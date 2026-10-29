En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Conductor justifica uso del celular y circular por la banquina en la autopista

Por ambas infracciones, el conductor deberá afrontar una sanción económica millonaria.

29/10/2026 | 10:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Conductor justifica uso del celular y circular por la banquina en la autopista

FOTO: Conductor justifica uso del celular y circular por la banquina en la autopista

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Un conductor que fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tras ser detectado mientras circulaba por la banquina en dos ocasiones y utilizaba el celular en la Autopista Buenos Aires-La Plata dio una insólita justificación.

El hombre fue interceptado por un agente durante un patrullaje y al ser consultado sobre las dos infracciones que cometía respondió que era médico y tenía que "ir a operar".

Circular por la banquina está prohibido, salvo en situaciones de emergencia, al igual que utilizar el teléfono celular mientras se conduce, por lo que ahora el conductor deberá afrontar una sanción económica superior a los $2,5 millones.

Más de 2.600 banquineros sancionados

La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular indebidamente por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos. El objetivo es detectar y sancionar a quienes utilizan la banquina para avanzar por fuera de los carriles habilitados, una conducta que infringe las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial.

Lectura rápida

¿Qué infracciones cometió el conductor?
El conductor fue sancionado por circular por la banquina y usar el celular mientras conducía.

¿Cuál fue su justificación?
El hombre alegó que era médico y debía "ir a operar".

¿Cuál es la sanción económica?
La multa que deberá pagar supera los $2,5 millones.

¿Cuántos conductores han sido sancionados?
Más de 2.600 conductores han sido sancionados por utilizar la banquina indebidamente.

¿Cómo se realizan los controles?
Los controles se efectúan mediante patrullajes dinámicos y operativos fijos en puntos estratégicos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf