601 ROSSO MILENA MARINA

602 ROTTI DANIEL ALEJANDRO

603 RUIZ MARIA CANDELARIA

604 RUIZ MAURICIO ALEJANDRO

605 SAAD MOISES ANA NEREA

606 SALEME JORGE

607 SALGADO MARTIN SEBASTIAN

608 SALGUERO CECILIA

609 SALIBI NESTOR DANIEL

610 SALINGER MIGUEL MATIAS

611 SALLO MARTINA ANDREA

612 SAMBUCETI JUAN

613 SANCHEZ DAVID FLORENCIO

614 SANCHEZ ANGELES

615 SANCHEZ HEBER WILLIAMS

616 SANCHEZ NORMA BEATRIZ

617 SANCHEZ PABLO ADRIAN

618 SANDOBAL GUILLERMO DANTE

619 SANDOVAL JUAN APARICIO

620 SANTILLAN MATIAS ALEJANDRO

621 SARFATTI ANA JOSEFINA

622 SARRAMEA HECTOR OMAR

623 SAUAN TRAVAGLIA AGUSTIN

624 SAVID CANDELARIA

625 SCALZO ROCIO MICAELA

626 SCAVINO TREBER MARIANELA

627 SCHNEIDER KARINA RAQUEL

628 SCHWERDT PATRICIA MARCELA

629 SEIMANDI MARIA ALEJANDRA

630 SELLA JUAN BAUTISTA

631 SERENO FLORENCIA SOFIA

632 SERRANO PATRICIO EDUARDO

633 SIGNORILE MIRIAN GRACIELA

634 SILVA CARLOS ARIEL

635 SILVA FERNANDO GABRIEL

636 SOARDO LEONOR JORGELINA

637 SOFFIETTI PABLO ANDRES

638 SOLIS BANCHER DELFINA

639 SOLIS NANCY DEL VALLE

640 SORIA DOMINGO ZENON

641 SORIA MELANIA

642 SOSA ALTAMIRANO AYELEN MELISA

643 SOSA ALEJANDRO FABIAN

644 SOSA CARLOS JAVIER

645 STEFFEN JORGE ALBERTO

646 SUAREZ CARLOS ALBERTO

647 SUAREZ HUGO ALBERTO

648 SUAREZ SELENA JAZMIN

649 TAPPERO DANIEL OSCAR

650 TERRENO GERARDO CEFERINO

651 TESTA NICOLLS MARCELO OSCAR

652 TESTA DIEGO ALBERTO

653 TISERA MICAELA ELIANA

654 TOGNON FABIO

655 TOLEDO OSVALDO ABRAHAM

656 TOMATIS NOEL GASTON

657 TORRES CAMILA MILAGROS

658 TORRES CARINA ELIZABETH

659 TORRES EUSEBIO DANIEL

660 TORRES FLORENCIA SOLEDAD

661 TORRES SERGIO AGUSTIN

662 TOSCO SANCHEZ CRISTIAN ANDRES

663 TRAVAGLIA LUCIANA

664 TRIGUEROS CAMILA AGUSTINA

665 TURELLI MELANIA ANABEL

666 TURUS GASTON ALEJANDRO

667 TWOREK ORIANA NICOLE

668 UTRERA MARIA CELESTE

669 VARELA AMALIA NANCY

670 VASSIA MERCADO NICOLAS PAOLINO

671 VEGA IGNACIO NAHUEL

672 VEGA VERONICA ROXANA

673 VEGA VICTOR ATILIO

674 VELAZQUEZ JUAN PABLO

675 VELAZQUEZ NICOLAS

676 VELAZQUEZ VERONICA GENOVEVA

677 VELEZMORO BERTOA MARIA MACARENA

678 VENTURA RANAIVO JOSE SAFIDY

679 VERA ELIANA LUJAN

680 VERA VICTOR HUGO

681 VERBLUD MARCELA CAROLINA

682 VERDERONE PARUZO LUCIANO JOSE

683 VIALE OHANNESSIAN AGUSTIN

684 VIALE ULISES

685 VICENTE FRANCO

686 VIDAL CRISTINA ELIZABETH

687 VIDELA ALBERTO MANUEL

688 VILLAGRA ANALIA FERNANDA

689 VILLALON CRISTIAN

690 VILLARREAL HECTOR GABRIEL

691 VILLARREAL JULIETA ANAEL

692 VILLARROEL FLORENCIA YANINA

693 VILLARROEL MARTHA ESTHER

694 VILLEGAS FEDERICO JAVIER

695 VILLEGAS JOSE HECTOR RENE

696 VILLEGAS LILIANA ENRIQUETA

697 VILOSIO DANIELA LILIAN

698 VINCCI SILVIA DEL VALLE

699 VIÑARAZ PAULA FLORENCIA

700 VISCIARELLI EMANUEL

701 VIVAS GABRIEL

702 WAISMAN ALEJANDRO

703 WAYAR NOELIA ERIKA

704 WENDEL LEONARDO ROBERTO

705 YACONO MARCELA MONICA

706 YACUZZI MARIA DE LOS ANGELES

707 ZAMORA CHRISTIAN OSVALDO ENRIQUE

708 ZAMORA CLAUDIO JULIO

709 ZAYA ESTEBAN

710 ZORRILLA RICARDO ALBERTO

711 ZUIN VICTOR GERARDO

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