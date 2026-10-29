Conductor justifica uso del celular y circular por la banquina en la autopista
Por ambas infracciones, el conductor deberá afrontar una sanción económica millonaria.
FOTO: Conductor justifica uso del celular y circular por la banquina en la autopista
Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Un conductor que fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras ser detectado mientras circulaba por la banquina en dos ocasiones y utilizaba el celular en la Autopista Buenos Aires-La Plata dio una insólita justificación.
El hombre fue interceptado por un agente durante un patrullaje y al ser consultado sobre las dos infracciones que cometía respondió que era médico y tenía que "ir a operar".
Circular por la banquina está prohibido, salvo en situaciones de emergencia, al igual que utilizar el teléfono celular mientras se conduce, por lo que ahora el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los $2,5 millones.
Más de 2.600 banquineros sancionados
La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.
Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos. El objetivo es detectar y sancionar a quienes utilizan la banquina para avanzar por fuera de los carriles habilitados, una conducta que infringe las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.
Lectura rápida
¿Qué infracciones cometió el conductor?
El conductor fue sancionado por circular por la banquina y usar el celular mientras conducía.
¿Cuál fue su justificación?
El hombre alegó que era médico y debía "ir a operar".
¿Cuál es la sanción económica?
La multa que deberá pagar supera los $2,5 millones.
¿Cuántos conductores han sido sancionados?
Más de 2.600 conductores han sido sancionados por utilizar la banquina indebidamente.
¿Cómo se realizan los controles?
Los controles se efectúan mediante patrullajes dinámicos y operativos fijos en puntos estratégicos.
[Fuente: Noticias Argentinas]