FOTO: Conductor justifica uso del celular y circular por la banquina en la autopista

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Un conductor que fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras ser detectado mientras circulaba por la banquina en dos ocasiones y utilizaba el celular en la Autopista Buenos Aires-La Plata dio una insólita justificación.

El hombre fue interceptado por un agente durante un patrullaje y al ser consultado sobre las dos infracciones que cometía respondió que era médico y tenía que "ir a operar".

Circular por la banquina está prohibido, salvo en situaciones de emergencia, al igual que utilizar el teléfono celular mientras se conduce, por lo que ahora el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los $2,5 millones.

Más de 2.600 banquineros sancionados

La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos. El objetivo es detectar y sancionar a quienes utilizan la banquina para avanzar por fuera de los carriles habilitados, una conducta que infringe las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.